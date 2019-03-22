ЦБ сориентировался по картам

Регулятор направил в правительство предложения по снижению комиссий за эквайринг

ЦБ с опозданием на сутки направил в правительство предложения по корректировке комиссий за эквайринг. Среди них уменьшение тарифов для автосалонов и аптек, а также платежи по QR-кодам. Предложения ретейла пока не учтены

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Банк России 21 марта направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Козака этот документ должен был поступить до 20 марта.

Предложения разрабатывались по поручению президента Владимира Путина. ЦБ и правительство должны их представить главе государства до 30 апреля. Поскольку в начале марта представители торговли, которая выступает за снижение комиссий, и банков, которые готовы идти на некоторые уступки, не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг, было принято решение, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий, а ЦБ консолидирует позиции.

В свою очередь Минпромторг, который представляет интересы ретейлеров, считает необходимым снижение ставки межбанковского вознаграждения (интерчейндж) для предприятий малого и среднего бизнеса в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Также Минпромторг предложил проработать вопрос тестирования критериев и принципов дифференциации комиссий за прием карт с участием системообразующих банков, платежных систем и розничных компаний.

Комиссия (средняя по рынку 1,5–2,5%), которую торговые точки платят банкам, состоит из нескольких частей. Основная из них — межбанковская комиссия (интерчейндж, заработок банка-эмитента карты) со средним размером 1,6–1,8% — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. К ней добавляется комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине), а также комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%).

Что вошло в предложения

ЦБ направил в правительство следующие предложения, отметив, что речь идет о первом этапе определения мер по снижению комиссий за эквайринг:

снизить межбанковскую комиссию (интерчейндж) в отношении социально значимых товаров/услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости);

развивать и продвигать Систему быстрых платежей (СБП), в рамках которой планируется запустить оплату товаров и услуг, в том числе по QR-коду, что будет способствовать в том числе снижению издержек предприятий;

продолжить обсуждение вопросов эквайринговых комиссий в рамках межотраслевой рабочей группы на площадке ассоциации банков «Россия».

Все эти вопросы обсуждались ЦБ с кредитными организациями, платежными системами, торгово-сервисными предприятиями, профильными ассоциациями, а также министерствами и ведомствами, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Предложения по снижению межбанковской комиссии были выработаны на закрытом заседании ЦБ с платежными системами, ФАС, Минфином и Минпромторгом 15 марта. Как писал РБК со ссылкой на протокол заседания, платежные системы предложили установить предельные межбанковские тарифы по крупным покупкам на уровне 0,8–1,2% от суммы чека (в зависимости от платежной системы), но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки. Для социально значимых покупок в аптеках предлагаются предельные комиссии на уровне 1,2–1,3%, при оплате образовательных услуг и услуг в сфере здравоохранения — от 0,3 до 1%. Ретейлеры ранее заявляли, что считают эти предложения недостаточными и выступают за снижение комиссий по товарам категории non-food (электроника, бытовая техника, одежда, обувь и т.п.). ЦБ неоднократно подчеркивал, что эквайринг можно удешевить в рамках внедрения Системы быстрых платежей, а вместе с ней и оплаты по QR-кодам. «Вместо того чтобы регулировать интерчейндж сейчас при таких негативных сценариях, надо реально внедрять как можно быстрее Систему быстрых платежей», — ​​говорила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, минимальные комиссии при таких платежах позволят торговым предприятиям снизить свои издержки. ЦБ уже предложил установить комиссии за прием QR-платежей на уровне 0,4–0,5%, что в 3–4 раза ниже действующих эквайринговых комиссий в ретейле.

Помогут ли новые тарифы аптекам и автосалонам

Для автодилеров предлагаемый размер комиссии не является низким, так как они предлагали установить его на уровне 0,2–0,3%, говорил ранее глава Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев. По его словам, комиссия, не превышающая 10 тыс. руб., будет выгодна только при продаже автомобилей стоимостью около 3 млн руб., так как в этом случае она не превысит 0,2–0,3%. Картами сейчас и так в основном расплачиваются покупатели премиум-сегмента. Текущие банковские ставки по эквайрингу находятся на уровне 1,5–2%, что делает невыгодной отплату по безналичному расчету, указал гендиректор ГК «Автоспеццентр» Денис Петрунин. По его мнению, новые тарифы сделают наличный расчет менее выгодным.

Для рынка недвижимости высокие ставки банковского обслуживания при безналичных платежах не проблема, отмечала ранее управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. За всю историю работы компании у них не было ни одного клиента, который бы оплатил квартиру с банковской карты, добавила она. Предложенные тарифы не приведут к широкому распространению эквайринга у застройщиков, так как это дополнительная финансовая нагрузка для застройщика, которая складывается не только из комиссии, но и из других расходов по эквайрингу, считает замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Предлагаемые ставки эквайринга на уровне 1,2–1,3% для аптечных учреждений не смогут значительно повлиять на текущую ситуацию, считает глава координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) и управляющий собственник аптечных сетей «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев. По его мнению, приемлемым уровнем была бы ставка в размере 0,5%. Сегодня доля безналичных платежей в фармрознице превысила 50%, и с ее увеличением для игроков аптечного рынка ставки эквайринга стали неподъемными, объясняет он, добавляя, что 20% от уровня наценки в сети «Столичка» (около 10–11%) при безналичной оплате уходит на оплату услуг эквайринга. По его словам, стоимость эквайринга сегодня для аптек в 3,5 раза выше, чем, например, затраты на инкассацию.

Что не вошло в предложения ЦБ

Предложения, которые были сформированы ЦБ в рамках первого этапа обсуждения проблемы эквайринговых комиссий, не отражают позицию ретейлеров и не содержат инициативы банков, сформированных по итогам заседания совета ассоциации банков «Россия» 18 марта.

Направленные предложения совершенно не соответствуют той цели, которая изначально ставилась, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. «Половина всей розницы — это непродовольственные товары. И именно на них установлена самая высокая комиссия, хотя с технической точки зрения транзакция всегда проходит одинаково, независимо от того, покупаю я чайник, одежду или яблоки», — говорит он. Соколов добавил, что выделение приоритетных товарных категорий выгодно только банкам и платежным системам, поскольку они получают новых участников экосистемы безналичных платежей.

«Себестоимость транзакций снижается, участников рынка, принимающих карты, и самих карт достаточно. Поэтому созданы все условия для снижения комиссий, но происходит обратный процесс, они только повышаются. Сам контекст текущего обсуждения — это путь в никуда», — резюмировал Соколов. В Ассоциации компаний розничной торговли отказались комментировать направленные в правительство предложения.

В их число не вошли и инициативы банков, которые предложили платежным системам взимать комиссию за проведение безналичных платежей только с банка-эмитента (выпускающего карты), а банк-эквайер (осуществляющий прием карт в торговых точках) освободить от выплат. При этом, по мнению банков, платежные системы должны взимать вознаграждение в рублях, а не в иностранной валюте, а размер их комиссии должен быть ограничен на уровне 0,1% от суммы платежа.

В настоящее время Visa, Mastercard, «Мир» и другие системы берут комиссии за транзакцию как с банка-эмитента, так и с банка-эквайера в пропорции примерно 50 на 50. Средний размер тарифа платежной системы (суммарно с обоих банков) составляет 0,3% от платежа. Как пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, на заседании АБР не было озвучено встречной позиции международных платежных систем и НСПК, в связи с чем делать какие-либо выводы на данный момент преждевременно. Но в случае внедрения снижение комиссий платежных систем будет выгодно для безналичной оплаты небольших покупок — билетов в общественном транспорте, вендинговых товаров, фастфуда и т.д., говорил руководитель по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов.