НСПК, Visa и MasterCard согласились ограничить тарифы для автосалонов

Mastercard, у которой тариф в 0,8%, но не больше 10 тыс. руб. уже действует для сферы недвижимости, согласна установить для автомобилей ту же предельную сумму, но по более дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%. Таким образом, при оплате картами этой платежной системы комиссия достигнет максимума уже при цене 833 тыс. руб. за автомашину.

Фиксированные комиссии планируются и для социально-значимых покупок.Для аптек самые низкие тарифы предлагает Visa — на уровне 1,2%, система «Мир» и Mastercard — в размере 1,3%. При оплате образовательных услуг «Мир» снижает тарифы до 0,3%, Visa — до 1%, Mastercard — до 0,8%. При оплате услуг лицензированных учреждений в сфере здравоохранения тарифы Visa и Mastercard запланированы на уровне 1%, «Мир» предлагает пониженный тариф в 0,3%.

Речь идет не о полном размере торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу), а только о ее части — межбанковской комиссии (интерчейндж). К ней добавляется еще комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

Предложения по снижению торговой уступки разрабатываются в связи с решениями, принятыми на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта. Тогда представители торговли и банков не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. Они договорились, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг и направит его в правительство до 20 марта. Окончательно документ будет готов в понедельник, 18 марта, сообщил РБК Войлуков. В этот день на заседании совета Ассоциации банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ и др.) документ должен быть подписан банками и платежными системами, а также обсужден с ЦБ, ФАС, Минфином и Минпромторгом. Далее меморандум будет направлен на согласование в госучреждения и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Что думают по поводу предложений ретейлеры

Никакого обсуждения с торговлей предложений по снижению комиссий не было, сказал РБК глава АКОРТ Сергей Беляков. При этом в протоколе по итогам совещания у Дмитрия Козака прямо сказано, что выработку предложений необходимо организовать с участием АКОРТ. Именно такой подход-обсуждение всех заинтересованных участников рынка ставился как альтернатива государственному регулированию ставки, подчеркнул он.

«С точки зрения содержания предложений — они абсолютно игнорируют проблемы, о которых мы говорили: высокие ставки эквайринга в интернет-торговле, для малого бизнеса и в сегменте нонфуд (непищевых) товаров», — указал Беляков.

На совещание в ЦБ не позвали ретейл и ключевые ассоциации, а это значит, что глубокого обсуждения вопроса изменения экосистемы платежей не проводилось, утверждает президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его мнению, решения, которые отражены в документе, никак не повлияют на непродуктовую розницу, которая занимает половину рынка (одежда, обувь, электронная и бытовая техника и т.д.).

«Категории, которые были выделены для снижения комиссии — это только те категории товаров, где можно снизиться без ущерба для платежных систем», — считает Соколов.

Повлияет ли снижение комиссий на оплату автомобилей и недвижимости

Автодилеры предлагали установить размер комиссионного вознаграждения на уровне 0,2-0,3%, поэтому предлагаемый размер комиссии не считают низким, говорит глава Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев, добавляя, что предлагаемые тарифы уже ниже средних (1,5-1,8%).

Комиссия, не превышающая 10 тыс. руб., будет выгодна только при продаже автомобилей стоимостью около 3 млн руб., так как в этом случае она не превысит 0,2-0,3%, говорит глава РОАД. По его словам, картами сейчас и так в основном расплачиваются покупатели премиум-сегмента. В настоящее время средняя стоимость автомобиля фиксируется на уровне 1,3 млн руб.

При ограничении комиссии для безналичной оплаты в 10 тыс руб. наличный расчет явно снизит экономическую привлекательность для клиентов и дилеров, говорит гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Текущие ставки банков по эквайрингу находятся на уровне 1,5-2%, что делает невыгодной отплату по безналичному расчету. На практике цена для клиента одинаковая при наличной и безналичной оплате, соответственно, комиссия по эквайрингу — это прямые затраты автодилеров, указывает Петрунин.

Для рынка недвижимости высокие ставки банковского обслуживания при безналичных платежах не являются проблемой, говорила ранее управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «За всю историю работы нашей компании у нас не было ни одного клиента, который бы оплатил квартиру с банковской карты», — отмечает эксперт. Девелоперам абсолютно не интересно платить комиссию за эквайринг, пояснила Литинецкая. При действующих ставках на эквайринг на уровне 1,5-2%, при стоимости квартиры 10 млн руб. застройщику придется заплатить за банковское обслуживание около 150-200 тыс. руб. Комиссия за межбанковский перевод на счет застройщика гораздо ниже и составляет для клиента в среднем 3-5 тыс. руб. в зависимости от банка. Это — примерно 0,05% стоимости жилья.

Снижение комиссии до 0,8% и порог в 10 тыс. руб. удешевит эквайринг, но не приведет к его широкому распространению у застройщиков, согласен замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. В любом случае это дополнительная финансовая нагрузка для застройщика, которая складывается не только из комиссии, но и других расходах по эквайрингу, что приведет к увеличению стоимости квартиры или уменьшению размера дисконта для покупателей, указывает он, добавляя, что сама идея покупки квартиры по банковской карте интересна и современна, так как однозначно упрощает процедуру оплаты клиенту.

Какие тарифы на рынке сейчас