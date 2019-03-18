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НСПК, Visa и MasterCard согласились ограничить тарифы для автосалонов
РБК выяснил, на какие уступки готовы пойти платежные системы, чтобы избежать государственного регулирования тарифов за эквайринг. По мнению ретейлеров, предложения НСПК, Visa и MasterCard практически не изменят ситуацию на рынке
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов, взимаемых с магазинов при расчете картами. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой от 15 марта. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с итогами обсуждения.

В числе предложений — установление предельной суммы комиссии при покупке автомобиля, а также фиксированные тарифы для аптек и при оказании услуг в сфере здравоохранения и образования. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 октября 2019 года, следует из документа.

РБК направил запросы в ЦБ, Visa, Mastercard и НСПК, а также в ФАС, Минфин и Минпромторг, чьи представители также участвовали в совещании.

На какие тарифы готовы пойти платежные системы

Согласно документу, системы «Мир» и Visa планируют установить тариф за карточные оплаты для автомобилей и недвижимости на уровне 0,8% от суммы чека, но не больше 10 тыс. руб. с одной покупки. Это означает, что при цене машины или квартиры выше 1,25 млн руб. комиссия при безналичной оплате будет меньше 0,8%.

Mastercard, у которой тариф в 0,8%, но не больше 10 тыс. руб. уже действует для сферы недвижимости, согласна установить для автомобилей ту же предельную сумму, но по более дешевым машинам хочет взимать комиссию в 1,2%. Таким образом, при оплате картами этой платежной системы комиссия достигнет максимума уже при цене 833 тыс. руб. за автомашину.

Фиксированные комиссии планируются и для социально-значимых покупок.Для аптек самые низкие тарифы предлагает Visa — на уровне 1,2%, система «Мир» и Mastercard — в размере 1,3%. При оплате образовательных услуг «Мир» снижает тарифы до 0,3%, Visa — до 1%, Mastercard — до 0,8%. При оплате услуг лицензированных учреждений в сфере здравоохранения тарифы Visa и Mastercard запланированы на уровне 1%, «Мир» предлагает пониженный тариф в 0,3%.

Речь идет не о полном размере торговой уступки (сумме, которую торговля платит за услугу), а только о ее части — межбанковской комиссии (интерчейндж). К ней добавляется еще комиссия за услуги платежных систем (средняя по рынку 0,3%) и заработок банка-эквайера (меняется от минус 0,3% до плюс 0,9%).

Предложения по снижению торговой уступки разрабатываются в связи с решениями, принятыми на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 1 марта. Тогда представители торговли и банков не поддержали идею госрегулирования комиссий за эквайринг. Они договорились, что рынок самостоятельно подготовит меморандум с согласованными предложениями о корректировке комиссий за эквайринг и направит его в правительство до 20 марта.

Окончательно документ будет готов в понедельник, 18 марта, сообщил РБК Войлуков. В этот день на заседании совета Ассоциации банков «Россия» (входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ и др.) документ должен быть подписан банками и платежными системами, а также обсужден с ЦБ, ФАС, Минфином и Минпромторгом. Далее меморандум будет направлен на согласование в госучреждения и Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Что думают по поводу предложений ретейлеры

Никакого обсуждения с торговлей предложений по снижению комиссий не было, сказал РБК глава АКОРТ Сергей Беляков. При этом в протоколе по итогам совещания у Дмитрия Козака прямо сказано, что выработку предложений необходимо организовать с участием АКОРТ. Именно такой подход-обсуждение всех заинтересованных участников рынка ставился как альтернатива государственному регулированию ставки, подчеркнул он.

«С точки зрения содержания предложений — они абсолютно игнорируют проблемы, о которых мы говорили: высокие ставки эквайринга в интернет-торговле, для малого бизнеса и в сегменте нонфуд (непищевых) товаров», — указал Беляков.

На совещание в ЦБ не позвали ретейл и ключевые ассоциации, а это значит, что глубокого обсуждения вопроса изменения экосистемы платежей не проводилось, утверждает президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его мнению, решения, которые отражены в документе, никак не повлияют на непродуктовую розницу, которая занимает половину рынка (одежда, обувь, электронная и бытовая техника и т.д.).

«Категории, которые были выделены для снижения комиссии — это только те категории товаров, где можно снизиться без ущерба для платежных систем», — считает Соколов.

Повлияет ли снижение комиссий на оплату автомобилей и недвижимости

Автодилеры предлагали установить размер комиссионного вознаграждения на уровне 0,2-0,3%, поэтому предлагаемый размер комиссии не считают низким, говорит глава Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев, добавляя, что предлагаемые тарифы уже ниже средних (1,5-1,8%).

Комиссия, не превышающая 10 тыс. руб., будет выгодна только при продаже автомобилей стоимостью около 3 млн руб., так как в этом случае она не превысит 0,2-0,3%, говорит глава РОАД. По его словам, картами сейчас и так в основном расплачиваются покупатели премиум-сегмента. В настоящее время средняя стоимость автомобиля фиксируется на уровне 1,3 млн руб.

При ограничении комиссии для безналичной оплаты в 10 тыс руб. наличный расчет явно снизит экономическую привлекательность для клиентов и дилеров, говорит гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Текущие ставки банков по эквайрингу находятся на уровне 1,5-2%, что делает невыгодной отплату по безналичному расчету. На практике цена для клиента одинаковая при наличной и безналичной оплате, соответственно, комиссия по эквайрингу — это прямые затраты автодилеров, указывает Петрунин.

Для рынка недвижимости высокие ставки банковского обслуживания при безналичных платежах не являются проблемой, говорила ранее управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «За всю историю работы нашей компании у нас не было ни одного клиента, который бы оплатил квартиру с банковской карты», — отмечает эксперт. Девелоперам абсолютно не интересно платить комиссию за эквайринг, пояснила Литинецкая. При действующих ставках на эквайринг на уровне 1,5-2%, при стоимости квартиры 10 млн руб. застройщику придется заплатить за банковское обслуживание около 150-200 тыс. руб. Комиссия за межбанковский перевод на счет застройщика гораздо ниже и составляет для клиента в среднем 3-5 тыс. руб. в зависимости от банка. Это — примерно 0,05% стоимости жилья.

Снижение комиссии до 0,8% и порог в 10 тыс. руб. удешевит эквайринг, но не приведет к его широкому распространению у застройщиков, согласен замдиректора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. В любом случае это дополнительная финансовая нагрузка для застройщика, которая складывается не только из комиссии, но и других расходах по эквайрингу, что приведет к увеличению стоимости квартиры или уменьшению размера дисконта для покупателей, указывает он, добавляя, что сама идея покупки квартиры по банковской карте интересна и современна, так как однозначно упрощает процедуру оплаты клиенту.

Какие тарифы на рынке сейчас

В настоящее время средний размер комиссионного вознаграждения варьируется от 2 до 2,4%. Причем в некоторых случаях уступка может составлять от 0,5 до 3,5%, говорится в материалах ФАС со ссылкой на исследование, которое в 2017 году проводила Московская школа управления «Сколково». На дорогой эквайринг уже два года жалуются ретейлеры. В очередной раз вопрос о размере комиссионного вознаграждения был поднят в конце 2018 года на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу пред​ставить в правительство предложения, как снизить размер комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах. Ведомства консолидированно выступили против введения госрегулирования комиссий на рынке эквайринга. Но позднее Владимир Путин назвал квазиналогом высокие комиссии в рознице, так как в России они составляют 3%, а в других странах — около 0,2%.

Представители банковского сектора заявили, что президента дезинформировали и комиссии на самом деле ниже. 23 февраля глава государства дал поручение ЦБ совместно с правительством подготовить до 30 апреля предложения по снижению размера комиссий при расчетах с использованием банковских карт.

В январе 2018 года Ассоциация банков «Россия» уже направляла в ФАС позицию банков по ситуации с размером комиссий за проведение карточных платежей в торговых точках (эквайринг). Тогда кредитные организации впервые заявили, что готовы снижать размер комиссионного вознаграждения при осуществлении крупных покупок или проведении социально значимых платежей в сфере здравоохранения, образования, госуслуг и общественного транспорта. Похожее предложение в ФАС направила Национальная платежная система «Мир», в котором заявила о готовности снизить интерчейндж для банков при покупках автомобилей, недвижимости, а также в социальной сфере и при оплате проезда на общественном транспорте.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Надежда Федорова
Теги: ЦБ, Visa, MasterCard, Карты «Мир»
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