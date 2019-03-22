КПРФ заплатила за Грудина по двойному тарифу

ЦИК самостоятельно определит получателя вакантного думского мандата

ЦИК отказалась передать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы из-за информации о наличии у него заграничных счетов. Ранее ЦИК никогда не принимала подобных решений. Коммунисты намерены обжаловать его в суде

Павел Грудинин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Что решила ЦИК

Большинство членов Центризбиркома — 13 из 15 — в четверг, 21 марта, проголосовали против передачи депутатского мандата бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. За это решение высказался только представитель КПРФ в ЦИК Евгений Колюшин, который и вынес предложение на голосование. Глава ЦИК Элла Памфилова находится в отпуске и участия в голосовании не принимала.

Центризбирком рекомендовал передать освободившийся после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова мандат первому номеру в региональной группе КПРФ, не получившей мест в Госдуме при их распределении после выборов 2016 года. «Это Петр Петрович Медведев, депутат Законодательного собрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ», — уточнил член ЦИК Евгений Шевченко, отметив, что постановление о передаче мандата будет принято в ближайшее время. По его словам, КПРФ лишилась своего права назначать кандидата из-за того, что пропустила установленный законом для этого срок.

Медведев, комментируя решение ЦИК, подчеркнул, что если бы имел такую возможность, то передал бы мандат Грудинину. «Это достойный человек, который заслуживает того, чтобы стать депутатом Госдумы», — заявил он РБК. Себя Медведев назвал «солдатом партии» и отметил, что в принятии решения о дальнейших действиях будет руководствоваться мнением регионального отделения КПРФ и федерального руководства партии.

Если Медведев откажется от мандата, то ЦИК заново распределит мандат следующему по списку по утвержденной в законе методике, сказал РБК сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «Нельзя отказаться от мандата в чью-то пользу», — подчеркнул эксперт. Единственное, что может сделать КПРФ, чтобы изменить ситуацию в пользу Грудинина, — это обратиться в суд, считает он.

Почему дата заседания оказалась ключевой

По закону партия должна была представить в Центризбирком кандидатуру на вакантное место в Думе до 20 марта. Изначально заседание ЦИК, которая собирается по средам, было назначено на 20 марта. Однако накануне мероприятия стало известно о его переносе на четверг. В результате у коммунистов не осталось шансов перераспределить свободный мандат, поэтому включилась процедура, при которой ЦИК самостоятельно назначает кандидата на вакантный мандат, констатирует Мельконьянц.

​Другой вопрос, что отказ Грудинину должен был произойти вследствие судебного решения по исключению директора совхоза из списка зарегистрированных кандидатов от КПРФ на выборах 2016 года, подчеркивает эксперт. «По сути Центризбирком проводит квазисудебные процедуры», — считает сопредседатель «Голоса». «ЦИК вышла далеко за пределы своих полномочий», — считает советник главы фракции КПРФ в Госдуме Ирина Филатова.

«Это очень спорное решение ЦИК, раньше такого никогда не происходило. Передача свободного мандата — рутинная процедура, которую Центризбирком всегда выполнял без каких-либо проблем», — подчеркнул Мельконьянц. «Видимо, общеполитическая ситуация повлияла на решение Центризбиркома», — предположил он.

Член ЦИК Евгения Орлова отмечала, что в законе «О выборах депутатов Госдумы» ситуация с отказом в передаче мандата выбранному партией кандидату никак не регулируется. «Нет норм о том, что Центризбирком может одобрить или не одобрить решение партии, — пояснила она. — Он просто передает мандат, соглашается с решением партии». По словам Орловой, ранее прецедентов голосования против передачи мандата выдвинутому партией кандидату не было.​

Как члены ЦИК аргументировали свое решение

«Если человек не может быть депутатом города Видное, как вы думаете, может он быть депутатом Госдумы?» — спросил у Колюшина член ЦИК Антон Лопатин. Его коллега Борис Эбзеев заявил, что не может поддержать Колюшина, и предложил проголосовать за «обратный проект» — чтобы не передавать мандат. Против высказались также члены ЦИК Сергей Сироткин, Евгений Шевченко, Сиябшах Шапиев и Александр Клюкин.

Член ЦИК Николай Левичев заявил, что процедура передачи мандата с отступлением от очередности партийного списка нетривиальна. «Есть определение Конституционного суда, что в этом случае такое решение должно указывать на обстоятельства, почему решено отступить от очередности», — подчеркнул он. По словам Левичева, в решении партии такого обстоятельства нет. Его поддержал Булаев, который посоветовал Колюшину ознакомиться с решением суда.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов назвал «позорищем» ситуацию, когда «человек, который собрал миллионы [голосов на президентских выборах], не может получить мандат Госдумы». Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России как кандидат от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место.​

В ЦИК обсудят сценарии отказа в регистрации Грудинина депутатом

Грудинин на заседании ЦИК не был, но приехало все руководство компартии Зюганов, Юрий Афонин, ВалерийРашкин, Николай Харитонов, Леонид Калашников и другие. На заседании присутствовал и бывший министр спорта и кандидат в депутаты от КПРФ Борис Иванюженков, который ранее обратился в суд с требованием признать незаконным решение президиума ЦК о выдвижении Грудинина. Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль.

Что теперь будут делать коммунисты

Коммунисты планируют оспорить решение ЦИК в Верховном суде, рассказал РБК пресс-секретарь лидера партии Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко. Петр Петрович [Медведев] работает в заксобрании Красноярской области, он там на твоем месте. Я не исключаю, что он поддержит решение фракции и поддержит кандидатуру Грудинина; отметил Ющенко.

Накануне был готов проект постановления, который предусматривал передачу мандата Грудинину, сказал РБК близкий к ЦИК;собеседник. Он был написан Колюшиным и согласован аппаратом Центризбиркома, добавил источник. Колюшин заявил, что проект решения не был завизирован зампредседателя ЦИК Николаем Булаевым (он ведет заседания в отсутствии главы комиссии). ;Ничем, кроме политического заказа, я не могу это объяснить сказал он​.

Обсуждение передачи мандата бывшему кандидату в президенты вызвало споры в избирательной комиссии. Булаев отметил, что Грудинин при регистрации написал в ЦИК, что не имеет загрансчетов, и комиссия зарегистрировала его, потому что не могла это проверить. После проверки ФНС мы получили информацию о незакрытых счетах. Он [Грудинин] будет в Госдуме, но на второй день вы должны будете его изгнать заявил он.

Булаев сослался на информацию о наличии у Грудинина девяти счетов в зарубежных банках, которые не были закрыты до января 2018 года. Кроме того, до сих пор не представлены трастовые декларации об офшорной компании Грудинина Bontro LTD в Белизе. Зампредседателя ЦИК объяснил, что при наличии таких документов не может поддержать решение компартии. К критике предложенного проекта присоединились и другие представители комиссии.

Колюшин, выступая по вопросу о передаче мандата, заявил, что Булаев предложил вернуться на три года назад, к вопросу о регистрации Грудинина в федеральном списке кандидатов от партии. По его словам, Булаев не имеет права напоминать о лишении мандата депутата в подмосковном городе Видное. Ситуация с Видным не имеет никакого отношения к делу и оспорена в суде, заявил член ЦИК от КПРФ.

Речь идет о закрытии зарубежных счетов, но даже нарушение этого правила не ведет к «лишению пассивного избирательного права», подчеркнул Колюшин. Если ему следовать, то лишить мандатов придется большинство депутатов, считает член ЦИК.

Что случилось в Видном

В феврале этого года Грудинин был лишен поста председателя, а затем и депутатского мандата совета депутатов подмосковного Видного. Это произошло по представлению прокуратуры города. Единоросс Игорь Коршаков, сменивший на посту спикера, объяснял это тем, что у коммуниста в декларации не был указан офшор Bontro LTD в Белизе Грудинин обвинения в свой адрес отрицал.

Утром в четверг перед дебатами в ЦИК бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность. Она заявила, что из-за серьезных финансовых возможностей и административного ресурса бывшего супруга опасается за свою жизнь и здоровье.