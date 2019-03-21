Калмыкия подставилась под кадровый удар

Почему Кремль решил сделать чемпиона по кикбоксингу главой региона

Экс-сенатор, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков возглавил Калмыкию. Ставку Кремля на Хана Батыя эксперты связывают с низким рейтингом его предшественника Алексея Орлова, который мог проиграть следующие выборы

Бату Хасиков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

​Глава Калмыкии 57-летний Алексей Орлов ушел в отставку. До выборов, которые пройдут в сентябре, врио главы региона президентским указом назначен 38-летний кикбоксер Бату Хасиков (известен также под спортивным псевдонимом Хан Батый. — РБК), сообщила 20 марта пресс-служба Кремля.

«Встреча [с президентом] была сегодня. Я благодарен Владимиру Владимировичу за оказанное доверие. И теперь моя задача — заручиться доверием и поддержкой жителей Калмыкии», — сказал РБК Хасиков.

За два последних дня это третья смена главы региона. Во вторник со своего поста ушел челябинский губернатор Борис Дубровский. Утром в среду стало известно, что заявление об отставке подал глава Республики Алтай Александр Бердников, руководивший регионом 13 лет. Источники РБК говорили, что заявление об уходе уже написала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Видео: РБК

Хан Батый родом из Калмыкии

Хасиков родился в 1980 году в Москве, но вырос в калмыцком городе Лагань.

Как и один из предыдущих лидеров республики Кирсан Илюмжинов, более 20 лет возглавлявший Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), Хасиков имеет отношение к большому спорту. ​С 11 лет он занимался единоборствами, с 2005 года начал профессиональные выступления в кикбоксинге, в 2007-м завоевал титул чемпиона мира по версии профессиональной ассоциации ISKA. С 2010 по 2014 год еще пять раз завоевывал титул чемпиона мира по кикбоксингу по версии различных ассоциаций. На ринге будущий глава Калмыкии выступал как Бату Хан (Хан Батый).

В 2010 году Хасиков с партнерами основал бойцовский клуб Eurasia Fight Nights (FN), входивший в число активов бизнесмена Зиявуддина Магомедова (совладелец группы «Сумма», в 2018 году арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества).

Спортивную карьеру Хасиков завершил в 2014 году: будучи уже членом Совета Федерации, он одержал победу над греком Майком Замбидисом. В марте 2016 года на ринг с Хасиковым в свой 60-летний юбилей вышел вице-премьер Юрий Трутнев, обладатель пятого дана по каратэ. Бой, проходивший по правилам миксфайта, закончился вничью. «Мы с ним вышли на ринг и провели пять раундов по две минуты. Это было жестко, я вспотел точно больше, чем Бату, но выглядел, как говорят судьи и зрители, не хуже», — вспоминал Трутнев в разговоре с РБК.

Хасиков — выпускник факультета физической культуры Московского педагогического государственного университета. Затем он защитил кандидатскую диссертацию по политологии в РАНХиГС, но в 2016 году ученый совет РУДН лишил его степени, поскольку эксперты сообщества «Диссернет» обнаружили множество заимствований в его работе «Политика российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации». В отдельных местах работы данные о Карачаево-Черкесии выдавались за информацию о Калмыкии.

С 2003 года Хасиков служил в милиции, а в 2008-м прервал службу ради политической карьеры. Тогда он был избран в народный хурал (парламент) Калмыкии, откуда в 2012-м на два года перешел в Совет Федерации, где представлял республику. В 2016 году занял пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. В 2018 году во время президентской кампании выступал в качестве доверенного лица Владимира Путина.

Видео: Юрий Трутнев

Отставка «со спокойной душой»

В день отставки прежний глава республики Алексей Орлов выступил с обращением, в котором объяснил, что уходит «со спокойной душой». «Были сделаны ошибки. Были упущены возможности. Но главное очевидно и для меня, и для жителей республики: Калмыкия находится в поступательном движении», — заявил он. Орлов добавил, что в стране «идет масштабное обновление управленческих кадров» и он считает этот курс «абсолютно правильным и справедливым».

Орлов родился в Элисте. Как и Илюмжинов, окончил МГИМО, в 1990-е возглавлял различные сельскохозяйственные предприятия. С 1995 по 2003 год являлся постпредом Калмыкии при президенте и вице-премьером республики — вплоть до назначения руководителем региона в 2010 году. В 2014-м переизбран на второй срок с результатом 82,89%.

Несмотря на такой результат, эксперты сходятся на том, что главной причиной отставки Орлова стала его низкая популярность в регионе. В третьем рейтинге губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном «Минченко консалтинг», он находился в зоне риска — среди губернаторов с высоким антирейтингом.

Уголовные дела против калмыцкой команды Риск отставки Алексея Орлова повышали уголовные дела в отношении его команды. В июле 2017 года следствие сообщило об аресте заместителя министра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева и первого вице-премьера республики Петра Ланцанова. Вице-премьера обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в связи с приказом республиканского Минсельхоза принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Часть этих денежных средств в последующем была похищена, а также использована не по назначению.​ За два года до этого, в феврале 2015-го, фигурантом уголовного дела оказалась вице-премьер республиканского правительства — министр образования Лариса Васильева. Ей вменяли причинение ущерба министерству на сумму более 10 млн руб., подрыв авторитета и дискредитацию власти.​

Политолог Аббас Галлямов считает причиной отставки Орлова высокий риск протестного голосования на будущих выборах. Он напомнил про опыт прошлогодних выборов, когда в условиях роста протестных настроений даже отсутствие сильных оппозиционных кандидатов не гарантировало переизбрания непопулярного главы региона. Полагаться только на муниципальный фильтр теперь нельзя, поэтому властям приходится заботиться и о том, чтобы новые руководители регионов не сильно раздражали население, заключает Галлямов.

Но хотя Орлова многие считали малопопулярной фигурой, влиятельных игроков, желающих перехватить контроль над регионом и имеющих значительное влияние на федеральном уровне, было немного, считает политолог Михаил Виноградов. Именно с этим он и связывает назначение Хасикова, у которого хорошие шансы выиграть выборы благодаря известности в регионе и федеральному опыту работы.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич сомневается, что у нового главы-спортсмена получится справиться со старыми проблемами региона. «Плохое качество управления, большой долг, проблемы с бюджетом, — перечисляет она. — Калмыкия — слабый регион, который быстро не вытянешь».

Политолог Александр Кынев считает назначение Бату Хасикова кадровой ошибкой, отмечая, что в списке претендентов на пост главы региона были другие фигуры с руководящим опытом. Эксперт уточнил, что главным кандидатом считался Олег Кичиков, начальник Московской государственной жилищной инспекции и бывший премьер республики. Присутствие Кичикова в списке претендентов подтвердил близкий к Кремлю источник РБК.