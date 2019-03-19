Финансовые аналитики расслышали звуки Spotify

Sberbank CIB счел возможным выход шведского музыкального сервиса на российский рынок

Музыкальный сервис Spotify может выйти в Россию уже летом этого года. Это значительно повлияет на расстановку сил на рынке, указали в отчете аналитики Sberbank CIB. Впрочем, конкуренты не считают Spotify серьезной угрозой

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Аналитики Sberbank CIB указали на то, что рынку музыкальных сервисов необходимо готовиться к выходу Spotify в Россию. Как говорится в отчете банка, разосланном на прошлой неделе и посвященном компании «Яндекс», «ключевыми факторами для этого сегмента (рынка музыкальных сервисов. — РБК) будут потенциальный выход Spotify на российский рынок, а также структура экосистемы, которую планирует создать Mail.Ru Group».

Когда Spotify может выйти в Россию и как это отразится на положении дел на рынке, разбирался РБК.

Многочисленные попытки

Шведский музыкальный сервис Spotify еще в январе 2014 года зарегистрировал в России ООО «Спотифай» и изначально планировал начать работать в стране осенью 2014 года. Однако запуск перенесли на начало 2015 года, так как Spotify не смог договориться о партнерстве с МТС, при поддержке которой планировал работать в России. Но и в 2015-м запуск не состоялся. В марте 2018 года глава Spotify Дэниел Эк сообщил, что компания работает над запуском в Индии, России и Африке. В течение прошлого года сервис начал работать в нескольких африканских странах, в феврале этого года — в Индии. Официальная дата запуска в России не называлась, но в начале марта издание TJournal сообщило о том, что приложение Spotify для Android частично перешло на русский язык.

«Spotify в последние полгода действительно находится в активной стадии переговоров с ведущими российскими музыкальными лейблами, — рассказал РБК источник на музыкальном рынке. — Без договора с правообладателями легальная работа сервиса в России невозможна». По информации представителя одного из российских музыкальных сервисов, ​Spotify, скорее всего, будет выходить на рынок самостоятельно, не выбирая в качестве партнера кого-то из сотовых операторов, как планировалось еще несколько лет назад. По его словам, сервис планировал выйти в Россию весной, ориентировочно в мае, но сроки могут сдвинуться из-за конфликта с правообладателями в Индии. Warner Music Group подала в суд на сервис и потребовала наложить судебный запрет на воспроизведение музыки их авторов в Индии.

По информации еще одного собеседника РБК на музыкальном рынке, сервис запустится в России ближе к лету этого года.

Spotify действительно интересуется российским рынком, заявила РБК руководитель отдела лицензирования музыкального и видеоконтента Black Star Inc. Александра Носач. Вопросы о том, предлагал ли стриминговый сервис сотрудничество Black Star и были ли достигнуты какие-либо договоренности, Носач комментировать отказалась. В «Первом музыкальном издательстве» РБК сообщили, что ведут переговоры с представителями Spotify о начале работы этого сервиса на российском рынке. «Дата выхода пока неизвестна», — сказала руководитель департамента digital marketing «Первого музыкального издательства» Ксения Аксенова.

В Spotify РБК заявили, что знают, что «в России много меломанов», и в компании хотят сделать сервис доступным во всех странах, но даты выхода на российский рынок пока нет. Представители крупнейших правообладателей Universal Music Group и Warner Music Group в России отказались от комментариев. Связаться с Sony Music Entertainment не удалось.

На данный момент Spotify присутствует в 79 странах. В четвертом квартале 2018 года среднемесячная аудитория сервиса составляла 207 млн пользователей, из которых 96 млн платили сервису за услугу (остальные при пользовании услуг прослушивали рекламу). Выручка в 2018 году — €5,259 млрд. В 2019 году этот показатель должен вырасти до €6,35–6,8 млрд, прогнозировала компания.​

Перспективный стриминг

По данным Sberbank CIB, в России четыре основных игрока на рынке стриминга музыки: «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте»/BOOM, Apple Music и Google Play Music. По прогнозу Statista, объем рынка цифровой музыки в России в 2018 году должен был составить $166 млн, из которых $137,5 млн мог принести стриминг. По итогам 2023 года общий объем рынка должен вырасти до $182 млн, из которых $153,6 млн придется на стриминг. Количество тех, кто загружал музыку, должно вырасти с 11,8 млн в 2018 году до 12,5 млн человек по итогам 2023-го. В тот же период количество пользователей стриминговых сервисов, по прогнозу Statista, увеличится с 18,4 млн до 21,8 млн человек.

Аналитики Sberbank CIB в своем отчете указали, что выручка от подписок на музыкальные сервисы «Яндекса» в 2018 году могла составить около 1,2 млрд руб., что сопоставимо с показателем лидера этого рынка — Mail.Ru Group. «Подписка на сервисы — важный индикатор лояльности пользователей, который должен обеспечить рост вовлеченности и использование прочих связанных сервисов. Мы ожидаем, что в 2018–2021 годах выручка «Яндекса» от подписки на музыкальные сервисы будет расти в среднем примерно на 50% в год за счет увеличения доли платящих пользователей», — говорится в отчете.​

По словам источника РБК, стоимость подписки на Spotify может составить примерно 150 руб. в месяц. Для сравнения, подписка на «Яндекс.Музыка», Apple Music и Google Play Music составляет 169 руб. в месяц, ​BOOM — 149 руб. в месяц.

Платящая аудитория музыкальных стриминговых сервисов в России составляет всего 5 млн человек, в то время как потенциальная аудитория — 32–35 млн человек, считает основатель audio sales house Unisound и бывший гендиректор музыкального стримингового сервиса «Звук» Михаил Ильичев. «Таким образом, перспективы у Spotify в России есть, гонка по захвату новых пользователей для стриминговых сервисов еще впереди. Кроме того, у Spotify богатый опыт в создании партнерств, поэтому сервис в перспективе наверняка сможет найти в России партнера с готовой аудиторией, например одного из сотовых операторов», — отметил он. По мнению Ильичева, в России еще есть нетронутые стриминговыми сервисами каналы продвижения, такие как радио и нишевые телеканалы, которыми может воспользоваться Spotify.

Российские конкуренты

«Рост рынка легальных аудиосервисов составит 20–30% в год, Spotify внесет существенный вклад в этот рост в случае начала работы в России», — отметила Александра Носач.

Михаил Ильичев считает, что «Яндекс» и Mail.Ru Group, скорее всего, не пустят Spotify полноценно в свои рекламные сети, так как у обоих холдингов есть конкурирующие сервисы, а значит, новый игрок может лишиться почти половины ресурса цифрового маркетинга, что стало бы «серьезным препятствием в освоении российского рынка».

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев считает, что Spotify не является прямым конкурентом для продуктов холдинга. «Это прекрасный сервис с хорошими рекомендациями, но музыка «ВКонтакте» и BOOM — это часть социальных платформ, в рамках которых происходит взаимодействие пользователей друг с другом и с артистами», — пояснил он, отметив, что, по мнению Mail.Ru Group, модель «ВКонтакте» стратегически является более выигрышной и привлекательной для российской аудитории. О какой именно экосистеме говорят в своем отчете аналитики Sberbank CIB, он не пояснил. ​«Наличие пользовательского контента, возможность быстрой прямой связи артистов с аудиторией и построения фан-базы, а также проведения онлайн- и офлайн-концертов — все это формирует полноценную музыкальную экосистему», — сказал Добродеев. В отчете Mail.Ru Group за 2018 год говорится, что количество активных платных и пробных подписок на платформах и в интегрированном приложении BOOM в декабре 2018 года достигло 2,1 млн.

«Мы только за конкуренцию и с большим интересом ждем выхода Spotify. Spotify развивает культуру подписных сервисов во всем мире, его опыт поможет российскому рынку выйти на новый уровень. Количество подписок всех сервисов (музыка, видеосмотрение, книги, облачные хранилища, еда) будет только расти», — сказал руководитель сервиса «Яндекс.Музыка» Андрей Гевак.