Межкарточные переводы затмили наличные

В 2018 году россияне перечислили на чужие банковские карты более 27 трлн руб.

Россияне нарастили в 2018 году переводы с карты на карту в 1,4 раза, до ₽27,4 трлн. Впервые объем переводов превысил объем снятых наличных. Около трети идет на теневую оплату услуг, и в течение 3–5 лет ситуация вряд ли изменится

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка. За прошлый год россияне перевели с карты на карту в 1,4 раза больше денег, чем в 2017 году, — 27,4 трлн против 19,05 трлн руб., а количество снятых наличных увеличилось лишь на 3,4%, до 26,6 трлн руб.

Безналичная оплата товаров и услуг также в 2018 году продемонстрировала значительный рост — в 1,3 раза, до 21 трлн руб.

В итоге общий объем безналичных операций (более 48 трлн руб.) по итогам года почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт.​

В общем количестве транзакций по картам доля оплаты товаров и услуг превалирует — 76%, или 24,5 млрд операций. Средний чек при безналичной оплате увеличился всего на 56 руб. — с 1112 руб. в 2017 году до 1168 руб. в 2018 году, подсчитал РБК на основе статистики ЦБ. Сумма разового снятия наличных подросла на 7,8%, с 7,8 тыс. до 8,4 тыс. руб. Средний же денежный перевод по картам за год снизился с 6,96 тыс. до 6,1 тыс. руб.

В 2018 году сохранилась тенденция к росту числа активных карт, с помощью которых была проведена хотя бы одна операция, пишет ЦБ. Их количество увеличилось почти на 22 млн и превысило 180 млн. Доля таких карт в общем объеме эмиссии составила 66%.

Потенциал для роста

Общий объем безналичных операций (переводы с карты на карту плюс оплата с помощью карт) обогнал снятие наличных еще в прошлом году, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее словам, платежная отрасль уже получает от этого эффект в виде доходов от комиссий за эквайринг или переводы.

Сервисы по переводам становятся более доступными: комиссии за такие переводы снижаются, а допустимые лимиты увеличиваются, объясняет причины роста безналичных операций руководитель дирекции по развитию сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков. У Сбербанка суточный лимит на онлайн-переводы установлен на уровне 1 млн руб. Проекты Visa и Mastercard по переводам между картами разных банков предусматривают лимиты 30 тыс. руб. на одну операцию и от 50 тыс. до 150 тыс. руб. в сутки в зависимости от вида карты. Система быстрых платежей, запускаемая ЦБ, предполагает максимальную сумму одной операции 600 тыс. руб.

В дальнейшем объем переводов продолжит расти, драйвером станет развитие финансовых технологий, в том числе заимствование их с азиатских рынков, например платежи с помощью QR-кодов, считает менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. К негативным сторонам роста объема переводов относится то, что они одновременно стимулируют серый рынок индивидуальных предпринимателей, микро- и малого бизнеса, которые таким образом взимают плату за услуги.

Через пару лет операции по снятию наличных обгонит вслед за переводами и безналичная оплата товаров, предсказывает Шапировский. На это указывает то, что сейчас объем оплаты товаров и услуг с помощью карт растет примерно на треть в год.

Способствовать этому, по его словам, будут в первую очередь удобство, качество и привлекательность банковских услуг, например кешбэк при оплате картой и прочие форматы лояльности. Возможно, система быстрых платежей действительно будет драйвером роста, когда в ней откроется возможность переводов от физлица к юрлицу, но надо смотреть, как за первыми пятью—десятью крупнейшими банками в цифровую среду будут интегрироваться остальные банки из топ-100, заключает эксперт.

Теневые платежи

Переводы с карты на карту из-за своего удобства теперь закрывают те ниши, в которых раньше доминировали наличные, говорит председатель ассоциации «Финансовые инновации» Виктор Достов. Они применяются для расчетов с друзьями, для оплаты товаров в мелкой рознице, оплаты услуг таксистам, сантехникам, няням, для чаевых и т.д., приводит примеры эксперт. Значительную долю в переводах занимают именно платежи за услуги. Их доля в платежах «карта — карта» значительно выше, чем даже доля оплаты услуг с помощью карты через POS-терминалы, заметил Достов. По мнению Максима Шапировского, доля платежей за товары и услуги составляет примерно треть от общего объема переводов.

«Если раньше для этих целей снимали наличные, то теперь, когда у всех есть карты, а за переводы либо не взимается комиссия, либо взимается очень небольшая, функция переводов стала гораздо эффективнее и популярнее», — говорит эксперт.

«Мы предполагаем, что доля платежей за услуги в общем объеме переводов может составлять и четверть, и треть, но отследить это сложно», — отмечает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Клиенты привыкли пользоваться переводами с карты на карту, рассчитываясь за услуги. Это отбирает большую долю у наличных и классического эквайринга. При этом если традиционный эквайринг защищает покупателя, так как все платежи зафиксированы и их можно отменить и вернуть, то у пользователей P2P-переводов уже не получится отозвать свой платеж, предупреждает банкир.

Лидер на рынке переводов сейчас Сбербанк: за 2018 год число пользователей приложения этого банка выросло на 47%, а число переводов через него повысилось на 85%, утверждает Шапировский. По последним данным, клиенты сервиса «Сбербанк Онлайн» (около 40 млн человек) за первое полугодие 2018 года совершили 1,4 млрд переводов на 7,9 трлн руб.

По словам Достова, сейчас б​анки и налоговые органы не отслеживают подозрительные переводы с карты на карту, хотя теоретически должны это делать для борьбы с отмыванием доходов, финансированием терроризма и уходом от налогов. «Ни у тех, ни у других нет эффективного инструмента для работы с этим», — говорит Достов.

Какие-то массовые ограничительные меры приведут к тому, что люди уйдут обратно в наличные платежи, и все от этого только проиграют, предупреждает Достов. Однако он считает, что в течение трех—пяти лет налоговые и банки смогут разработать механизмы для отслеживания переводов с карты на карту.

«Скорее всего, будут искать повторяющиеся операции, операции между не связанными между собой физическими лицами. Это достаточно сложная задача из-за большого числа переводов, также трудно доказать цель перевода. Например, сложно понять, переводит человек 20 тыс. руб. раз в месяц за аренду квартиры или потому, что он материально помогает своему родственнику. Но методы анализа достаточно быстро развиваются, и все к этому придет — главное, чтобы стоимость поиска и взимания налогов не превышала саму сумму налогов», — заключает эксперт.