Межкарточные переводы затмили наличные

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка. За прошлый год россияне перевели с карты на карту в 1,4 раза больше денег, чем в 2017 году, — 27,4 трлн против 19,05 трлн руб., а количество снятых наличных увеличилось лишь на 3,4%, до 26,6 трлн руб.
Безналичная оплата товаров и услуг также в 2018 году продемонстрировала значительный рост — в 1,3 раза, до 21 трлн руб.
В итоге общий объем безналичных операций (более 48 трлн руб.) по итогам года почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт.
В общем количестве транзакций по картам доля оплаты товаров и услуг превалирует — 76%, или 24,5 млрд операций. Средний чек при безналичной оплате увеличился всего на 56 руб. — с 1112 руб. в 2017 году до 1168 руб. в 2018 году, подсчитал РБК на основе статистики ЦБ. Сумма разового снятия наличных подросла на 7,8%, с 7,8 тыс. до 8,4 тыс. руб. Средний же денежный перевод по картам за год снизился с 6,96 тыс. до 6,1 тыс. руб.
В 2018 году сохранилась тенденция к росту числа активных карт, с помощью которых была проведена хотя бы одна операция, пишет ЦБ. Их количество увеличилось почти на 22 млн и превысило 180 млн. Доля таких карт в общем объеме эмиссии составила 66%.
Потенциал для роста
Общий объем безналичных операций (переводы с карты на карту плюс оплата с помощью карт) обогнал снятие наличных еще в прошлом году, говорит исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По ее словам, платежная отрасль уже получает от этого эффект в виде доходов от комиссий за эквайринг или переводы.
Сервисы по переводам становятся более доступными: комиссии за такие переводы снижаются, а допустимые лимиты увеличиваются, объясняет причины роста безналичных операций руководитель дирекции по развитию сегментов и некредитных продуктов розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков. У Сбербанка суточный лимит на онлайн-переводы установлен на уровне 1 млн руб. Проекты Visa и Mastercard по переводам между картами разных банков предусматривают лимиты 30 тыс. руб. на одну операцию и от 50 тыс. до 150 тыс. руб. в сутки в зависимости от вида карты. Система быстрых платежей, запускаемая ЦБ, предполагает максимальную сумму одной операции 600 тыс. руб.
В дальнейшем объем переводов продолжит расти, драйвером станет развитие финансовых технологий, в том числе заимствование их с азиатских рынков, например платежи с помощью QR-кодов, считает менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. К негативным сторонам роста объема переводов относится то, что они одновременно стимулируют серый рынок индивидуальных предпринимателей, микро- и малого бизнеса, которые таким образом взимают плату за услуги.
Через пару лет операции по снятию наличных обгонит вслед за переводами и безналичная оплата товаров, предсказывает Шапировский. На это указывает то, что сейчас объем оплаты товаров и услуг с помощью карт растет примерно на треть в год.
Способствовать этому, по его словам, будут в первую очередь удобство, качество и привлекательность банковских услуг, например кешбэк при оплате картой и прочие форматы лояльности. Возможно, система быстрых платежей действительно будет драйвером роста, когда в ней откроется возможность переводов от физлица к юрлицу, но надо смотреть, как за первыми пятью—десятью крупнейшими банками в цифровую среду будут интегрироваться остальные банки из топ-100, заключает эксперт.
Теневые платежи
Переводы с карты на карту из-за своего удобства теперь закрывают те ниши, в которых раньше доминировали наличные, говорит председатель ассоциации «Финансовые инновации» Виктор Достов. Они применяются для расчетов с друзьями, для оплаты товаров в мелкой рознице, оплаты услуг таксистам, сантехникам, няням, для чаевых и т.д., приводит примеры эксперт. Значительную долю в переводах занимают именно платежи за услуги. Их доля в платежах «карта — карта» значительно выше, чем даже доля оплаты услуг с помощью карты через POS-терминалы, заметил Достов. По мнению Максима Шапировского, доля платежей за товары и услуги составляет примерно треть от общего объема переводов.
«Если раньше для этих целей снимали наличные, то теперь, когда у всех есть карты, а за переводы либо не взимается комиссия, либо взимается очень небольшая, функция переводов стала гораздо эффективнее и популярнее», — говорит эксперт.
«Мы предполагаем, что доля платежей за услуги в общем объеме переводов может составлять и четверть, и треть, но отследить это сложно», — отмечает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Клиенты привыкли пользоваться переводами с карты на карту, рассчитываясь за услуги. Это отбирает большую долю у наличных и классического эквайринга. При этом если традиционный эквайринг защищает покупателя, так как все платежи зафиксированы и их можно отменить и вернуть, то у пользователей P2P-переводов уже не получится отозвать свой платеж, предупреждает банкир.
Лидер на рынке переводов сейчас Сбербанк: за 2018 год число пользователей приложения этого банка выросло на 47%, а число переводов через него повысилось на 85%, утверждает Шапировский. По последним данным, клиенты сервиса «Сбербанк Онлайн» (около 40 млн человек) за первое полугодие 2018 года совершили 1,4 млрд переводов на 7,9 трлн руб.
По словам Достова, сейчас банки и налоговые органы не отслеживают подозрительные переводы с карты на карту, хотя теоретически должны это делать для борьбы с отмыванием доходов, финансированием терроризма и уходом от налогов. «Ни у тех, ни у других нет эффективного инструмента для работы с этим», — говорит Достов.
Какие-то массовые ограничительные меры приведут к тому, что люди уйдут обратно в наличные платежи, и все от этого только проиграют, предупреждает Достов. Однако он считает, что в течение трех—пяти лет налоговые и банки смогут разработать механизмы для отслеживания переводов с карты на карту.
«Скорее всего, будут искать повторяющиеся операции, операции между не связанными между собой физическими лицами. Это достаточно сложная задача из-за большого числа переводов, также трудно доказать цель перевода. Например, сложно понять, переводит человек 20 тыс. руб. раз в месяц за аренду квартиры или потому, что он материально помогает своему родственнику. Но методы анализа достаточно быстро развиваются, и все к этому придет — главное, чтобы стоимость поиска и взимания налогов не превышала саму сумму налогов», — заключает эксперт.
Две трети платят бесконтактно
По итогам 2018 года более половины платежей в России (56%) осуществлялось безналичным способом, сообщала ранее глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По оценкам ЦБ, к концу 2019 года доля безналичных платежей может вырасти еще на 10 п.п. Быстро набирают популярность в России и бесконтактные платежи (картами или смартфонами через Apple Pay, Samsung Pay и т.д.).
Согласно представленному Visa 15 августа опросу, бесконтактными платежами с помощью карт в России расплачиваются 62% взрослого населения (в 2017 году около 43%), а с помощью телефона — 34% (против 25%). В среднем по миру эти показатели значительно ниже: бесконтактные платежи с помощью телефона осуществляют 19% опрошенных, с помощью карты — 26%.
Опрос по заказу платежной системы провела компания GfK в 20 странах мира, в том числе в России, США, Канаде, Франции, Германии и Японии. В нем приняли участие около 12,2 тыс. человек.