В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.
- Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;
- стоимость газа — 11,3 трлн руб.;
- коксующегося угля — почти 2 трлн руб.
Кроме того, Минприроды оценило запасы:
- железной руды — в 808 млрд руб.;
- алмазов — в 505 млрд руб.;
- золота — в 480 млрд руб.
Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.