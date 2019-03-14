В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены почти в 40 трлн руб., природного газа — в 11 трлн руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;

стоимость газа — 11,3 трлн руб.;

коксующегося угля — почти 2 трлн руб.

Кроме того, Минприроды оценило запасы:

железной руды — в 808 млрд руб.;

алмазов — в 505 млрд руб.;

золота — в 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.