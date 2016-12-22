ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк

Центробанк готов продать Азиатского-Тихоокеанский банк. Начальная цена аукциона, который будет проводиться на понижение цены, - 9,87 млрд руб. Если ЦБ удастся продать АТБ по начальной цене, он окупит затраты на санацию банка

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк, который был взят на санацию регулятором в апреле 2018 года, говорится в сообщении ЦБ. После сентябрьской докапитализации на 9 млрд руб. 99,9% акций банка принадлежит ЦБ.

Торги пройдут 14 марта 2019 года в форме так называемого голландского аукциона, когда продавец объявляет самую высокую цену, после чего начинается ее снижение до тех пор, пока один из участников аукциона не согласится на покупку. В случае, если найдутся два претендента на покупку актива за одну цену, предусмотрен аукцион на повышение цены с шагом 100 млн руб.

Цена, с которой начнется снижение, составит 9,857 млрд руб. Установлен следующий график снижения: каждые полчаса с начала аукциона (9:00) она будет падать на 1,285 млрд руб., пока не опустится до 6 млрд руб. — минимальной цены, за которую ЦБ готов продать актив. Эта цена соответствует номинальной стоимости уставного капитала банка.

Капитал АТБ разбит на огромное число акций, на продажу выставлено более 30,9 септиллионов акций. При этом номинальная стоимость одной бумаги составляет мизерную сумму 1/5155290941638853 руб.

Регулятор давно готовился к продаже банка. «Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в таком банке, где ЦБ и ФКБС полностью проверили все активы», — говорил зампред ЦБ Василий Поздышев в августе. По его слов​ам, банк уже летом приносил операционную прибыль, у него около 800 тыс. клиентов-физлиц, 20 тыс. юрлиц. Забирая АТБ на санацию, ЦБ отмечал важность банка для финансовой системы Сибири и Дальнего Востока и его социальную значимость.

Центробанк взял АТБ на санацию 26 апреля этого года. На тот момент банк занимал 60-е место по объему активов в России. Проблемы у АТБ начались в декабре 2016 года: тогда ЦБ отозвал лицензию у его «дочки» «М2М Прайвет банк». Регулятор предписал АТБ до 1 января 2018 года создать стопроцентные резервы на межбанковские кредиты, проценты, остатки по счетам, а также на вложения в акции «М2М Прайвет банк» (8,9 млрд руб.). Агентство Fitch в ноябре предупреждало, что полное резервирование по вложениям «М2М Прайвет банк» привело бы к дефолту АТБ. ЦБ перенес срок формирования резервов на апрель. Докапитализация проводилась по графику, но в апреле регулятор обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК», связанного с финансированием проектов одного из совладельцев банка — Андрея Вдовина. После этого было принято решение взять АТБ на санацию.