ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 66,20 EUR Нал. 75,94 75,04 USD Бирж. 66,56 -0,20 EUR Бирж. 75,45 -0,02 USD ЦБ. 66,62 +0,19 EUR ЦБ. 75,38 -0,01 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3360,20 +15,20 IMOEX 2377,34 +0,49% RTSI 1125,25 +0,78% Brent 60,93 +0,48% DJIA 24100,51 -2,02% Nasdaq 6910,67 -2,26%
ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк
Лента новостей
В Малайзии завели дело против Goldman Sachs 13:56, Финансы В Кремле опровергли обсуждение объединения России и Белоруссии 13:55, Политика Песков заявил о «перемешанном с политикой» церковном конфликте на Украине 13:48, Политика Ассоциация театральных критиков назвала Серебренникова человеком года 13:43, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 13:37, РБК и Белая Дача В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков 13:35, Политика Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек 13:28, Бизнес Россия во второй раз внесет в ООН резолюцию о сохранении ДРСМД 13:28, Политика В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы 13:21, Общество Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском 13:20, Фотогалерея  Личный опыт: я живу в Доме на набережной 13:06, РБК и Элитная недвижимость Суд оштрафовал мужчину за перенос росгвардейца по метро 13:04, Общество Глава крупнейшего в России СПГ-завода перешел в НОВАТЭК 12:58, Бизнес СК назвал причину обрушения в производственном здании в Дзержинском 12:53, Общество Почему подешевел Ethereum: ICO-проекты в ноябре продали токены на $67 млн 12:51, Крипто Boeing пригрозили потерей контракта на $22 млрд: котировки пошли вниз 12:49, Quote В коллекцию гурманов: гастрономические подарки на Новый год 12:48, Стиль Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 12:45, РБК и Экспострой на Нахимовском ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк 12:44, Финансы «Краснодар» расторг контракт с забившим через себя «Севилье» футболистом 12:42, Спорт Лавров предупредил о подготовке Порошенко провокации на границе с Крымом 12:31, Политика В Москве в общежитии геологоразведочного университета прошли обыски 12:30, Общество ФСБ пресекла работу подпольных оружейных мастерских 12:24, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 12:23, РБК и Huawei Что было в 2000-м: Toyota RAV4 второго поколения и 3G-сети 12:22, Авто Лавров пообещал не воевать с Украиной 12:14, Политика
ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк
Финансы, 12:44
0
ЦБ выставил на аукцион санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк
Центробанк готов продать Азиатского-Тихоокеанский банк. Начальная цена аукциона, который будет проводиться на понижение цены, - 9,87 млрд руб. Если ЦБ удастся продать АТБ по начальной цене, он окупит затраты на санацию банка
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России выставил на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк, который был взят на санацию регулятором в апреле 2018 года, говорится в сообщении ЦБ. После сентябрьской докапитализации на 9 млрд руб. 99,9% акций банка принадлежит ЦБ.

Торги пройдут 14 марта 2019 года в форме так называемого голландского аукциона, когда продавец объявляет самую высокую цену, после чего начинается ее снижение до тех пор, пока один из участников аукциона не согласится на покупку. В случае, если найдутся два претендента на покупку актива за одну цену, предусмотрен аукцион на повышение цены с шагом 100 млн руб.

Цена, с которой начнется снижение, составит 9,857 млрд руб. Установлен следующий график снижения: каждые полчаса с начала аукциона (9:00) она будет падать на 1,285 млрд руб., пока не опустится до 6 млрд руб. — минимальной цены, за которую ЦБ готов продать актив. Эта цена соответствует номинальной стоимости уставного капитала банка.

Капитал АТБ разбит на огромное число акций, на продажу выставлено более 30,9 септиллионов акций. При этом номинальная стоимость одной бумаги составляет мизерную сумму 1/5155290941638853 руб.

Регулятор давно готовился к продаже банка. «Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в таком банке, где ЦБ и ФКБС полностью проверили все активы», — говорил зампред ЦБ Василий Поздышев в августе. По его слов​ам, банк уже летом приносил операционную прибыль, у него около 800 тыс. клиентов-физлиц, 20 тыс. юрлиц. Забирая АТБ на санацию, ЦБ отмечал важность банка для финансовой системы Сибири и Дальнего Востока и его социальную значимость.

Центробанк взял АТБ на санацию 26 апреля этого года. На тот момент банк занимал 60-е место по объему активов в России. Проблемы у АТБ начались в декабре 2016 года: тогда ЦБ отозвал лицензию у его «дочки» «М2М Прайвет банк». Регулятор предписал АТБ до 1 января 2018 года создать стопроцентные резервы на межбанковские кредиты, проценты, остатки по счетам, а также на вложения в акции «М2М Прайвет банк» (8,9 млрд руб.). Агентство Fitch в ноябре предупреждало, что полное резервирование по вложениям «М2М Прайвет банк» привело бы к дефолту АТБ. ЦБ перенес срок формирования резервов на апрель. Докапитализация проводилась по графику, но в апреле регулятор обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК», связанного с финансированием проектов одного из совладельцев банка — Андрея Вдовина. После этого было принято решение взять АТБ на санацию.

Акционеры до санации

Одним из основных акционеров АТБ был миноритарий сети супермаркетов «Азбука вкуса» Андрей Вдовин, который вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном бывшего сенатора Павла Масловского Алексеем контролировал в общей сложности 67,58% банка через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед» (им троим принадлежало по 22,5% банка). После отзыва лицензии у «М2М Прайвет банка» ЦБ потребовал, чтобы доли Вдовина, Масловского и Хамбро не превышали 10%. Акционерная структура банка после этого изменилась: суммарная доля Вдовина, Масловского и Хамбро уменьшились до 8,24%, а основным акционером стал Максим Чернавин (ему через компанию с Британских Виргинских островов Shelmer Holding Ltd принадлежало 31,81%). При этом ЦБ считал, что Вдовин выполнил предписание регулятора формально, и продолжал требовать изменения структуры акционеров.

Вдовин 25 апреля был заочно арестован решением Тверского районного суда. Он проходит по делу о хищении $13 млн, по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По словам представителя обвинения, бизнесмен покинул Россию еще в прошлом году и с тех пор не возвращался, сейчас он находится в федеральном и международном розыске. Адвокат Вдовина говорил, что дело связано со спором между компаниями V.M.H.Y. Holdings Ltd и Ashaya Investments Ltd, и спор этот не имеет никакого отношения к Вдовину.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Азиатско-Тихоокеанский банк , санация
Главное
Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек Бизнес
Материалы по теме
Зампред ЦБ допустил продажу Азиатско-Тихоокеанского банка до конца года Финансы
ЦБ отправил Азиатско-Тихоокеанский банк на санацию Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter