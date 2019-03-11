Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,49 EUR Нал. 74,92 73,72 USD Бирж. 66,02 -0,26 EUR Бирж. 74,15 +0,01 USD ЦБ. 66,08 +0,11 EUR ЦБ. 74,29 -0,28 EUR/USD 1,12 +0,00 BTC/USD Бирж. 3945,20 -24,30 IMOEX 2470,57 -0,25% RTSI 1179,02 -0,05% Brent 66,62 +0,83% DJIA 25527,73 +0,30% Nasdaq 7532,33 +1,68%
Сбербанк сыграл в пользу французов
Лента новостей
ООН уточнила число погибших сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии 19:09, Общество Тимошенко призвала Порошенко снять его кандидатуру с выборов 19:01, Политика Тульскому «Арсеналу» разрешили проводить матчи на своем стадионе 18:56, Спорт Кольский полуостров на авто: как доехать до полярного сияния с комфортом 18:46, РБК и Haval​ ВВС США показали первый полет сверхзвукового беспилотника Valkyrie 18:37, Общество Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тыс. руб. 18:36, Экономика В Латвии построили 93-километровый забор на границе с Россией 18:27, Политика Следователи направили в суд дело еще одного участника банды Басаева 18:22, Общество Лановой опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации 18:17, Общество СМИ анонсировали назначение Зидана на пост тренера «Реала» 18:17, Спорт Очевидец сообщил о странном звуке перед падением Boeing в Эфиопии 17:57, Общество Токен Stellar подорожал на 10% 17:53, Крипто Порошенко назвал мешающих Украине вступить в НАТО и ЕС «врагов» 17:50, Политика США ввели санкции против российско-венесуэльского банка 17:42, Финансы «Барселона» объявила о подписании долгосрочного контракта с Альбой 17:40, Спорт Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу 17:37, РБК и «Билайн» Бизнес США возобновят производство запрещенных ДРСМД ракет 17:34, Политика В ЦБ заявили об обеспокоенности ростом долговой нагрузки россиян 17:34, Финансы Пропали с радаров: как сложилась жизнь знаменитых в прошлом актеров 17:33, Спецпроект РБК PINK Опубликовано видео с места ДТП «КамАЗа» с «Панцирем» во Владивостоке 17:32, Общество «Роснефть» обжаловала отказ Европейского суда снять санкции с компании 17:31, Политика Акции Boeing после крушения в Эфиопии показали сильнейший за 18 лет спад 17:27, Финансы Обрушившийся при взрыве дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни 17:25, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 17:24, РБК и Philips Экспертиза не нашла криминального следа в смерти Игоря Малашенко 17:18, Общество Жена актера Дмитрия Назарова опровергла информацию о его госпитализации 17:12, Общество Почти 70% украинцев заявили о недоверии Порошенко 16:59, Политика В России сменилась тройка регионов — лидеров по смертности от ВИЧ 16:37, Общество
Газета
Сбербанк сыграл в пользу французов
Газета № 025 (2980) (1103) Бизнес,
0
Сбербанк сыграл в пользу французов
Total получила 10-процентную долю во втором проекте НОВАТЭКа
НОВАТЭК придумал, как продать французской Total долю в проекте «Арктик СПГ-2» без согласования с ФАС и правкомиссией. Обойти законодательный барьер при продаже стратегического актива помогла схема с посредничеством Сбербанка
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Схема со Сбербанком

Передача в залог Сбербанку 15% «Арктик СПГ-2», который будет строить второй завод НОВАТЭКа по сжижению природного газа (СПГ) в Ямало-Ненецком автономном округе, позволила французской Total купить 10% в проекте [и получить опцион на покупку еще 5%] без согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правкомиссии по иностранным инвестициям. Об этом заявил журналистам в четверг, 7 марта, глава службы Игорь Артемьев.

Накануне вечером НОВАТЭК заявил, что закрыл сделку по продаже Total 10% «Арктик СПГ-2», снизив свою долю до 90%. В сообщении подчеркивалось, что параметры сделки соответствуют соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Это соглашение предусматривало, что французы приобретают 10% в проекте и право увеличить этот пакет до 15%, если НОВАТЭК решит уменьшить свою долю ниже планируемых 60%. Сделка должна была быть закрыта не позднее 31 марта 2019 года.

«После нескольких раундов обсуждения условия сделки были скорректированы ее сторонами, — сообщила утром 7 марта пресс-служба ФАС. — Окончательная структура сделки такова, что она не требует направления ходатайства в ФАС России и согласования с правительственной комиссией [по иностранным инвестициям]».

Дело в том, что Total уже владеет 19,4% самого НОВАТЭКа, а если бы французская компания купила еще 10% «Арктик СПГ-2», то ее косвенная и прямая доля в этом проекте, который базируется на Утреннем месторождении с запасами почти 2 трлн куб. м газа (относится к категории стратегических), составила бы 27,46% (19,4%*0,9+10%). При покупке более 25% в стратегическом активе иностранному инвестору требуется получить согласование правительственной комиссии. «Мы применили эту формулу, и если бы вот так тупо бы сделать сделку, то у них получалось бы больше 25%, то есть 27%, и они железно должны были идти на правкомиссию [по иностранным инвестициям], поскольку они используют федеральные участки недр для добычи газа», — сказал Артемьев.

Второй завод

«Арктик СПГ-2» — второй проект НОВАТЭКа по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) — на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. В его рамках планируется построить три технологические линии общим объемом 19,8 млн т в год. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд, срок запуска первой линии — 2022–2023 годы.

Первый СПГ-проект «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т НОВАТЭК запустил на полную мощность в ноябре 2018 года. Total принадлежит 20% «Ямал СПГ».

Согласование сделки через правительственную комиссию потребовало бы времени, и партнеры могли не уложиться в обозначенный ранее срок — конец марта. «Они по разным причинам хотели эту сделку побыстрее сделать и в принципе пошли на изменение схемы с нашего согласия», — рассказал глава ФАС. По его словам, «изменение схемы» связано с залогом 15% «Арктик СПГ-2» в Сбербанке до заключения сделки — НОВАТЭК передал эти акции банку по договору об открытии кредитной линии «до исполнения всех обеспечиваемых обязательств», соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 4 марта, напоминает «РИА Новости».

«Согласно Гражданскому кодексу и самому договору, который они нам прислали еще до подписания [сделки о продаже 10% «Арктик СПГ-2»], владельцем этих акций будет являться банк как залогодержатель, а это означает, что у них (французской Total. — РБК) будет меньше 25%», — отметил Артемьев. «И поэтому, пока эти акции находятся в залоге, мы контролируем договор, написан он правильно — собственником этих акций является не Total и не НОВАТЭК, а соответствующий банк (Сбербанк. — РБК). Поэтому на правительственную комиссию не нужно идти до момента окончания договора залога», — заключил он.

Исходя из слов главы ФАС, Total придется идти на правительственную комиссию, если Сбербанк снимет залог с 10% «Арктик СПГ» и доля НОВАТЭКа увеличится до 90% (сейчас с учетом залога — лишь 75%). В этом случае прямая и косвенная доля французов в проекте выросла бы с 24,55 (19,4%*0,75+10%) до 27,46%. Но НОВАТЭК ранее заявлял, что намерен привлечь в строительство завода и других партнеров, снизив свою долю до 60%, так что даже при снятии залога влияние Total будет ниже 25%.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев. А в пресс-службе НОВАТЭКа в ответ на запрос РБК заявили, что «информация о закрытии сделки опубликована на сайте компании», сославшись на сообщение от 6 марта. Но в нем ни слова не говорится об использовании схемы с залогом акций в Сбербанке. РБК направил запрос в пресс-службу Total.

Сколько заплатила Total

В сообщении НОВАТЭКа о завершении сделки по продаже 10% «Арктик СПГ-2» также не раскрывается сумма сделки. В нем говорится лишь о том, что «условия вхождения Total в проект включают оплату 10-процентной доли участия и финансирование «Арктик СПГ-2» через взносы в капитал». При подписании обязывающего соглашения в мае 2018 года предправления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон указывал, что стоимость проекта определена в размере, эквивалентном $25,5 млрд. Таким образом, долю Total можно было оценить в $2,55 млрд.

«Коммерсантъ» писал, что $2,55 млрд — это только плата за вход в проект, а еще французской компании как новому акционеру придется вложить в него около $1,5 млрд. Косвенно это подтвердил глава ФАС 7 марта. «То, что три с лишним миллиарда долларов в Россию сейчас придет быстрее, — это очень хорошо», — заявил он журналистам. Представители НОВАТЭКа и Total не ответили на запросы РБК об итоговой сумме сделки.

Основное значение сделки по продаже Total доли в новом СПГ-проекте НОВАТЭКа заключается в том, что ее закрытие должно избавить от сомнений его других потенциальных партнеров, в частности китайскую CNPC, саудовскую Saudi Aramco, японские Mitsui и Mitsubishi и корейскую Kogas, отмечал «Коммерсантъ». Переговоры с этими компаниями по вхождению в проект должны завершиться в ближайшие несколько месяцев. При этом Михельсон говорил еще в мае 2018 года, что французская компания входит в проект на довольно ранней стадии, когда не закончено проектирование, а цена входа для новых партнеров будет выше.

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: НОВАТЭК , Леонид Михельсон , Сбербанк
Материалы по теме
НОВАТЭК закрыл сделку по продаже доли в «Арктик СПГ-2» французской Total Бизнес
Total подписала договор о покупке у НОВАТЭКа 10% в «Арктик СПГ-2» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter