Сбербанк сыграл в пользу французов

Total получила 10-процентную долю во втором проекте НОВАТЭКа

НОВАТЭК придумал, как продать французской Total долю в проекте «Арктик СПГ-2» без согласования с ФАС и правкомиссией. Обойти законодательный барьер при продаже стратегического актива помогла схема с посредничеством Сбербанка

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Схема со Сбербанком

Передача в залог Сбербанку 15% «Арктик СПГ-2», который будет строить второй завод НОВАТЭКа по сжижению природного газа (СПГ) в Ямало-Ненецком автономном округе, позволила французской Total купить 10% в проекте [и получить опцион на покупку еще 5%] без согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и правкомиссии по иностранным инвестициям. Об этом заявил журналистам в четверг, 7 марта, глава службы Игорь Артемьев.

Накануне вечером НОВАТЭК заявил, что закрыл сделку по продаже Total 10% «Арктик СПГ-2», снизив свою долю до 90%. В сообщении подчеркивалось, что параметры сделки соответствуют соглашению, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Это соглашение предусматривало, что французы приобретают 10% в проекте и право увеличить этот пакет до 15%, если НОВАТЭК решит уменьшить свою долю ниже планируемых 60%. Сделка должна была быть закрыта не позднее 31 марта 2019 года.

«После нескольких раундов обсуждения условия сделки были скорректированы ее сторонами, — сообщила утром 7 марта пресс-служба ФАС. — Окончательная структура сделки такова, что она не требует направления ходатайства в ФАС России и согласования с правительственной комиссией [по иностранным инвестициям]».

Дело в том, что Total уже владеет 19,4% самого НОВАТЭКа, а если бы французская компания купила еще 10% «Арктик СПГ-2», то ее косвенная и прямая доля в этом проекте, который базируется на Утреннем месторождении с запасами почти 2 трлн куб. м газа (относится к категории стратегических), составила бы 27,46% (19,4%*0,9+10%). При покупке более 25% в стратегическом активе иностранному инвестору требуется получить согласование правительственной комиссии. «Мы применили эту формулу, и если бы вот так тупо бы сделать сделку, то у них получалось бы больше 25%, то есть 27%, и они железно должны были идти на правкомиссию [по иностранным инвестициям], поскольку они используют федеральные участки недр для добычи газа», — сказал Артемьев.

Второй завод «Арктик СПГ-2» — второй проект НОВАТЭКа по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) — на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. В его рамках планируется построить три технологические линии общим объемом 19,8 млн т в год. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд, срок запуска первой линии — 2022–2023 годы. Первый СПГ-проект «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т НОВАТЭК запустил на полную мощность в ноябре 2018 года. Total принадлежит 20% «Ямал СПГ».

Согласование сделки через правительственную комиссию потребовало бы времени, и партнеры могли не уложиться в обозначенный ранее срок — конец марта. «Они по разным причинам хотели эту сделку побыстрее сделать и в принципе пошли на изменение схемы с нашего согласия», — рассказал глава ФАС. По его словам, «изменение схемы» связано с залогом 15% «Арктик СПГ-2» в Сбербанке до заключения сделки — НОВАТЭК передал эти акции банку по договору об открытии кредитной линии «до исполнения всех обеспечиваемых обязательств», соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 4 марта, напоминает «РИА Новости».

«Согласно Гражданскому кодексу и самому договору, который они нам прислали еще до подписания [сделки о продаже 10% «Арктик СПГ-2»], владельцем этих акций будет являться банк как залогодержатель, а это означает, что у них (французской Total. — РБК) будет меньше 25%», — отметил Артемьев. «И поэтому, пока эти акции находятся в залоге, мы контролируем договор, написан он правильно — собственником этих акций является не Total и не НОВАТЭК, а соответствующий банк (Сбербанк. — РБК). Поэтому на правительственную комиссию не нужно идти до момента окончания договора залога», — заключил он.

Исходя из слов главы ФАС, Total придется идти на правительственную комиссию, если Сбербанк снимет залог с 10% «Арктик СПГ» и доля НОВАТЭКа увеличится до 90% (сейчас с учетом залога — лишь 75%). В этом случае прямая и косвенная доля французов в проекте выросла бы с 24,55 (19,4%*0,75+10%) до 27,46%. Но НОВАТЭК ранее заявлял, что намерен привлечь в строительство завода и других партнеров, снизив свою долю до 60%, так что даже при снятии залога влияние Total будет ниже 25%.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев. А в пресс-службе НОВАТЭКа в ответ на запрос РБК заявили, что «информация о закрытии сделки опубликована на сайте компании», сославшись на сообщение от 6 марта. Но в нем ни слова не говорится об использовании схемы с залогом акций в Сбербанке. РБК направил запрос в пресс-службу Total.

Сколько заплатила Total

В сообщении НОВАТЭКа о завершении сделки по продаже 10% «Арктик СПГ-2» также не раскрывается сумма сделки. В нем говорится лишь о том, что «условия вхождения Total в проект включают оплату 10-процентной доли участия и финансирование «Арктик СПГ-2» через взносы в капитал». При подписании обязывающего соглашения в мае 2018 года предправления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон указывал, что стоимость проекта определена в размере, эквивалентном $25,5 млрд. Таким образом, долю Total можно было оценить в $2,55 млрд.

«Коммерсантъ» писал, что $2,55 млрд — это только плата за вход в проект, а еще французской компании как новому акционеру придется вложить в него около $1,5 млрд. Косвенно это подтвердил глава ФАС 7 марта. «То, что три с лишним миллиарда долларов в Россию сейчас придет быстрее, — это очень хорошо», — заявил он журналистам. Представители НОВАТЭКа и Total не ответили на запросы РБК об итоговой сумме сделки.

Основное значение сделки по продаже Total доли в новом СПГ-проекте НОВАТЭКа заключается в том, что ее закрытие должно избавить от сомнений его других потенциальных партнеров, в частности китайскую CNPC, саудовскую Saudi Aramco, японские Mitsui и Mitsubishi и корейскую Kogas, отмечал «Коммерсантъ». Переговоры с этими компаниями по вхождению в проект должны завершиться в ближайшие несколько месяцев. При этом Михельсон говорил еще в мае 2018 года, что французская компания входит в проект на довольно ранней стадии, когда не закончено проектирование, а цена входа для новых партнеров будет выше.