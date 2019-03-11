Квоты пятятся назад

Минэкономразвития не согласилось с идеей крабовых аукционов

Идею Минсельхоза распределять половину квот на вылов краба на аукционах раскритиковало Минэкономразвития. Правительство собиралось рассмотреть соответствующий законопроект уже на следующей неделе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

РБК ознакомился с заключением Минэкономразвития на разработанный Минсельхозом законопроект о распределении половины квот на добычу краба через аукционы. Отрицательное заключение было отправлено в Минсельхоз 5 марта, подтвердил представитель Минэкономразвития. Такой документ действительно поступил в Минсельхоз, уточнил представитель подведомственного министерству Росрыболовства (руководитель Росрыболовства Илья Шестаков занимает также пост заместителя министра сельского хозяйства).

Законопроект, предлагающий распределять 50% квот на вылов краба через инвестиционные аукционы, Минсельхоз подготовил и направил в правительство в начале этого года. Выставлять на аукционы квоты, которые сейчас закреплены за участниками рынка по так называемому историческому принципу, поручило само правительство. Этот пункт есть в утвержденной в прошлом году премьер-министром Дмитрием Медведевым «дорожной карте» по развитию конкуренции до 2020 года.

Законопроект, как указано в пояснительной записке, ставит целью повышение экономической эффективности государства от предоставления рыбакам права на добычу краба. Для этого предлагается ввести новый механизм — инвестиционные аукционы. Победитель аукциона, получивший долю квоты на добычу краба, будет обязан построить в России объекты, перечень которых установит правительство, в документе они не названы. Полученные на таких торгах квоты будут действовать в течение десяти лет. По оценке Минсельхоза, крабовые аукционы принесут в федеральный бюджет в 2019–2020 годах около 82 млрд руб. — около 2 млн руб. за 1 т краба.

Прибыльный бизнес В 2018 году, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, общий объем разрешенного к добыче краба составлял 93,5 тыс. т. Российский краб ценится за рубежом: по данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия экспортировала 26,6 тыс. т живых (свежих и охлажденных) крабов на $412 млн. Основными покупателями морепродукта были Китай, Корея и Япония. Добыча краба — высокорентабельный бизнес для рыбодобывающих компаний, доходы могут в 5–10 раз превышать затраты на вылов, отметил вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Камчатский краб, к примеру, стоит до $30 за 1 кг. В день можно добыть до 15 т, при этом затраты не превысят $30 тыс., оценил Фомин.

Что вызвало критику Минэкономразвития

Чтобы выявить потенциальные риски законопроекта, Минэкономразвития провело дополнительные публичные консультации и обсудило его с разработчиком и представителями отрасли, следует из заключения министерства. Предложение распределять на аукционах половину объема квот на вылов краба Минэкономразвития посчитало «недостаточно обоснованным». Механизм вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для отрасли и приведет к необоснованным расходам предпринимателей и бюджетов всех уровней, говорится в заключении.

Разработчик законопроекта не провел «комплексный анализ ситуации в рыбопромышленной отрасли» и не проработал возможные альтернативные способы решения проблемы, указал в заключении замминистра экономического развития Савва Шипов. Один из недочетов — в законопроекте не указано, какие именно объекты должны будут построить победители инвестиционных аукционов, неизвестны и объемы финансирования. Кроме того, положение законопроекта о строительстве новых судов при получении квот нужно дополнительно согласовывать с Минпромторгом. При подготовке законопроекта разработчик не в полной мере соблюдал правила процедуры оценки регулирующего воздействия, констатировал Шипов.

Основная цель изменения порядка распределения квот — стимулировать нынешних участников и создать возможности для выхода на рынок новых игроков, напомнил Шипов. Но в результате принятия законопроекта предприятия, за которыми на основании договоров сейчас закреплены квоты, лишатся 50% вылова крабов, на которые они имели право в соответствии с действующей редакцией закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Эти предприятия окажутся «в менее выигрышных условиях по сравнению с новыми потенциальными участниками, так как они уже инвестировали в приобретение квот и уже обслуживают долги по банковским кредитам, а чтобы получить новые квоты, им придется инвестировать дополнительно, говорится в отзыве Минэкономразвития.

Лишившись половины крабовых квот, компании, которые добывают не только крабов, но и другие виды водных ресурсов, могут столкнуться с отказом банков в дальнейшем финансировании — это может привести к дефолту и возможному банкротству ряда рыболовецких компаний, предупредил Савва Шипов.

В Минэкономразвития также заключили, что сокращение доли квот на вылов краба для отдельных предприятий может привести к существенным социальным и экономическим последствиям для регионов Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. Около 80% предприятий крабодобывающей отрасли, которые участвовали в публичном обсуждении законопроекта, оценили вероятность своего участия в новых аукционах как низкую, отметили в Минэкономразвития. О возможных последствиях предупредили рыбаки Магаданской области: сокращение персонала рыбодобывающих компаний может составить до 35%, доходы регионального бюджета снизятся, может возникнуть дефицит рыбной продукции, а потребительские цены на нее вырастут. По оценке Минэкономразвития, на Сахалине изъятие половины квот на вылов краба у предприятий, за которыми они закреплены, приведет к тому, что они не смогут вложить в развитие региона заявленные 7 млрд руб.

Минэкономразвития учло позицию отраслевого сообщества, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. Он признал, что позиция министерства совпала с позицией рыбаков по самым важным вопросам, например о потерях для бюджетной системы регионов.

Таинственное письмо Изменение механизма распределения квот на добычу краба обсуждают с осени 2017 года. Поводом для этого стало письмо, которое тогда поступило президенту Владимиру Путину. Его авторы предложили отказаться от практики закрепления квот на добычу краба за их действующими держателями и распределять их через аукционы. Президент поручил своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть эту инициативу. Автор инициативы неизвестен, но, по мнению участников рынка, им могла быть Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка, которая недавно вышла на крабовый рынок. В самой компании опровергали причастность к этому предложению. Впрочем, в ходе обсуждения законопроекта Русская рыбопромышленная компания, а также Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (в которую входят предприятия компании) были единственными участниками отрасли, которые не усмотрели в принятии законопроекта о крабовых аукционах​ рисков и негативных последствий для бизнеса, указано в заключении Минэкономразвития. РБК направил запрос в Русскую рыбопромышленную компанию.

Что будет с законопроектом

Отрицательное заключение Минэкономразвития формально не может заблокировать законопроект, но по регламенту должны проходить согласительные совещания, объяснил директор Центра оценки регулирующего воздействия НИУ ВШЭ Даниил Цыганков. По его словам, если разногласия не смогут уладить авторы законопроекта и департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития, точку в споре поставят уже в аппарате правительства. Предусмотренные регламентом согласительные процедуры пока не проводились, уточнил представитель Минэкономразвития.

Законопроект будет рассматриваться правительственной комиссией по законопроектной деятельности 11 марта, рассказал собеседник РБК, причастный к обсуждению документа. Успеют ли до этого провести согласительные совещания, пока неясно, сказал Цыганков. Он напомнил, что законопроект был внесен в аппарат правительства под грифом «Для служебного пользования» в конце января, еще до проведения общественного обсуждения и оценки регулирующего воздействия.

Законопроект будет рассматриваться в текущей редакции, но по тем вопросам и рискам, которые указаны в отчете по итогам оценки регулирующего воздействия, готовятся разъяснения и дополнительные обоснования, сказал представитель Росрыболовства. Ряд вопросов связан с так называемыми отсылочными нормами, то есть с нормами, которые будут содержаться в подзаконных актах, — после разработки соответствующих подзаконных актов они будут сняты, добавили в Росрыболовстве.