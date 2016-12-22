Кабмин поручил выставлять на аукционы половину квот на добычу краба

Таким шагом правительство хочет открыть рынок для новых игроков. Представители рыбной отрасли выступают категорически против возвращения аукционов, прогнозируя стагнацию отрасли и обвальное падение инвестиций

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Российское правительство поручило выставлять на электронные аукционы 50% объема квот на добычу краба, которые ранее распределялись по «историческому принципу». Об этом говорится в утвержденном премьер-министром Дмитрием Медведевым плане мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации на 2018–2020 годы.

Согласно документу, меры по распределению квот будут реализованы в 2018–2019 годах. Цель — создать условия, чтобы на рынке добычи водных биоресурсов появились новые участники. Отвечать за проведение аукционов будут Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росрыболовство. Эти ведомства должны в следующем году выявить игроков рынка, чьи суммарные размеры долей квот добычи превышают 35% от общего размера квоты. Предполагается, что это должно исключить условия, которые приводят к монополизации рынка.

Распоряжением правительства предусмотрено распределение 50% квот на добычу краба через аукционы, но для того чтобы механизм заработал, необходимо подготовить соответствующие нормативно-правовые документы, уточнила РБК представитель Росрыболовства. В частности, необходимо внести изменения в отраслевой закон о рыболовстве и разработать проект постановления правительства о порядке распределения данного вида квот, добавила она. О том, что обсуждаются различные модели возвращения к крабовым аукционам, сообщал ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В апреле в интервью телеканалу РБК Шестаков говорил, что Росрыболовство обсуждает замену инвестквоты обязательством победителей аукциона строить краболовные суда на отечественных верфях. Представители отрасли к предложению отнеслись скептически. Так, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев называл предложение Росрыболовства «упаковать» инвестобязательства в аукционную документацию нежизнеспособным. Он напоминал, что в начале 2000-х годов инвестконкурсы использовались для определения доступа к месторождениям нефти и газа и показали свою неэффективность, поскольку выигравшие конкурс компании не смогли построить объекты, предусмотренные требованиями инвестконкурса.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков говорил, что при реализации 50% общего объема квот через аукционы бюджет сможет заработать около 80 млрд руб. Консолидация квот среди крупных игроков будет иметь положительное влияние на контроль за отраслью и борьбу с серым рынком, оценивал другой плюс аукционов Шестаков.

«Исторический принцип» распределения квот подразумевает закрепление их за российскими предприятиями на основании аукционов, прошедших в 2000–2003 годах. В 2004 году правительство отменило крабовые аукционы. Согласно докладу президиума Госсовета, практика аукционов привела к сокращению объема инвестиций в рыбной отрасли и падению ее рентабельности до отрицательных показателей.

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову рассмотреть вопрос об изменении этого принципа. В Росрыболовстве тогда не исключили возвращения аукционов, отметив, что в этом сценарии есть не только свои понятные минусы, но и определенные плюсы. Среди этих плюсов глава Росрыболовства Илья Шестаков называл получение значительного дохода от реализации квот и возможность прихода новых системных участников на рынок.

Сами представители рыбной отрасли отнеслись к такому развитию событий крайне негативно, предсказав стагнацию. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к Белоусову с предупреждением, что возвращение аукционов приведет к «обвальному падению инвестиций рыбопромышленных предприятий и резкому ухудшению инвестиционного климата в рыбной отрасли». По словам Шохина, вдобавок в прибрежных регионах России обострятся социально-экономические проблемы.

В декабре СМИ сообщили, что в правительстве обсуждают компромиссный вариант, который подразумевает распределение 40% квот на аукционах, 40% — по «историческому принципу», а оставшиеся 20% квот предполагается передавать в обмен на обязательство строить суда на российских верфях. Позже вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что правительство не планирует полностью отказываться от существующего механизма.

По последней оценке Росрыболовства, направленной в правительство, возвращение к практике крабовых аукционов приведет к снижению рентабельности отраслевых предприятий, но это будет посильная для них нагрузка. Доход бюджета от распределения 50% квот через аукционы в ведомстве оценили в сумму около 80 млрд руб.