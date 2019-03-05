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«Мир» подвинул мировые платежные системы
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Газета
«Мир» подвинул мировые платежные системы
Газета № 022 (2977) (0503) Финансы,
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«Мир» подвинул мировые платежные системы
ФАС подвела итоги перевода бюджетников на российские национальные карты
Карты «Мир» после перевода на них бюджетников отобрали у Visa 5,5% рынка по числу активных клиентов, у Mastercard — 6%, подсчитали в ФАС. Их владельцы оплатили товары и услуги на 2,7 трлн руб. при общем объеме рынка 22 трлн руб.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Такие данные содержатся в справочных материалах, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к состоявшемуся 1 марта совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака.

Подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке. ФАС сообщила, что направила свой отчет в правительство и подтвердила доли рынка платежных систем на начало 2019 года. Сведения о распределении долей на рынке платежных карт на постоянной основе не публикуются: ни Visa, ни Mastercard их не раскрывают.

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Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизилась с 45 до 39,5%, а Mastercard — с 42 до 36​%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5 до 24,5%.

Видео: РБК

Рост до 22 триллионов

Несмотря на то что у карт «Мир» почти четверть активных пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).

В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб.

В Visa и Mastercard на запрос РБК не ответили. В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») подтвердили, что в среднем по 2018 году доля безналичных платежей по картам «Мир» составляла 12%, что соответствует данным ФАС. Но в четвертом квартале 2018 года этот показатель превысил 19%, отметили в НСПК.

Карты «Мир» по состоянию на 1 января 2019 года выпускали и обслуживали в магазинах (или выполняли одну из этих функций) 305 банков, эмиссией и эквайрингом карт Visa занималось 260 банков, Mastercard — 291. Всего в России выпуск карт осуществляют 338 банков, их обслуживание — 245.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Для минимизации санкционных рисков было решено запустить собственные карты для россиян под брендом «Мир» (первые выпущены в конце 2015 года). Они предназначены в основном для использования внутри страны, за рубежом их не принимают, за исключением кобрендинговых продуктов с Mastercard или японской JCB. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым согласно законодательству с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные.

Перестройка рынка

Основная причина роста доли национальных карт и сокращения международных — изменения в законодательстве, говорит глава Национального платежного совета Алма Обаева. С 1 июля все выплаты бюджетникам перечисляются на карты «Мир», происходит постепенная замена Visa и Mastercard на «Мир» у пенсионеров. «Как только у пенсионера завершается срок действия карты Visa или Mastercard, ему сразу выдается карта «Мир». Этот процесс начался с 2016 года и должен завершиться к 1 июля 2020 года. В итоге международные платежные системы в этом сегменте не восполняют количество карт, что также отражается на их долях», — объясняет Обаева.

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То, что «Мир» отнял у Mastercard больше пользователей, чем у Visa, связано с тем, что за Mastercard могло числиться больше клиентов-бюджетников, предполагает эксперт.

Перераспределение долей на рынке продолжит в дальнейшем немного меняться в пользу карт «Мир», прогнозирует менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Но рост национальной системы уже не будет таким значительным. Пенсионеры не будут активными пользователями банковских карт, так как у них достаточно низкий уровень доверия к банковской системе, считает Шапировский.

Рост объемов операций обусловлен не только нормами закона, возражают в НСПК. «Карту можно выдать по любым причинам, но если она не работает или неудобная, то ею​ пользоваться не будут», — говорит оператор карт «Мир».

Перераспределение долей платежных систем в России происходит на фоне «колоссального» роста безналичных платежей, акцентирует глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Но для большинства пользователей важен не бренд, а бонусы и размер комиссии за обслуживание, считает он. «Если банк устанавливает систему бонусов и минимальную комиссию за обслуживание карты либо отменяет ее, то люди с удовольствием готовы пользоваться такой картой вместо наличных», — отметил Емелин.

Рынок банковских карт близок к насыщению

В ближайшие два года рост рынка безналичных платежей будет превышать 20% ежегодно, прогнозирует директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. Но такой бурный рост, как в предыдущие годы, по его мнению, уже вряд ли возможен. Сейчас число карт на руках клиентов превышает 200 млн и рынок близок к насыщению, хотя количество и объем операций по этим картам, разумеется, будет постепенно расти, отмечает он.

По итогам 2018 года более половины платежей в России (56%) осуществлялось безналичным способом, сообщала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По оценкам ЦБ, к концу 2019 года доля безналичных платежей может вырасти еще на 10 процентных пунктов.

Драйвером роста станет увеличение количества POS-терминалов, которое в России пока не достигло насыщения и отстает от европейских показателей, добавляет Петров. Кроме того, потребители становятся более грамотными в цифровой сфере, указывает менеджер Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Если у них есть положительный опыт использования карты, например привязанной к приложению по вызову такси, то их легче склонить к оплате картой в других сервисах, отмечает он.

Авторы: Евгения Чернышова, Ирина Парфентьева.
Теги: НСПК , Visa , Masterсard
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