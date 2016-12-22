Сбербанк начал обслуживать карты японской платежной системы JCB

Сбербанк в своей эквайринговой сети начал обслуживать карты международной платежной системы JCB. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Клиентам, которые только что заключили договор со Сбербанком на услуги эквайринга, обслуживание карт JCB будет предоставляться автоматически. Старые клиенты будут подключены поэтапно.

Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана Кирсанова заметила, что развитие безналичного расчет в России является одним из стратегических приоритетов банка. Она отметила, что подключение банка к данной системе ориентировано на «создание комфортных условий для активного использования карт JCB зарубежными гостями и резидентами, а также для роста бизнеса торгово-сервисных предприятий, использующих эквайринг Сбербанка».

Система JCB — одна из крупнейших международных платежных систем. В мире выпущено более 117 млн карт данной системы. ​Большинством из них пользуются клиенты из Японии, Кореи, Таиланда, Вьетнама и Китая. В Сбербанке отметили, что, по данным «Ростуризма», туристический поток из этих стран растет, что создает спрос на обслуживание карт JCB.