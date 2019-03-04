Гаага признала крымские потери «Нафтогаза»

Украина выиграла многомиллиардный иск к России

Гаагский арбитраж признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря. Свои убытки «Нафтогаз» оценивает в $5 млрд плюс проценты. Сумму компенсации суд пока не определил

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

«Нафтогаз» сообщил о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Об этом в ходе брифинга заявил глава компании Андрей Коболев. Трансляция его выступления велась на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.

«Решение положительное. Мы смогли доказать, что Россия как государство виновна в потере наших активов в Крыму и должна ответить за это», — сказал Коболев.

По его словам, о решении компания узнала 27 февраля поздно вечером. Вопрос о сумме компенсации пока не решен, суд определит объем выплат позже. Глава компании уточнил, что сумма убытков компании в Крыму и на шельфе Черного моря оценивается ​более чем в $5 млрд плюс проценты. Окончательное решение в Киеве ожидают в конце 2019 — начале 2020 года, добавил он.

«Арбитражный трибунал пришел к выводу, что действия Российской Федерации против «Нафтогаза» были незаконными и нарушили двустороннее соглашение между Украиной и Россией о взаимной защите инвестиций», — сообщила украинская компания в пресс-релизе. Арбитраж подтвердил, что обязательства России по двустороннему соглашению распространяются на территорию, «которую она теперь незаконно занимает в Крыму», говорится в сообщении международной юрфирмы Covington, представляющей интересы «Нафтогаза». Партнер Covington Марни Чик отказалась комментировать детали арбитражного решения, сославшись на его конфиденциальность.

В свою очередь, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал в Facebook, что сумма, которую требует группа «Нафтогаз», с учетом процентов составляет около $8 млрд. По его словам, важнейшим решением арбитража было то, что хотя активы присваивала «независимая власть Крыма», претензии могут выдвигаться к Российской Федерации. Официально активы «Нафтогаза» были национализированы решением парламента Крыма 17 марта 2014 года, в тот единственный день, когда Крым был независимым суверенным государством.

Минюст России не признал решение арбитража по делу «Нафтогаз» против России, ведомство считает, что у арбитража нет юрисдикции на рассмотрение этого иска, равно как и всех остальных исков от украинских компаний по поводу потери их инвестиций в Крыму.

Речь идет об иске, который «Нафтогаз» и шесть «дочек» компании подали в октябре 2016 года. Тогда компания обратилась в трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге и потребовала от России возмещения убытков на сумму $2,6 млрд. Украинская компания указывала, что в Крыму у нее был «ряд ценных энергетических активов». В августе 2017-го Постоянная палата третейского суда приступила к рассмотрению иска.

У «Нафтогаза» в Крыму было 17 месторождений (сейчас эксплуатируется восемь — пять морских и три на суше), четыре буровые установки («Петр Годованец», «Независимость», «Таврида» и «Сиваш»), технологический флот, газотранспортная система, подземное хранилище газа.

Когда арбитраж выпустит окончательное решение о компенсации, «Нафтогаз» сможет идти в суды различных стран за признанием и принудительным исполнением решения, как это делали бывшие акционеры ЮКОСа. Впрочем, взыскать с суверенного государства такие компенсации, как правило, очень трудно, поскольку большинство активов государства на территории других стран защищено суверенным иммунитетом, а имущество госкомпаний считается независимым. Россия сможет обжаловать решение арбитража в национальном суде Нидерландов.

Всего в Постоянную палату третейского суда в Гааге было подано восемь исков от полусотни украинских компаний. Все они касаются активов в Крыму как минимум на $7,6 млрд (без учета процентов), подсчитал РБК. Еще два иска в сумме на $1,5 млрд планировали подать компании ДТЭК и «Укрэнерго» — они связаны с потерей электросети и генерации в Крыму.

В середине февраля международный арбитраж поддержал Приватбанк и аэропорт Бельбек в спорах с Россией — это стало третьей и четвертой победой украинских фирм по поводу крымских инвестиций. Ранее арбитраж присудил около $160 млн по иску «Эверест Истейт» и $1,3 млрд по иску Ощадбанка.