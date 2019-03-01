Дональд Трамп не обезоружил Ким Чен Ына

Почему провалились переговоры лидеров США и Северной Кореи

Встреча лидеров США и КНДР закончилась раньше запланированного и без подписания каких-либо соглашений. Провал переговоров может привести к потере интереса Дональда Трампа к положению на Корейском полуострове, говорят эксперты

Дональд Трамп и ​Ким Чен Ын (слева направо) (Фото: Leah Millis / Reuters)

Что произошло

Американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын досрочно завершили свою встречу, которая проходила 27–28 февраля во Вьетнаме. В четверг стороны отменили запланированную церемонию подписания соглашений, а также рабочий ланч. Мероприятия были отменены, так как лидеры не смогли прийти к согласию по вопросу о денуклеаризации КНДР, хотя их контакты и оказались «очень хорошими и конструктивными», заявили в Белом доме.

В преддверии саммита издание Vox опубликовало примерный текст совместного заявления, которое Трамп и Ким Чен Ын должны были подписать в четверг. В нем говорилось о достижении США и Северной Кореей символического мирного соглашения, ставящего точку в Корейской войне 1950–1953 годов, а также о развитии дипломатических отношений. Кроме того, Вашингтон был готов к частичному снятию санкций с КНДР в обмен на уступки в рамках денуклеаризации, отмечали источники Vox.

Почему не удалось договориться

По словам Трампа, Северная Корея настаивала на полном снятии с нее всех санкций, однако США пока не готовы к такому шагу. В обмен на упразднение штрафных мер Ким Чен Ын предложил Вашингтону демонтировать ядерный полигон Йонгбьон, но Америка настаивала на более масштабной программе денуклеаризации, которая включала бы в себя прекращение секретного производства обогащенного урана, рассказал президент США.

«Я мог бы подписать какое-то соглашение, но потом вы бы сказали: посмотрите, какая плохая сделка», — объяснил Трамп свое решение журналистам в ходе пресс-конференции. «Иногда нужно просто уйти», — сказал он, заметив, что счел предложение Ким Чен Ына недостаточно выгодным. При этом Трамп подчеркнул, что северокорейских лидер пообещал не проводить испытания ракет или ядерного оружия.

Каковы шансы достичь соглашения в будущем

Несмотря на досрочное окончание саммита, Дональд Трамп отметил: сторонам удалось сгладить некоторые противоречия за время, прошедшее с момента первого саммита двух лидеров в Сингапуре в июне 2018 года. «В конце концов, полагаю, мы добьемся этого [соглашения], но в этот раз мы решили, что нам нужно уйти из-за стола переговоров», — пояснил он. И добавил, что смог наладить «отличные отношения» с Ким Чен Ыном, которого считает «очень крепким парнем».

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил о приверженности денуклеаризации. «Если бы я не хотел этого, я бы сюда не приехал, — сказал северокорейский лидер в ходе пресс-конференции в Ханое. — Я сделаю все, что в моих силах, для достижения конечного позитивного результата [переговоров]».

Трамп допустил проведение новых встреч с Ким Чен Ыном, однако предостерег: прогресс в диалоге будет достигнут лишь тогда, когда Северная Корея сможет показать больше желания идти навстречу в рамках ядерного разоружения. «У меня есть очень сильное желание снять санкции [с КНДР], так как я хочу, чтобы эта страна демонстрировала экономический рост. Однако ей нужно сделать больше уступок», — подчеркнул он.

Отсутствие совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита свидетельствует о неготовности идти на компромиссы с обеих сторон, считает глава консалтинговой фирмы Korea Risk Group Чад О'Кэррол. «Это очень плохой результат, он может привести к тому, что вопрос КНДР потеряет важность в повестке Трампа, а Пхеньян еще сильнее сблизится с Китаем», — написал он в Twitter.

Другой эксперт полагает, что саммит во Вьетнаме не стоит считать провальным и что сторонам все еще под силу достичь договоренностей. «При условии, что Ким и Трамп сохранят политическую волю к переговорам, мы можем ожидать прогресса в будущем», — написал в Twitter эксперт по вооружениям, бывший дипломат в администрации Барака Обамы Дэвид Ким. Он обратил внимание, что в ближайшее время Трамп не планирует проводить никаких военных учений вблизи Северной Кореи, а Ким Чен Ын намерен воздержаться от ядерных испытаний: «Это уже неплохое достижение, которое свидетельствует о разрядке». ​Корейская проблема является хронической и отсутствие эскалации в отношениях сторон действительно стоит воспринимать как позитивный знак, соглашается старший научный сотрудник Фонда Карнеги Джаретт Бланк.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что в Сеуле огорчены отсутствием соглашения по итогам саммита, но выразили готовность продолжать выступать посредником между США и КНДР. В Южной Корее также отметили, что Трамп готов провести новый саммит. Готовность американского президента частично ослабить санкции южнокорейские власти интерпретировали как выход диалога КНДР и США на новый уровень.

Вечером в четверг президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Трамп обсудили итоги встречи во Вьетнаме по телефону. Как сообщил пресс-офис Муна, американский лидер рассказал о деталях дискуссий с Кимом. В ответ южнокорейский лидер выразил надежду, что США продолжат демонстрировать усилия по преодолению напряженности на Корейском полуострове, которая сохраняется со времен холодной войны. Трамп и Мун также договорились лично встретиться в ближайшее время для дальнейшего обсуждения этих вопросов. «До сих пор именно дипломатическое мастерство Муна в значительной мере являлось опорой диалога США и Северной Кореи. Полагаю, что в будущем он (Мун. — РБК) продолжит налаживать сотрудничество между двумя Кореями, а также взывать к нарциссизму Трампа в надежде на проведение третьего саммита [лидеров США и КНДР]», — указал Дэвид Ким.