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Дональд Трамп не обезоружил Ким Чен Ына
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Газета
Дональд Трамп не обезоружил Ким Чен Ына
Газета № 020 (2975) (0103) Политика,
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Дональд Трамп не обезоружил Ким Чен Ына
Почему провалились переговоры лидеров США и Северной Кореи
Встреча лидеров США и КНДР закончилась раньше запланированного и без подписания каких-либо соглашений. Провал переговоров может привести к потере интереса Дональда Трампа к положению на Корейском полуострове, говорят эксперты
Дональд Трамп и ​Ким Чен Ын (слева направо) (Фото: Leah Millis / Reuters)

Что произошло

Американский президент Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын досрочно завершили свою встречу, которая проходила 27–28 февраля во Вьетнаме. В четверг стороны отменили запланированную церемонию подписания соглашений, а также рабочий ланч. Мероприятия были отменены, так как лидеры не смогли прийти к согласию по вопросу о денуклеаризации КНДР, хотя их контакты и оказались «очень хорошими и конструктивными», заявили в Белом доме.

В преддверии саммита издание Vox опубликовало примерный текст совместного заявления, которое Трамп и Ким Чен Ын должны были подписать в четверг. В нем говорилось о достижении США и Северной Кореей символического мирного соглашения, ставящего точку в Корейской войне 1950–1953 годов, а также о развитии дипломатических отношений. Кроме того, Вашингтон был готов к частичному снятию санкций с КНДР в обмен на уступки в рамках денуклеаризации, отмечали источники Vox.

Почему не удалось договориться

По словам Трампа, Северная Корея настаивала на полном снятии с нее всех санкций, однако США пока не готовы к такому шагу. В обмен на упразднение штрафных мер Ким Чен Ын предложил Вашингтону демонтировать ядерный полигон Йонгбьон, но Америка настаивала на более масштабной программе денуклеаризации, которая включала бы в себя прекращение секретного производства обогащенного урана, рассказал президент США.

«Я мог бы подписать какое-то соглашение, но потом вы бы сказали: посмотрите, какая плохая сделка», — объяснил Трамп свое решение журналистам в ходе пресс-конференции. «Иногда нужно просто уйти», — сказал он, заметив, что счел предложение Ким Чен Ына недостаточно выгодным. При этом Трамп подчеркнул, что северокорейских лидер пообещал не проводить испытания ракет или ядерного оружия.

Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына Еще 2 фото
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Каковы шансы достичь соглашения в будущем

Несмотря на досрочное окончание саммита, Дональд Трамп отметил: сторонам удалось сгладить некоторые противоречия за время, прошедшее с момента первого саммита двух лидеров в Сингапуре в июне 2018 года. «В конце концов, полагаю, мы добьемся этого [соглашения], но в этот раз мы решили, что нам нужно уйти из-за стола переговоров», — пояснил он. И добавил, что смог наладить «отличные отношения» с Ким Чен Ыном, которого считает «очень крепким парнем».

Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил о приверженности денуклеаризации. «Если бы я не хотел этого, я бы сюда не приехал, — сказал северокорейский лидер в ходе пресс-конференции в Ханое. — Я сделаю все, что в моих силах, для достижения конечного позитивного результата [переговоров]».

Трамп допустил проведение новых встреч с Ким Чен Ыном, однако предостерег: прогресс в диалоге будет достигнут лишь тогда, когда Северная Корея сможет показать больше желания идти навстречу в рамках ядерного разоружения. «У меня есть очень сильное желание снять санкции [с КНДР], так как я хочу, чтобы эта страна демонстрировала экономический рост. Однако ей нужно сделать больше уступок», — подчеркнул он.

Киморужие: что известно о ядерной программе КНДР
Политика

Отсутствие совместного заявления Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита свидетельствует о неготовности идти на компромиссы с обеих сторон, считает глава консалтинговой фирмы Korea Risk Group Чад О'Кэррол. «Это очень плохой результат, он может привести к тому, что вопрос КНДР потеряет важность в повестке Трампа, а Пхеньян еще сильнее сблизится с Китаем», — написал он в Twitter.

Другой эксперт полагает, что саммит во Вьетнаме не стоит считать провальным и что сторонам все еще под силу достичь договоренностей. «При условии, что Ким и Трамп сохранят политическую волю к переговорам, мы можем ожидать прогресса в будущем», — написал в Twitter эксперт по вооружениям, бывший дипломат в администрации Барака Обамы Дэвид Ким. Он обратил внимание, что в ближайшее время Трамп не планирует проводить никаких военных учений вблизи Северной Кореи, а Ким Чен Ын намерен воздержаться от ядерных испытаний: «Это уже неплохое достижение, которое свидетельствует о разрядке». ​Корейская проблема является хронической и отсутствие эскалации в отношениях сторон действительно стоит воспринимать как позитивный знак, соглашается старший научный сотрудник Фонда Карнеги Джаретт Бланк.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина заявил, что в Сеуле огорчены отсутствием соглашения по итогам саммита, но выразили готовность продолжать выступать посредником между США и КНДР. В Южной Корее также отметили, что Трамп готов провести новый саммит. Готовность американского президента частично ослабить санкции южнокорейские власти интерпретировали как выход диалога КНДР и США на новый уровень.

Вечером в четверг президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Трамп обсудили итоги встречи во Вьетнаме по телефону. Как сообщил пресс-офис Муна, американский лидер рассказал о деталях дискуссий с Кимом. В ответ южнокорейский лидер выразил надежду, что США продолжат демонстрировать усилия по преодолению напряженности на Корейском полуострове, которая сохраняется со времен холодной войны. Трамп и Мун также договорились лично встретиться в ближайшее время для дальнейшего обсуждения этих вопросов. «До сих пор именно дипломатическое мастерство Муна в значительной мере являлось опорой диалога США и Северной Кореи. Полагаю, что в будущем он (Мун. — РБК) продолжит налаживать сотрудничество между двумя Кореями, а также взывать к нарциссизму Трампа в надежде на проведение третьего саммита [лидеров США и КНДР]», — указал Дэвид Ким.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Северная Корея , Дональд Трамп , Ким Чен Ын , ядерное оружие
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