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Регионы получат правило минимума
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Газета
Регионы получат правило минимума
Газета № 019 (2974) (2802) Экономика,
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Регионы получат правило минимума
Правительство установит общероссийскую пенсионную методику
Владимир Путин поручил устранить «полную чересполосицу» в размерах прожиточного минимума пенсионера в регионах России. В правительстве уже есть предложение о новой методике расчета показателя
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Президент России поручил правительству разработать методику определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в субъектах Федерации. Сейчас в регионах «полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто», сказал глава государства на совещании с членами правительства 27 февраля (цитата по сайту Кремля).

Действительно, общей обязательной методики установления региональных ПМП нет. Закон требует, чтобы показатель устанавливался на основании потребительской корзины и данных об уровне цен, но на практике некоторые регионы просто приравнивают ПМП к общероссийскому.

В результате произвольных методик в 2017 году (более свежих данных у социального блока правительства нет) в 14 регионах установленный властями ПМП оказался ниже фактически сложившегося, сообщила на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. А это значит, что самые бедные пенсионеры в этих регионах — те, кто не зарабатывает даже на прожиточный минимум, — получают меньшие доплаты до ПМП, чем могли бы. «Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации», — указала Голикова. По ее словам, соцблок правительства анализирует ситуацию «в рамках подготовки законопроекта».

Видео: РБК

Летом 2018 года Минтруд разработал поправки в закон «О прожиточном минимуме в РФ», закрепляющие на законодательном уровне единые подходы к определению величины прожиточного минимума в регионах. Ведомство предложило устанавливать ежегодный ПМП как в целом по России, так и в субъектах в размере фактической величины ПМП за второй квартал предыдущего года в соответствующем субъекте или во всей стране.

Это позволит избежать необоснованного занижения, из-за которого социальная доплата к пенсии, установленная малообеспеченному пенсионеру, не обеспечивает доведение его материального уровня до фактического прожиточного минимума, считают в министерстве. Зато в 71 регионе прожиточный минимум пенсионера был, наоборот, завышен, следовало из анализа Минтруда.

Как устанавливается ПМП

  • Прожиточный минимум пенсионера устанавливается ежегодно как в целом по России, так и в каждом регионе. Если материальное обеспечение пенсионера (пенсия плюс иные доходы) не дотягивает до ПМП, федеральные или региональные власти доплачивают ему разницу. На 1 января 2018 года пенсионеров, получавших доплаты, в стране было почти 6,3 млн.
  • Если ПМП в регионе ниже общероссийского, малоимущим пенсионерам доплачивают федеральные власти, если выше общероссийского, то региональные. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год установлен в размере 8,846 тыс. руб.
  • Ежегодно ПМП устанавливается властями каждого региона в конце года на следующий год. Отсутствие единой обязательной методики приводит к тому, что некоторые регионы устанавливают величину ПМП достаточно произвольно. Например, на Чукотке ПМП четыре года подряд (с 2016 по 2019 год) устанавливается на одинаковом уровне — 19 тыс. руб., несмотря на инфляцию. А в 18 регионах ПМП в 2018–2019 годах в точности равен общероссийскому. Это позволяет региональным властям избежать необходимости доплачивать малоимущим пенсионерам из собственного бюджета.

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  • Правительство и регионы также рассчитывают фактически сложившиеся показатели ПМП по итогам каждого прошедшего квартала. Фактический показатель считается по утвержденной методике, которая учитывает состав потребительской корзины и стоимость продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Именно сравнив установленный ПМП с фактически сложившимся, Татьяна Голикова сообщила президенту о 14 регионах, где показатель оказался занижен.

Где занижается минимум

По итогам 2017 года показатель прожиточного минимума пенсионера оказался занижен в Карелии, Еврейской АО, Приморском крае, Амурской области, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Республике Коми, Ивановской, Вологодской, Псковской, Томской, Калининградской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, уточняли ранее РБК в Минтруде.

«В последнее время есть тенденция к выравниванию прожиточного минимума пенсионера: в регионах, где показатель был выше федерального уровня, он потихоньку спускается к федеральному ПМП», — сказал РБК директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Это связано с тем, что регионам невыгодно иметь ПМП выше федерального, поскольку им приходится доплачивать до него из собственного бюджета. «Невооруженным глазом видны очень странные цифры по ряду регионов — например, в Санкт-Петербурге очень низкий прожиточный минимум», — добавил он.

  • По сравнению с 2018 годом 23 региона не изменили величину прожиточного минимума пенсионера, несмотря на рост цен.
  • В Республике Крым показатель уменьшился на 160 руб.
  • Оставшиеся субъекты увеличили ПМП на сумму от 0,02% (2 руб.) до 9,2%.

Если законопроект Минтруда будет принят, регионы будут устанавливать прожиточные минимумы пенсионера на уровне фактически сложившегося ПМП за второй квартал предыдущего года — показателя, который считается по единой утвержденной методике. При этом в тех регионах, где ПМП в результате пересмотра увеличится, материальное положение малоимущих пенсионеров, соответственно, улучшится. А в тех регионах, где ПМП уменьшится, положение пенсионеров не ухудшится благодаря «сохранной норме» закона о государственной социальной помощи: общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальных доплат не может быть ниже, чем в предыдущем году.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию выдвинул и другую инициативу по улучшению материального положения самых бедных пенсионеров. Он поручил индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, чтобы избежать ситуации, при которой самые бедные получают меньшую прибавку, чем величина индексации. Правительство, в свою очередь, уже подготовило законопроект, закрепляющий новый порядок повышения пенсий наиболее нуждающимся пенсионерам.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: Пенсии , индексация пенсии , прожиточный минимум
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