Виртуальные активы получили криминальное определение

Верховный суд признал криптовалюту средством легализации преступных доходов

Верховный суд внес понятие «криптовалюта» в постановление ​по делам об отмывании преступных доходов. Эксперты считают, что решение ВС будет иметь скорее положительный эффект, поскольку оно не ограничивает оборот криптоактивов

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

​Пленум Верховного суда во вторник, 26 февраля, изменил свое постановление от 2015 года ​о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», говорится в новой редакции постановления пленума ВС.

Для чего внесены изменения

Как уточняется в решении пленума, изменения вводятся в связи с рекомендациями FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

С 11 по 29 марта Россию посетит миссия FATF, которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием нелегально полученных доходов и техническое соответствие страны 40 рекомендациям этой организации. По результатам предыдущей оценки 2008 года эксперты FATF выявили ряд недостатков (в том числе ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.​ В сентябре 2014 года страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки. «При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия требованиям FATF будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций», — уточняется на сайте Росфинмониторинга — главного подразделения российской финансовой разведки.​​

Какая позиция у российских спецслужб

Согласно материалам Росфинмониторинга к проекту Взаимной оценки рисков отмывания преступных доходов в России для FATF (документ есть в распоряжении РБК), инспекторы международной организации запрашивали российскую сторону о том, включает ли понятие «имущество» в целях отмывания доходов [полученных преступным путем] виртуальные активы, и если да, то к какой категории они относятся — «денежные средства» или «иное имущество».

В ответе Росфинмониторинг сообщил, что отсутствие законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют рассматривается в числе основных уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы «отмечается использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов».

Сейчас в России «правовой статус виртуальных активов не определен», отмечается в документе. При этом в правоохранительных органах имеется практика выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. По данным спецслужбы, следователями полиции за 2017–2018 годы расследовались 104 уголовных дела (27 в 2017 году, 77 — в 2018-м). Из них окончено и направлено в суд 51 дело (в 2017-м — 17, 2018-м — 34).

Кого ловят с биткоинами

В качестве примера Росфинмониторинг приводил расследование Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. Полицейским удалось выявить организованную преступную группу, которая в период с июня по ноябрь 2015 года торговала наркотиками синтетического происхождения «бесконтактным способом» — через онлайн-магазин Daffy Duck. Клиенты наркоторговцев оплачивали товар с помощью электронной платежной системы с последующей конвертацией в криптовалюту биткоин через биржу Exmo.com. В дальнейшем деньги выводились на расчетные счета, открытые на подставных лиц, с целью обналичивания.

По факту преступления были возбуждены уголовные дела, в том числе по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК, а в апреле 2017 года вынесен приговор суда, в соответствии с которым члены группировки были приговорены к лишению свободы по совокупности сроком от шести до 13 лет. Непосредственно за легализацию преступных доходов — два года лишения свободы.

В другом неназванном регионе полицейские в ходе сопровождения уголовного дела о торговле наркотиками в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК) установили, что с февраля по март 2017 года обвиняемый в качестве платы за наркотики принимал платежи в криптовалюте биткоин, которую затем переводил на банковский счет. Таким образом мужчина легализовал 281 тыс. руб., полученных от незаконного оборота наркотиков. Ему также было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 174.1 УК, а в августе 2017 года вынесен приговор, согласно которому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК — два года).

Что изменится на практике

«В настоящее время в связи с совершением преступлений с использованием криптовалют, несмотря на неопределение их правового статуса в законодательстве России, по сути они фактически приравниваются к имуществу (в соответствии с целями использования криптовалют) и идентифицируются в денежном эквиваленте», — подчеркивает в своем ответе FATF Росфинмониторинг.

Речь идет о совершенствовании практики применения законодательства о противодействии легализации преступных доходов в соответствии с существующими реалиями, объяснил РБК руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

«Высказанная ВС России позиция — призыв к формированию единой практики по таким делам. На обычное использование криптовалют (вне уголовных дел) это вряд ли как-то повлияет, — говорит Фролов. — Если происходит отмывание денег за счет использования криптовалюты, то логично, что эти действия должна подпадать под действие ст. 174.1 УК. Причем правоохранительные органы уже применяют эту статью в случаях использования криптовалюты для отмывания преступных доходов»

По словам юриста, не имеет значения, каким образом происходит легализация преступных доходов — инвестирование в бизнес, в недвижимость, создание фильмов и пр.

Технически изъять биткоин или другую криптовалюту в рамках уголовного дела невозможно, но следователь может изъять «компьютер, сервер, бумажку», содержащие пароль для входа в криптокошелек, уточняет член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям в Госдуме, основатель клуба руководителей служб безопасности «СПЕКТР» Максим Мельничук.

«Для возбуждения уголовных дел важнее наличие основных составов статей УК (174.1, 159, 228 и т.д.), криптовалюта дополняет основную статью про легализацию доходов, мошенничество, продажу наркотиков, а не является основой для уголовного преследования, — пояснил эксперт. — При задержании наркодилера ему вменяют ст. 228 УК, даже если он продает за крипту — статья в любом случае за сбыт наркотических веществ; также и при обнаружении вывода денежных средств дело возбуждают по ст. 174 УК, а способ — через покупку биткоинов».

Мельничук также напомнил, что сейчас в Госдуму внесено два законопроекта об обороте цифровых активов («О внесении изменений в ч.1, 2 и 4 Гражданского кодекса» и «О цифровых финансовых активах»), которые пытаются регламентировать оборот криптовалют. «Но они подверглись критике со всех сторон, так как до конца не определено само понятие криптовалюты — это точно не платежное средство на территории России​, а скорее именно цифровой актив. Не определен также правовой статус участников рынка таких активов, объем их прав и обязанностей, равно как и ответственность за несоблюдение будущего закона», — говорит Мельниченко.

Сколько в России криптовалюты

Постановление Верховного суда, скорее всего, окажет незначительное влияние на объемы криптовалют в российской экономике, считает аналитик группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Анна Михайлова. «Чем больше криптовалюта регулируется и фигурирует в различных официальных документах, тем быстрее она станет предметом обихода для широких масс, — отмечает руководитель блокчейн-лаборатории Deloitte Булат Калиев. — Пока не будет принят закон о ее правовом регулировании, говорить о широком распространении сложно».

Михаил Жужжалов, юрист Deloitte Legal в СНГ, считает, что эффект от решения пленума ВС будет скорее положительным, чем отрицательным. «Опубликованный на сайте ВС РФ документ позволяет считать, что ВС как раз готовится признать криптовалюту имуществом, оборот которого не ограничен и не запрещен, — поясняет он. — В частности, если бы криптовалюта была признана запрещенной к хождению, она была бы упомянута в другом положении постановления, согласно которому ст. 174, 174.1 УК затрагивают распоряжение денежными средствами, полученными от преобразования имущества, ограниченного в обороте. В очередных разъяснениях указано, что криптовалюта может признаваться имуществом, приобретенным в результате преступления, а не имуществом, ограниченным в обороте».

Перемены возможны в среднесрочной перспективе. Цифровые деньги, вероятнее, используются для несанкционированного перевода средств за границу и лицами, ведущими теневой или полутеневой бизнес, говорит Михайлова. Для этих лиц в краткосрочной перспективе остаются возможности наличной конвертации криптовалют или использования для этого международных бирж и теневого интернета, и в этом плане вряд ли что-то изменится, полагает она.

На то, что криптовалюты используются в сером ретейле, обращал внимание Банк России. Летом регулятор называл крупнейшие российские рынки — ТЦ «Москва» (Люблино), ТК «Садовод» (на юго-востоке столицы, у МКАД) и «Фуд Сити» (Калужское шоссе, Новая Москва) — «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». По словам директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, на таких рынках на значительную часть выручки приобретается криптовалюта, которая нигде не учитывается и направляется через электронную почту на родину торговцев и производителей, где конвертируется в местную валюту.

Рыночная стоимость криптовалюты, которая находится у россиян, по данным на первый квартал 2018 года, составляла от $7,5 млрд до $14 млрд (от 500 млрд до около 900 млрд руб.), говорилось в исследовании российского рейтингового агентства АКРА. При этом доля тех, кто вкладывался в криптовалюту в целях диверсификации портфеля как в альтернативный инвестиционный актив или из-за возросшей популярности криптовалют, крайне мала, говорит Михайлова.

Невысокая привлекательность криптовалюты для инвестиций связана с тем, что она не выполняет ни одну из функций денег, так как характеризуется повышенной волатильностью (по расчетам агентства, индекс годовой волатильности биткоина равен 92%). Цифровая валюта не может сохранять свою стоимость во времени, не имеет обеспечения в виде реального актива и не имеет гарантию своей востребованности и ценности в будущем — не каждая страна признает криптовалюту как платежное средство, говорилось в отчете АКРА.​