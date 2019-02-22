Участник спора с Baring Vostok соберет жалобы коллег

«Активный бизнесмен»

Со стороны Агентства стратегических инициатив одним из кураторов разработки платформы для жалоб бизнесменов выступает Артем Аветисян, участник акционерного конфликта в «Восточном». Создать эту платформу поручил президент России

Владимир Путин и Артем Аветисян (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Без уголовных дел

Цифровая платформа для размещения информации от предпринимателей, создать которую поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб — касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью. Об этом РБК рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Возможность подачи жалоб, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, разработчики «пока не закладывают, поскольку считают, что это вопросы судебной системы», пояснила Чупшева РБК.

О необходимости создания цифровой платформы для жалоб предпринимателей Путин заявил в послании Федеральному собранию 20 февраля. «Деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу», — сказал российский президент.

Руководителей правоохранительных структур глава государства призвал «не пугаться», поскольку платформа должна стать для них «подспорьем», с тем чтобы «руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне». Правительству и бизнес-объединениям поручено проработать технологические решения и нормативную базу, силовым структурам в лице МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и СК — подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая сроки их рассмотрения.

Запустить платформу «хотя бы в пилотном режиме» Путин потребовал к концу этого года.

«Активный бизнесмен»

Концепция платформы разрабатывается деловыми объединениями и АСИ совместно с Минэкономразвития, сообщила Чупшева РБК. Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян «активно участвует в разработке платформы», курируя работу в качестве директора АСИ по направлению «Новый бизнес», сказала она, отвечая на вопрос РБК.

Артем Аветисян является партнером по бизнесу арестованного на прошлой неделе основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». При этом в банке уже давно конфликт между двумя группами акционеров, обвиняющими друг друга в нанесении ущерба «Восточному», — инвестфондом Baring Vostok, с одной стороны, и бывшими владельцами ​присоединенного к «Восточному» в 2016 году Юниаструм Банка Аветисяном (32,02%) и Шерзодом Юсуповым (4,8%) — с другой. Baring Vostok в прошлом году начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже против Артема Аветисяна. Иски, по словам Калви, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества.

О подготовленной концепции и модели управления платформой доложат премьер-министру и президенту, уточнила Чупшева. Отвечать за работу площадки, по словам гендиректора АСИ, будет специально созданный управляющий комитет, куда войдут представители Минэкономразвития, деловых сообществ, Агентства стратегических инициатив.

Источник, близкий к правительству, сказал РБК, что в управляющий комитет также войдут представители МВД, Генпрокуратуры, СК.

На разработку платформы потребуется до 100 млн руб., сообщила Чупшева. «Мы смотрели, сколько стоили аналоги — «Активный гражданин» в Москве, «Добродел» в Московской области. По нашим подсчетам, может понадобиться до ста​ миллионов». Источник финансирования пока не определен — это, например, могут быть средства Минэкономразвития или средства АСИ, сказала она.

Площадок много — ситуация не улучшается

Разрозненные региональные и федеральные площадки правовой поддержки бизнесменов уже существуют, среди них — бюро по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей, которые есть в каждом регионе, прямая линия связи предпринимателей с Генпрокуратурой, перечисляет вице-президент организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Владислав Корочкин.

«К сожалению, наличие всех этих площадок не привело к качественному улучшению ситуации в стране. Их надо объединить, и грамотно выстроить прямые связи предпринимательского сообщества с представителями силовых структур, тогда решать проблемы будет проще», — считает он.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов называет идею создать единую платформу «безусловно правильной». «Как она будет воплощаться технически, пока не совсем понятно. Мы считаем, что платформа должна охватывать все уголовные дела экономической направленности (это понятие несколько шире, чем «предпринимательские» статьи) и работать по принципу уже существующего Единого реестра проверок, который ведет Генеральная прокуратура», — заявил Титов РБК.

Реестр уголовных дел, который может отражать все процедурные моменты — возбуждение дела, проведение обысков, экспертиз и другие процессуальные действия, — должен быть открыт для предпринимателей, чтобы они могли обращаться к нему, в реальном времени отслеживать движение по делам, считает бизнес-омбудсмен.