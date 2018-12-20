ЧМ подтолкнул к дефолту

Пять вопросов о падении кредитного рейтинга Мордовии

АКРА на четыре ступени понизило рейтинг Мордовии из-за нарушения условий реструктуризации бюджетных кредитов — теперь это регион с наихудшим рейтингом в России. Мордовия может столкнуться с невозможностью обслуживать рыночный долг

Вид на центральную часть города Саранска (Фото: Юлия Честнова / РИА Новости)

Что случилось с рейтингом Мордовии?

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) резко понизило рейтинг Республики Мордовия — до уровня B. По рейтинговой шкале агентства это означает, что у региона низкий уровень кредитоспособности. Он может исполнять долговые обязательства, но «присутствует высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий в Российской Федерации».

Рейтинг был понижен сразу на четыре ступени — с мая он находился на уровне BB+ («умеренно низкий»). Рейтинги российских агентств (АКРА и «Эксперт РА») сейчас имеют наибольшее значение для регионов — именно их учитывает ЦБ при регулировании. После реформы рейтинговой отрасли регулятор перестал принимать в расчет международные рейтинги, хотя некоторым регионам они продолжают присваиваться.

Нынешний пересмотр делает Мордовию субъектом с самым низким рейтингом среди регионов России. Рейтинг B относится к категории спекулятивных, или мусорных. Хотя «Эксперт РА» и АКРА присваивали спекулятивные рейтинги и другим субъектам, до уровня B они раньше не опускались.

На 1 ноября 2018 года госдолг Мордовии, по данным Минфина, составил 55,9 млрд руб. Из них долг по кредитам Минфина — 30 млрд руб., коммерческий долг (банковские кредиты и облигационные займы) — 24,2 млрд руб.

Различия в буквах​​ Сравнивать российские рейтинги с международными затруднительно: оценка любого российского региона у Moody's, S&P и Fitch ограничена национальным потолком, то есть рейтинг региона не может быть выше рейтинга страны (а он у западных агентств находится почти на спекулятивном или, в случае с Moody's, на спекулятивном уровне). АКРА и «Эксперт РА» национальный рейтинг не присваивают, поэтому и «потолка» у них нет — рейтинги некоторых субъектов достигают уровня AAA, то есть наиболее высокого.

Это было ожидаемо?

«Ситуация [с Мордовией] прецедентная, однако она была спрогнозирована нами», — сказала РБК эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования Елена Анисимова. По ее словам, случай с республикой — для региональных финансов скорее исключение, чем правило на текущий момент. «Регионы стараются не нарушать условий бюджетных кредитов, и наши клиенты должны исполнить соглашения на конец года», — отметила она.

РБК направил запросы в Минфин России и правительство Мордовии. Мордовию в этом году уже перевели на казначейское сопровождение. Этот механизм применяется в отношении регионов с высоким уровнем долга и означает внешний финансовый контроль со стороны Федерального казначейства.

Другие знаковые регионы с высоким уровнем долга, в отношении которых вводилось казначейское сопровождение, — Костромская область и Хакасия. Но пока оценки от аналитиков у них выше:

У Костромской области рейтинг находится на уровне BBB-.

У Хакасии ситуация сложнее: по состоянию на ноябрь был рейтинг BB+, но в ноябре АКРА отозвало его из-за окончания срока договора — сейчас у республики рейтинга нет.

Есть ли риск дефолта

Мордовия традиционно входит в число крупнейших должников среди российских регионов. Республика допустила нарушение условий программы реструктуризации бюджетных кредитов, о которой Минфин объявил в конце 2017 года, говорится в релизе АКРА. По условиям соглашений с Минфином регионы, у которых долг на 1 января 2017 года составлял 140% собственных доходов, к 2018 году должны были снизить его до уровня ниже 140%. Мордовия не сумела это сделать. «Соотношение долга и собственных доходов, то есть тот показатель, по которому измеряет долговую нагрузку Минфин России, в Мордовии самое высокое (выше 200%)», — отметила Анисимова.

Казначейство должно было в течение года «бесспорно взыскать с республики бюджетные кредиты на 20,48 млрд руб. (88% собственных доходов республики в 2018 году, по оценке АКРА), исполнив таким образом бюджетную меру принуждения» (взыскание средств, предоставленных одним бюджетом другому). Но Минфин частично реструктурировал график списания, и это позволило Мордовии избежать возврата 1 декабря средств, эквивалентных 15% ее собственных доходов (дотации, субвенции и субсидии не учитываются в собственных доходах регионов), говорится в сообщении АКРА.

Однако, по оценке АКРА, с 1 февраля объем списания составит 81% доходов бюджета Мордовии. «Если эти средства будут списаны, то республика будет неспособна исполнять свои обязательства по обслуживанию рыночного долга», — написали аналитики.

Иными словами, регион столкнется с дефолтом. Впрочем, пока преддефолтного рейтинга «C» Мордовия не достигла. В истории России только два региона сталкивались с дефолтом: Московская область в 2008 году и Новгородская в 2015-м.

Выплаты приведут к тому, что Мордовия не сможет исполнять ни социальные, ни иные финансовые обязательства, считает АКРА. Как следствие, она не выплатит часть долга по обращающимся облигационным выпускам общим объемом 2,4 млрд руб. с погашением в июле и сентябре следующего года. «По мнению АКРА, единственный способ избежать такого развития событий — к 1 февраля 2019 года (дате очередного списания) продлить срок исполнения бюджетной меры принуждения», — написали аналитики. Такая возможность есть — незадолго до кризиса в Мордовии правительство как раз утвердило условия для продления срока исполнения мер принуждения.

Еще один фактор снижения рейтинга — кризис ликвидности. С сентября этого года Мордовия «объявила 83 закупки кредитных средств на общую сумму 16,5 млрд руб. (уменьшая срок кредита с трех лет до одного года), но не смогла привлечь кредитные средства по причине отсутствия участников отбора».

Почему так получилось

С 2010 по 2017 год долг Мордовии увеличился в четыре раза, этот рост обусловлен частично и чемпионатом мира, и майскими указами 2012 года, объяснила Анисимова. «Однако города — участники ЧМ выбирались еще в 2012 году, а соотношение долга и собственных доходов Мордовии уже по итогам 2010 года превышало 100%, то есть к реализации указов и необходимости вложений в объекты к ЧМ регион уже подошел с очень большой долговой нагрузкой», — отметила она.

Проблемы Мордовии — «это издержки традиционного для республики ручного управления», считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Традиции управлять вручную и принимать популистские решения были заложены еще Николаем Меркушкиным, который возглавлял Мордовию с 1995 по 2012 год. «Региону надо менять свою экономическую и бюджетную политику — амбициозные траты без дальнейшей отдачи дисбалансируют бюджет», — отметил Миронов.

По его словам, правительство России может пойти навстречу Мордовии, но такой сценарий нельзя назвать «педагогичным», поскольку многие субъекты так же фактически живут в долг.

Может ли Мордовия снизить долговую нагрузку

В Мордовии отсутствуют перспективы снижения долговой нагрузки, считают аналитики АКРА: «По итогам 2018 года долг региона может вырасти на 9%, и в 2019-м проект бюджета не предполагает его ощутимого уменьшения». В 2020 году власти республики собираются снизить долговую нагрузку за счет продажи акций и долей в капиталах предприятий, но такие планы были и в прошлые годы — и они не выполнялись, отметило АКРА.

Впрочем, АКРА допускает, что для Мордовии в 2019 году будет продлен срок выплат — основной кредитор (Минфин России) снова реструктурирует график списания бюджетных кредитов. Кроме того, республика «​​может привлечь кредитные средства, чтобы преодолеть кризис ликвидности», допускают аналитики.

АКРА поставило рейтинг Мордовии на пересмот​р в статусе «негативный» — это означает, что он будет дополнительно снижен в течение 90 дней в случае, если срок исполнения бюджетной меры принуждения не продлят. На нынешнем уровне рейтинг останется, если Мордовии продлят срок выплат на пять лет и окажут ее бюджету «меры экстраординарной поддержки, не учтенные в рамках настоящего пересмотра кредитного рейтинга».