К «Специалисту» подъехали на маршрутке

У рекламного оператора столичного метро сменился владелец

Партнером московского метро по размещению рекламы оказался Карен Авагумян, владелец специализирующейся на пассажирских перевозках в Подмосковье компании «Ранд-Транс» и сын основателя автохолдинга «Авилон»

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

С 14 февраля 2019 года учредителем ООО «Профцентр «Специалист», согласно данным ЕГРЮЛ, вместо гендиректора Максима Данилова стал Карен Авагумян. Эта компания, как ранее писал РБК, осенью 2018 года стала оператором сервиса, позволяющего размещать рекламу в московском метро — на плазменных экранах, установленных в вагонах поездов, на стикерах и световых коробах в вестибюлях станций и переходах.

В январе 2018 года реклама исчезла из подземки, месяцем ранее метрополитен разорвал контракт со своим рекламным подрядчиком — ООО «Трейд Компани». Создание информационно-рекламного сервиса позволило вернуть рекламу в метро: ГУП в октябре прошлого года заявил, что сам будет договариваться с рекламодателями, а «Профцентр «Специалист» выступит его техническим подрядчиком. Из опубликованного проекта договора следовало, что метрополитен будет оставлять себе 75% рекламных доходов, а 25% получит «Профцентр «Специалист».

Сам конкурс по выбору оператора информационно-рекламного сервиса ГУП провел прошлым летом. Торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них поступила лишь одна заявка — от «Профцентра «Специалист». С ним как с единственным участником и был заключен договор.

Документация о закупке и договор с ООО «Профцентр «Специалист» не устанавливают требований о предоставлении сведений, касающихся бенефициаров, ответила пресс-служба Московского метрополитена на вопрос о собственнике оператора информационно-рекламного сервиса.​

Подмосковные маршрутки

Карен Авагумян заявил РБК, что и ранее был владельцем «Профцентра «Специалист», но при создании юрлица бизнес был оформлен на доверенное лицо. Новый партнер метрополитена — сын основателя автохолдинга «Авилон» Камо Авагумяна. «Но у меня свой, не связанный с отцом бизнес», — говорит Авагумян-младший. По его словам, он построил сеть пассажирских автоперевозок в Подмосковье и других регионах, основой которой является компания «Ранд-Транс». На ее сайте сказано, что парк насчитывает 1 тыс. машин, в основном Mercedes Benz Sprinter. Учредителями зарегистрированного в Подмосковье ООО «Ранд-Транс» ЕГРЮЛ называет Михаила Наугольных, Армена Алавердяна и Александра Шанаева. Бизнес также оформлен на доверенных лиц, уверяет Карен Авагумян.

Издание «Медуза» в феврале 2018 года сообщило, что Карен Авагумян является председателем совета директоров транспортных компаний «Альфа грант» и «Рико», гендиректором которых значится Михаил Наугольных и которые заключили с правительством Москвы пятилетние контракты на обслуживание 21 маршрута общественного транспорта на общую сумму 3,1 млрд руб. На автобусных перевозках в столице задействовано не больше 4% парка, уточняет Авагумян.

До февраля 2011 года Карену Авагумяну, согласно данным СПАРК, принадлежало 48,39% ООО «МКМ Логистика». До марта 2012 года владельцем 6,25% «МКМ Логистика» был и его двоюродный брат Гамлет Авагумян.

«МКМ Логистика», как указано на ее сайте, специализируется на утилизации мусора. В 2012–2013 годах компания заключила с правительством Москвы долгосрочные контракты на обслуживание Юго-Западного и Западного административных округов. Компания была основана Михаилом Чигиринским, сыном владельца девелоперской компании «Снегири» Александра Чигиринского, и, как писал Forbes, студентом Финансовой академии Гамлетом Авагумяном. Тот заявлял Forbes, что в 2012 году вышел из бизнеса. Карен Авагумян также подтверждает, что вышел с братом из этого бизнеса.

Гостиничный бизнес с Артемом Чайкой Совладелец «Авилона» Камо Авагумян, отец Карена, вместе с Артемом Чайкой, сыном генпрокурора Юрия Чайки, и Ольгой Лопатиной, бывшей женой заместителя генпрокурора Геннадия Лопатина, владеет гостиницей Pomegranate Wellness Spa Hotel в Греции, утверждал журналист OCCR Дмитрий Великовский, чье расследование опубликовала «Медуза». Авагумян-старший подтверждал, что инвестировал в гостиничный проект, но это решение не было связано с тем, что отелем владеют родственники генпрокурора. «С Артемом Чайкой я личных дел никогда не имел, я с ним не созваниваюсь, не дружу, — заявлял Камо Авагумян. — Но его я хотя бы один раз видел. А Ольгу Лопатину даже и не видел никогда».

Реклама без рисков

Проведение рекламных кампаний в московском метро через сервис nebo.digital стало возможным прошлой осенью. Спрос на эту услугу невелик, констатирует гендиректор исследовательской компании «ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин. По его оценке, если в 2018 году в Москве на наружную рекламу было потрачено около 18 млрд руб., на метрополитен пришлось несколько десятков миллионов.

Авагумян уверяет, что спрос на размещение рекламы в метро высок: за первые два месяца 2019 года уже продано 700 рекламных кампаний. Но ни размер уже привлеченных бюджетов, ни план на 2019 год владелец «Профцентра «Специалист» не назвал, отметив лишь, что ценовую политику определяет метрополитен.

«При оценке эффективности проекта мы руководствуемся не только соображениями выгоды, но и понимаем репутационные риски, — ответила пресс-служба метрополитена. — Сейчас мы не получаем нареканий на новые рекламные форматы со стороны пассажиров и удовлетворены этим фактом».