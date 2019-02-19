Торговые центры понесли новые потери

Столицу захлестнула очередная волна сообщений от лжеминеровании

В Москве в прошедшие выходные были эвакуированы более 6 тыс. посетителей крупных торговых центров из-за сообщений о минировании. Атаки срывают работу ретейлеров и сервисных служб и могут использоваться для шантажа бизнесменов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Три дня угроз

О новой волне сообщений с угрозами терактов РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой собеседник в столичном управлении.

Около полудня в субботу, 16 февраля, на электронные почты торговых центров «Капитолий», «Атриум», «Кунцево» и других поступили сообщения о взрывных устройствах, начиненных дробью, рассказал источник в полиции. Были обследованы семь торговых центров, из шести эвакуированы посетители. «Всего из шести торговых центров, расположенных на Севастопольском проспекте, Шереметьевской улице, проспекте Вернадского, Ярцевской и Правобережной улицах, было эвакуировано более 6 тыс. посетителей», — рассказал собеседник РБК.

Также поступило сообщение о минировании офиса компании ООО «Гет Такси Рус» (сервис такси Gett, офис расположен в бизнес-центре «Дербеневский Плаза»). «В сообщении было требование поднять тариф для водителей и сделать понятной систему расчета заказов», — рассказал источник.

В воскресенье, 17 февраля, около полудня ​письма с угрозами терактов получили в торговых центрах «Рио» на Ленинском проспекте, «Атриум» на улице Земляной Вал и «Каширская Плаза» на Каширском шоссе. Кроме того, в воскресенье вечером неизвестный сообщил в дежурную часть, что взрывные устройства заложены в жилых домах на улицах Декабристов и Санникова. «Дома и прилегающая территория были обследованы кинологами с собаками, полиция ничего не обнаружила», — рассказал источник в полиции.

18 февраля террористы сообщили о минировании десяти объектов — полиция эвакуировала, в частности, торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина. По информации источника РБК, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в две школы и детский сад. ​

РБК направил в пресс-службу ГУ МВД по Москве запрос с просьбой подтвердить информацию о полученных сообщениях и эвакуации.

Ложные минирования затронули и другие города России. В частности, в Санкт-Петербурге были эвакуированы две больницы, более десятка школ, горсуд, Дом Зингера на Невском проспекте, несколько ресторанов «Макдоналдс» и торговых центров. Эвакуации также прошли в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал волну анонимных сообщений о минированиях «провокационными действиями». ​«Это тот случай, когда технологические достижения, развитые телекоммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам или провокаторам», — заявил Песков.

Сообщения ложные — ущерб реальный​

В 2017 году директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что ущерб от ложных звонков о минировании объектов в России составил более 300 млн руб. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В действиях телефонных террористов присутствует экономический расчет, отметил в беседе с РБК первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов: «Сама по себе угроза может быть инструментом шантажа: из-за эвакуации коммерческие организации, к примеру торговые центры, несут большие убытки». В других странах это распространенный способ вымогательства, сказал Кирьянов.

Телефонные злоумышленники пользуются тем, что власти обязаны реагировать на любое сообщение об угрозе взрыва, отметил эксперт в области противодействия терроризму Иосиф Линдер. После волны сообщений о минировании торговых центров в 2017 году РБК подсчитал, что ТЦ с высокой проходимостью из-за простоя могут терять $50–150 тыс. в час.

В МВД ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября 2017 года оценили в 300 млн руб. Такая сумма была названа на закрытом совещании в МВД, рассказывали два источника РБК. По их словам, большую часть ущерба составляют мероприятия по эвакуации и обследованию зданий.