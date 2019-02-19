Торговые центры понесли новые потери

Три дня угроз
О новой волне сообщений с угрозами терактов РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой собеседник в столичном управлении.
Около полудня в субботу, 16 февраля, на электронные почты торговых центров «Капитолий», «Атриум», «Кунцево» и других поступили сообщения о взрывных устройствах, начиненных дробью, рассказал источник в полиции. Были обследованы семь торговых центров, из шести эвакуированы посетители. «Всего из шести торговых центров, расположенных на Севастопольском проспекте, Шереметьевской улице, проспекте Вернадского, Ярцевской и Правобережной улицах, было эвакуировано более 6 тыс. посетителей», — рассказал собеседник РБК.
Также поступило сообщение о минировании офиса компании ООО «Гет Такси Рус» (сервис такси Gett, офис расположен в бизнес-центре «Дербеневский Плаза»). «В сообщении было требование поднять тариф для водителей и сделать понятной систему расчета заказов», — рассказал источник.
В воскресенье, 17 февраля, около полудня письма с угрозами терактов получили в торговых центрах «Рио» на Ленинском проспекте, «Атриум» на улице Земляной Вал и «Каширская Плаза» на Каширском шоссе. Кроме того, в воскресенье вечером неизвестный сообщил в дежурную часть, что взрывные устройства заложены в жилых домах на улицах Декабристов и Санникова. «Дома и прилегающая территория были обследованы кинологами с собаками, полиция ничего не обнаружила», — рассказал источник в полиции.
18 февраля террористы сообщили о минировании десяти объектов — полиция эвакуировала, в частности, торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина. По информации источника РБК, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в две школы и детский сад.
РБК направил в пресс-службу ГУ МВД по Москве запрос с просьбой подтвердить информацию о полученных сообщениях и эвакуации.
Ложные минирования затронули и другие города России. В частности, в Санкт-Петербурге были эвакуированы две больницы, более десятка школ, горсуд, Дом Зингера на Невском проспекте, несколько ресторанов «Макдоналдс» и торговых центров. Эвакуации также прошли в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал волну анонимных сообщений о минированиях «провокационными действиями». «Это тот случай, когда технологические достижения, развитые телекоммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам или провокаторам», — заявил Песков.
Сообщения ложные — ущерб реальный
В 2017 году директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что ущерб от ложных звонков о минировании объектов в России составил более 300 млн руб. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
В действиях телефонных террористов присутствует экономический расчет, отметил в беседе с РБК первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов: «Сама по себе угроза может быть инструментом шантажа: из-за эвакуации коммерческие организации, к примеру торговые центры, несут большие убытки». В других странах это распространенный способ вымогательства, сказал Кирьянов.
Телефонные злоумышленники пользуются тем, что власти обязаны реагировать на любое сообщение об угрозе взрыва, отметил эксперт в области противодействия терроризму Иосиф Линдер. После волны сообщений о минировании торговых центров в 2017 году РБК подсчитал, что ТЦ с высокой проходимостью из-за простоя могут терять $50–150 тыс. в час.
В МВД ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября 2017 года оценили в 300 млн руб. Такая сумма была названа на закрытом совещании в МВД, рассказывали два источника РБК. По их словам, большую часть ущерба составляют мероприятия по эвакуации и обследованию зданий.
Хроника телефонных и почтовых атак
Сентябрь 2017 года
Первая волна звонков о заложенных бомбах в регионах и Москве продолжалась с 10 по 19 сентября. Предполагалось, что за действиями террористов может стоять международная хакерская группировка. Силовики рассматривали версию о том, что участники группировки написали программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым» способом адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония.
Октябрь 2017 года
Следствие заявило, что организатором атаки могла быть террористическая группировка «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в России).
Ноябрь 2017 года
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм до десяти лет лишения свободы.
Декабрь 2017 года
МВД сообщило, что большая часть анонимных сообщений о заложенных бомбах в школах, банках, зданиях органов власти и других объектах поступала в правоохранительные органы с территории Сирии.
Ноябрь 2018 года
Москва подверглась очередной атаке телефонных террористов. По версии ФСБ, это было связано с обострением отношений между Россией и Украиной из-за конфликта в Керченском проливе.
Февраль 2019 года
Террористы сменили тактику, перейдя с голосовых сообщений на электронные письма. Угрозы, помимо соцобъектов, стали поступать напрямую в полицию и другие подразделения МВД. В течение месяца только в Москве и области из-за звонков о минировании были эвакуированы более 200 объектов.