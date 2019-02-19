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Торговые центры понесли новые потери
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Газета
Торговые центры понесли новые потери
Газета № 012 (2967) (1902) Общество, 18 фев, 14:19
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Торговые центры понесли новые потери
Столицу захлестнула очередная волна сообщений от лжеминеровании
В Москве в прошедшие выходные были эвакуированы более 6 тыс. посетителей крупных торговых центров из-за сообщений о минировании. Атаки срывают работу ретейлеров и сервисных служб и могут использоваться для шантажа бизнесменов
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Три дня угроз

О новой волне сообщений с угрозами терактов РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой собеседник в столичном управлении.

Около полудня в субботу, 16 февраля, на электронные почты торговых центров «Капитолий», «Атриум», «Кунцево» и других поступили сообщения о взрывных устройствах, начиненных дробью, рассказал источник в полиции. Были обследованы семь торговых центров, из шести эвакуированы посетители. «Всего из шести торговых центров, расположенных на Севастопольском проспекте, Шереметьевской улице, проспекте Вернадского, Ярцевской и Правобережной улицах, было эвакуировано более 6 тыс. посетителей», — рассказал собеседник РБК.

Также поступило сообщение о минировании офиса компании ООО «Гет Такси Рус» (сервис такси Gett, офис расположен в бизнес-центре «Дербеневский Плаза»). «В сообщении было требование поднять тариф для водителей и сделать понятной систему расчета заказов», — рассказал источник.

В воскресенье, 17 февраля, около полудня ​письма с угрозами терактов получили в торговых центрах «Рио» на Ленинском проспекте, «Атриум» на улице Земляной Вал и «Каширская Плаза» на Каширском шоссе. Кроме того, в воскресенье вечером неизвестный сообщил в дежурную часть, что взрывные устройства заложены в жилых домах на улицах Декабристов и Санникова. «Дома и прилегающая территория были обследованы кинологами с собаками, полиция ничего не обнаружила», — рассказал источник в полиции.

18 февраля террористы сообщили о минировании десяти объектов — полиция эвакуировала, в частности, торговые центры на Кронштадтском бульваре и улице Генерала Берзарина. По информации источника РБК, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили в две школы и детский сад. ​

РБК направил в пресс-службу ГУ МВД по Москве запрос с просьбой подтвердить информацию о полученных сообщениях и эвакуации.

Ложные минирования затронули и другие города России. В частности, в Санкт-Петербурге были эвакуированы две больницы, более десятка школ, горсуд, Дом Зингера на Невском проспекте, несколько ресторанов «Макдоналдс» и торговых центров. Эвакуации также прошли в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал волну анонимных сообщений о минированиях «провокационными действиями». ​«Это тот случай, когда технологические достижения, развитые телекоммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам или провокаторам», — заявил Песков. 

Эвакуация после массовых звонков о минировании. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Сообщения ложные — ущерб реальный​

В 2017 году директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что ущерб от ложных звонков о минировании объектов в России составил более 300 млн руб. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Изменения были внесены в ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В действиях телефонных террористов присутствует экономический расчет, отметил в беседе с РБК первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов: «Сама по себе угроза может быть инструментом шантажа: из-за эвакуации коммерческие организации, к примеру торговые центры, несут большие убытки». В других странах это распространенный способ вымогательства, сказал Кирьянов.

Телефонные злоумышленники пользуются тем, что власти обязаны реагировать на любое сообщение об угрозе взрыва, отметил эксперт в области противодействия терроризму Иосиф Линдер. После волны сообщений о минировании торговых центров в 2017 году РБК подсчитал, что ТЦ с высокой проходимостью из-за простоя могут терять $50–150 тыс. в час.

В МВД ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о минировании административных объектов, школ и торговых центров по всей России с 10 по 17 сентября 2017 года оценили в 300 млн руб. Такая сумма была названа на закрытом совещании в МВД, рассказывали два источника РБК. По их словам, большую часть ущерба составляют мероприятия по эвакуации и обследованию зданий.

Хроника телефонных и почтовых атак

Сентябрь 2017 года

Первая волна звонков о заложенных бомбах в регионах и Москве продолжалась с 10 по 19 сентября. Предполагалось, что за действиями террористов может стоять международная хакерская группировка. Силовики рассматривали версию о том, что участники группировки написали программу, позволяющую формировать поток телефонных звонков на выбранные «кустовым» способом адреса объектов инфраструктуры, для звонков использовалась IP-телефония.

Октябрь 2017 года

Следствие заявило, что организатором атаки могла быть террористическая группировка «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в России).

Ноябрь 2017 года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что думский комитет по безопасности и противодействию коррупции предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм до десяти лет лишения свободы.

Декабрь 2017 года

МВД сообщило, что большая часть анонимных сообщений о заложенных бомбах в школах, банках, зданиях органов власти и других объектах поступала в правоохранительные органы с территории Сирии.

Ноябрь 2018 года

Москва подверглась очередной атаке телефонных террористов. По версии ФСБ, это было связано с обострением отношений между Россией и Украиной из-за конфликта в Керченском проливе.

Февраль 2019 года

Террористы сменили тактику, перейдя с голосовых сообщений на электронные письма. Угрозы, помимо соцобъектов, стали поступать напрямую в полицию и другие подразделения МВД. В течение месяца только в Москве и области из-за звонков о минировании были эвакуированы более 200 объектов.​

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: звонки о минировании , ложный звонок , ГУ МВД России по г. Москве
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