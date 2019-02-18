В Петербурге из-за угрозы минирования эвакуировали рестораны «Макдоналдс»

В Санкт-Петербурге рестораны сети «Макдоналдс» эвакуировали после сообщений о минировании. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом в «Макдоналдс» не уточнили рестораны, которые были эвакуированы. «Как только проверка проходит, мы открываем рестораны, которые были закрыты», — сказали в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что в сообщении о минировании не был указан адрес конкретного ресторана «Макдоналдс», поэтому проверяются все заведения в городе.

Ранее в понедельник, 18 февраля, в Петербурге эвакуировали дом Зингера на Невском проспекте, две больницы, торговые центры «Мега Дыбенко» и «Румба». Кроме того, из-за анонимного сообщения о бомбе людей вывели из Политехнического колледжа городского хозяйства, Технологического колледжа управления коммерции и колледжа им. Бехтерева. Позднее стало известно об эвакуации Аничкова дворца и более чем десятка школ.