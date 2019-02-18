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Место госбанков заняли СПГ-проекты
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Газета
Место госбанков заняли СПГ-проекты
Газета № 011 (2966) (1802) 15 фев, 00:52
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Место госбанков заняли СПГ-проекты
Сенаторы США пересмотрели условия новых антироссийских санкций
Обновленная версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции против российских госбанков, но в то же время ставит под удар СПГ-проекты
Фото: Jim Bourg / Reuters

Стрельба по банкам

Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста документа, который оказался в распоряжении РБК.

Прошлогодняя версия документа предусматривала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких российских финансовых институтов из перечисленных: Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Это расценивалось как самый опасный элемент законопроекта. Новая версия содержит гораздо более мягкое положение: президент должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который, как определил глава государства, «предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Таким образом, предыдущая версия законопроекта предполагала санкции против российских госбанков просто за то, что они госбанки. Новая же вводит конкретное условие: поддержка вмешательства в дела других стран.

«Мы считаем, крупные публичные банки России не участвовали в финансировании подобных операций», — написали 14 февраля в обзоре аналитики ITI Capital Искандер Луцко и Анна Лакейчук.

Давление на СПГ

Кроме того, DASKA 2.0, как уже сообщалось, предусматривает введение санкций против любого лица (американского или иностранного) за преднамеренные инвестиции в российские объекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), расположенные за пределами России. Такая инвестиция, чтобы подпасть под санкции, должна «прямо и значительно способствовать строительству Российской Федерацией объектов по экспорту СПГ за пределами РФ» и превышать $1 млн.

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Российских СПГ-проектов за рубежом практически не существует, отметил директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Правда, то, что СПГ впервые упоминается в контексте антироссийских санкций, не может не тревожить, сказал он.

«Роснефть» в 2017 году приобрела 30% в египетском месторождении Zohr. В 2019 году Египет планирует начать экспорт газа, в том числе в виде СПГ, но на данном этапе не ясно, будет ли «Роснефть» напрямую или в рамках своей доли в Zohr участвовать в производстве СПГ в Египте, отметили аналитики ITI Capital.

Кроме того, среди новых санкционных положений DASKA — потенциальные ограничения, аналогичные блокирующим санкциям SDN (Special Designated Nationals), в отношении всех компаний, работающих в судостроительном секторе России. Такие санкции возможны, если госсекретарь США определит, что Россия нарушила свободу судоходства одного или нескольких судов в Керченском проливе или где-либо еще.

Авторы: Иван Ткачёв, Евгений Пудовкин.
Теги: американские санкции , СПГ , сенат США
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