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Президент обратится по-рабочему
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Газета
Президент обратится по-рабочему
Газета № 006 (2961) (1102) 09 фев, 12:28
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Президент обратится по-рабочему
Каким будет послание Владимира Путина Федеральному собранию
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля. По данным источников РБК, нынешнее послание в отличие от прошлогоднего, когда президент рассказал о новейшем российском оружии, будет носить рабочий характер
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Без сенсаций

В этом году послание Владимира Путина Федеральному собранию состоится 20 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подготовка документа началась перед Новым годом, сейчас послание находится в высокой степени готовности, но руководство администрации президента продолжает собирать предложения по содержанию с кремлевских управлений, рассказали три близких к президентской администрации источника РБК.

Прошлогоднее послание Владимира Путина стало одним из самых запоминающихся. Глава государства впервые рассказал о новейших образцах российских вооружений: гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», гиперзвуковой ракете «Кинжал», межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат». Он продемонстрировал видеоролики с возможностями этого оружия.

С посланием Федеральному собранию российский лидер выступал в отличие от предыдущих лет не в Кремле, а в Манеже. Как пояснял Песков, это было связано с тем, что экраны «сложно технологически и логистически установить в Георгиевском зале [Кремля], учитывая, что это исторический зал». Еще одной причиной, по которой место оглашения послания было перенесено, Песков называл увеличение числа приглашенных гостей.

Нынешнее послание, если в последний момент ничего не изменится, будет носить рабочий характер, сенсаций ожидать не стоит, говорят два собеседника, знакомых с ходом подготовки документа. Основной упор планируется сделать на социальные и экономические вопросы, реализацию нацпроектов, уточняет один из них.

Тему транзита власти и каких-либо изменений Конституции затрагивать не планируется, подчеркивает второй знакомый с ходом подготовки документа собеседник РБК.

Где именно глава государства зачитает послание в этом году — в Кремле или вне его, пока не решено, рассказывает один из близких к администрации президента источников. Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, где президент выступал с посланием в последние годы, сейчас ремонтируют. И если будет принято решение проводить мероприятие в Кремле, то теоретически для этого может быть выбран Андреевский зал, уточняет он. Но окончательное место оглашения послания определят после того, как решат, какое количество гостей приглашать, резюмирует собеседник РБК.

Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК, действительно ли в Кремле еще не определились с местом проведения послания.

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В среднем число присутствующих на послании колеблется в районе 1 тыс. человек. Помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации традиционно приглашают руководство администрации президента, членов правительства, губернаторов, представителей основных конфессий, главных редакторов СМИ, общественных деятелей.

В условиях снижения рейтингов

В прошлом послании самой запомнившейся темой стал сигнал элитам о переходе страны на модель осажденной крепости, отметил в разговоре с РБК директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Павел Салин. По его мнению, помимо традиционных социально-экономических и внешнеполитических тем в новом послании можно ожидать намеки на условия будущего транзита власти и предложение элитам мобилизоваться.

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«Вряд ли будут обнародованы детали реформы системы и транзита власти, но, скорее всего, будет проброшена тема необходимости изменений в Конституции», — предположил эксперт, напомнив про посвященные этому недавнюю статью главы Конституционного суда Валерия Зорькина и предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Главная интрига — степень эмоционального погружения президента во внутреннюю повестку в условиях снижения рейтингов власти и размытости результатов внешней политики, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Это можно продемонстрировать, только снизив накал во внешнеполитической повестке. В прошлом году сделать это не удалось», — отметил он. Политолог называет послание документом, традиционно ориентированным на элиты. Вопрос в том, какие изменения претерпит этот документ в условиях снижения общественного интереса к выступлениям первых лиц, считает эксперт.

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Политолог Константин Калачев полагает, что в послании речь пойдет о дальнейшем наращивании усилий в области борьбы с бедностью, обеспечения полной занятости, достойной работы, социального благосостояния, социальной защиты и справедливости для всех. «Думаю, что президент внешнюю политику вниманием не обойдет. Но расскажет, как суверенитет служит народу», — сказал Калачев. Политолог предполагает, что с учетом снижения рейтингов власти можно ожидать каких-то популярных, но малозатратных новых инициатив.

Авторы: Наталья Галимова, Владимир Дергачев.
Теги: Владимир Путин , Послание президента Федеральному собранию
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