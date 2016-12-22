Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию
Политика, 01 мар, 13:59
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Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию
В этом году 14-е по счету послание Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Большом Манеже в Москве. Выбор места был обусловлен большим количеством гостей. Кто посетил послание президента — в фотогалерее РБК.
Среднее число приглашенных на церемонию обычно колеблется в районе 1 тыс. человек. Меньше всего гостей было в 2000 году — лишь 980 человек, а рекордным стало послание 2013 года: послушать Путина тогда пригласили 1,1 тыс. гостей. В 2018-м рекорд побит. Вероятно, это связано с тем, что нынешнее послание предвыборное.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров
Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов (справа)
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
Андрей Турчак (на заднем плане), секретарь генсовета партии «Единая Россия»
Андрей Костин, глава ВТБ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Ирина Яровая, вице-спикер Государственной думы от «Единой России»
Николай Валуев, депутат Государственной думы
Игорь Сечин, глава «Роснефти»
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам национальностей Елена Ямпольская