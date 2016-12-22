Гости послания Владимира Путина Федеральному собранию

Среднее число приглашенных на церемонию обычно колеблется в районе 1 тыс. человек. Меньше всего гостей было в 2000 году — лишь 980 человек, а рекордным стало послание 2013 года: послушать Путина тогда пригласили 1,1 тыс. гостей. В 2018-м рекорд побит. Вероятно, это связано с тем, что нынешнее послание предвыборное.