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Профицит пришел с Востока
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Газета
Профицит пришел с Востока
Газета № 006 (2961) (1102) Экономика, 07:00
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Профицит пришел с Востока
Экспорт в Китай после долгого перерыва превысил импорт
«Разворот на Восток» и растущие цены на нефть помогли России вернуть позиции нетто-экспортера в торговле с Китаем. В последний раз экспорт в КНР превышал импорт более десяти лет назад, в 2006 году
Фото: Reuters

​Россия по итогам 2018 года стала нетто-экспортером в торговле с Китаем, свидетельствует опубликованная на прошлой неделе статистика Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт в Китай в прошлом году превысил импорт на $3,9 млрд, следует из базы данных ФТС. Предыдущие десять лет ситуация была обратной: Китай стабильно поставлял в Россию товары на большую сумму, чем Россия в Китай; торговый баланс для России был отрицательным.

В последний раз экспорт в Китай был больше импорта в 2006 году. Однако масштабы торговли тогда были значительно меньше — товарооборот с Китаем в 2018 году превысил показатель 2006-го в 2,7 раза.

Объем торговли с КНР превысил $100 млрд

Экспорт в Китай, который постепенно рос с 2009 года, перешел к падению в 2015-м, после того как США и Европа ввели против России санкции из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе, а цены на нефть резко упали. В 2017 году, после двух лет падения, поставки в Китай вновь начали расти.

За 2018 год товарооборот с Китаем вырос на 25% (+44% в экспорте и лишь +8% в импорте), до $108 млрд. Отметку $100 млрд, принципиальную для Москвы, он превысил впервые. В ноябре премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита в Китай объявил о новой задаче — довести объем взаимной торговли до $200 млрд.

Топливо и нефть остаются крупнейшей статьей российского экспорта в КНР: за год поставки по этой статье в деньгах выросли сразу на 63%, до $41 млрд (российская нефть Urals в 2018 году подорожала на треть).

«Важны не только объемы, важна структура товарооборота. У нас торговля [с Китаем] очень специфическая: мы поставляем энергоресурсы и покупаем потребительские товары», — напоминает главный директор по экономическому направлению Института энергетики и финансов Марсель Салихов. Из-за роста цен на нефть значительно вырос экспорт, а из-за ослабления рубля импорт увеличивался не такими быстрыми темпами. Нужно диверсифицировать поставки в Китай — хотя бы наращивая экспорт сельскохозяйственной продукции, отмечает Салихов.

Как Россия развивает экспорт

Правительство в ближайшие шесть лет будет предпринимать новые попытки по развитию российского экспорта. Майский указ 2018 года, который подписал президент Владимир Путин, предусматривает, например, достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год. Из них $50 млрд должны приходиться на продукцию машиностроения и $45 млрд — на агрокомплекс. Для этого власти планируют, в частности, отменить «избыточные требования при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля».

В экспорте лидируют энергоносители

В физическом выражении экспорт нефти в Китай в 2018 году увеличился на 20,2%. В целом же физический экспорт в Китай в 2018 году вырос медленнее, чем поставки в долларовом выражении — 14% против 44%.

Подскочил экспорт и некоторых других крупнейших позиций: меди (+127% в денежном выражении), животных и растительных жиров и масел (+51%), рыбы и других морских продуктов (+37%). Однако решающего значения для масштабов торговли с Китаем эти товары не имеют, так как их доля в экспорте крайне мала: на топливо и нефть приходятся 73,5% поставок, в то время как ни одна из остальных крупнейших групп товаров не достигает даже доли в 7%.

Китай, наоборот, отправляет в Россию продукцию более высоких переделов. Первые места по импорту при детальном рассмотрении занимают сотовые телефоны (+20,4% по сравнению с 2017 годом; $6,4 млрд), компьютеры (+20,4%; $3,9 млрд), комплектующие для автомобилей ($1,1 млрд) и аппаратуры ($1 млрд), а также велосипеды, самокаты и педальные автомобили — все вместе почти $1 млрд. Кроме того, китайские поставки более диверсифицированы по сравнению с российскими: на крупнейшую группу импортных товаров (электрические машины, оборудование и их части; сотовые телефоны являются частью этой группы) приходится только 27% от всего импорта.

Как изменился топ-10 торговых партнеров России

Китай остается на первом месте среди стран — торговых партнеров России: товарооборот с ним более чем на 80% выше, чем с Германией, занимающей в этом списке второе место. В целом же состав крупнейших внешнеторговых партнеров России за 2018 год почти не изменился: в первую пятерку, помимо Китая и Германии, по-прежнему входят Нидерланды, Белоруссия и Италия. Однако в десятке произошли небольшие изменения: Турция сместила с шестого места США, а девятую строчку вместо Японии заняла Польша, которая годом раньше не входила в десятку. При этом из топ-10 выпал Казахстан.

Ослабление торговли с США объясняется сокращением импорта на фоне ослабления рубля: если в 2017 году ввоз американских товаров вырос почти на 18%, то в 2018-м сократился на 0,5%. Экспорт в США в 2018 году вырос на 18% (годом ранее было +14,5%), что опять же объясняется ростом поставок нефти и топлива (+43%). При этом резко упали поставки алюминия, который также играет существенную роль в торговле с США: еще в 2017 году он был вторым после нефти товаром в структуре экспорта, однако после того как Вашингтон начал «торговые войны» и ввел дополнительные пошлины на ввоз алюминия, его экспорт сократился на 64%. Сейчас спор России и США по этим ограничениям рассматривается в ВТО.

Торговые споры, как говорил министр экономического развития Максим Орешкин, могут помочь нарастить экспорт в Китай, заместив американские товары. В частности, Медведев в ноябре заявлял о заинтересованности России в поставках в Китай сои, экспорт которой из США был прерван из-за «торговых войн». Однако в декабре Вашингтон и Пекин договорились о перемирии, и Китай возобновил закупки американской сои.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: ФТС , Китай
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