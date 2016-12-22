Китай закупил американскую сою впервые после торгового перемирия с США

Китай закупил соевые бобы у американских фермеров впервые после заключения торгового перемирия с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters. Во вторник в интервью агентству президент США Дональд Трамп заявил о начале осуществления сделки по продаже китайской стороне «огромного количества» сои.

По данным агентства, Китай купил более 1,5 млн т американской сои. Более того, Пекин поручил государственному нефтяному трейдеру Unipec закупить американскую нефть. США ожидают, что в скором времени Китай также снизит тарифы на американские автомобили и автокомпоненты (текущий тариф составляет 40%).

Еще одной уступкой Китая стало смягчение первого десятилетнего плана «Сделано в Китае-2025», нацеленного на усовершенствование национальной обрабатывающей промышленности и вызывавшего у США недовольство.

Администрация Трампа, в свою очередь, ранее приняла решение отложить на 90 дней повышение пошлин на китайские товары, поступающие в США. Тем не менее, Вашингтон пообещал вновь поднять пошлины, если за данный период стороны не продемонстрируют прогресс в переговорах.

Китай и США приняли решение приостановить торговую войну на саммите G20 в Аргентине. Лидеры двух стран Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились в течение трех месяцев урегулировать торговые претензии и не вводить за этот срок новых пошлин.