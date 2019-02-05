Буровая остановка

Почему Schlumberger не смогла купить Eurasia Drilling

Срок предложения Schlumberger о покупке акций российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company истек 1 февраля и не будет продлен, рассказали источники РБК. Это уже вторая неудачная попытка Schlumberger приобрести EDC

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Срок истек

На последнем совете директоров одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger, который прошел в конце января, вопрос о продлении оферты на покупку Eurasia Drilling Company (EDC), крупнейшей буровой компании в России, не рассматривался. Об этом РБК рассказал источник, близкий к EDC. Мандат на покупку акций российского подрядчика истек 1 февраля 2019 года и не продлевался, уточнил источник в Schlumberger.

По словам источника в Schlumberger, интерес к покупке акций EDC все еще сохраняется, но с потерей мандата исчезло право приоритетного выкупа доли в компании. Это означает, что Schlumberger, в случае появления других претендентов на актив, придется с ними конкурировать.

Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Schlumberger в России и Центральной Азии Александр Борисов отказался от комментариев. Представитель EDC не ответил на запрос РБК.

«Сегодня компания Schlumberger подала в ФАС России официальное заявление об отзыве ходатайства на покупку пакета акций Eurasia Drilling Company», — сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов в понедельник, 4 февраля, уже после выхода материала РБК на сайте.

В середине января президент РСПП и председатель совета директоров EDC Александр Шохин сказал, что ​Schlumberger выполнила все условия для покупки акций EDC. «Абсолютно все условия они согласовали. Условно говоря, там есть частные вопросы, на все из них ответы даны к полному удовлетворению сторон», — сказал он.

Еще в конце ноября 2018 года Шохин предупреждал о возможном срыве сделки: «Нельзя говорить, что эта заявка Schlumberger вечная. Я думаю, что если до конца года [сделка] не состоится, есть риски, что это вообще не состоится».

Глава Schlumberger Паал Кибсгаард на телефонной конференции 21 января говорил, что в ближайшие недели компания сделает последнюю попытку получить разрешение российского регулятора на покупку доли в EDC. «Наш план заключается в том, что в ближайшие недели мы предпримем последнюю попытку зайти в капитал, и если мы не увидим ясности по поводу получения одобрения сделки, то, вероятно, отзовем нашу заявку», — сказал он. Топ-менеджер добавил, что в любом случае компания будет искать «альтернативные пути партнерства с Eurasia Drilling», потому что по-прежнему считает российский рынок бурения на суше очень привлекательным.

Eurasia Drilling — одна из крупнейших буровых компаний в России, ее доля на российском рынке буровых работ по итогам девяти месяцев 2018 года составляла 12%. Основной ее заказчик — ЛУКОЙЛ (66% заказов по данным на 30 сентября 2018 года), работы также выполняются для «Газпром нефти» (25%), «Роснефти» (7%) и для других компаний. Подрядчик был образован на базе сервисных активов ЛУКОЙЛа, которые были приобретены в 2004 году структурами Александра Джапаридзе (ему принадлежит около 31% акций EDC), еще 22,4% у бывшего главы «Роснефти» Александра Путилова.

Schlumberger предпринимала неоднократные попытки приобрести сначала контроль, а потом хотя бы миноритарную долю в EDC из-за перспективности рынка бурения и нефтесервиса в России, которая является одной из крупнейших нефтедобывающих стран, сопоставимой с Саудовской Аравией. «Это растущий рынок, выручка EDC растет. Для Schlumberger вхождение в капитал российского подрядчика означало бы расширение контрактной базы, развитие своей деятельности в России», — объясняет аналитик АКРА Василий Танурков. Источник РБК, близкий к Schlumberger, сказал РБК, что в случае покупки актива компания собиралась закупить для нужд новой «дочки» более современную технику взамен устаревшего парка буровых установок, которые сейчас находятся на ее балансе, а также предоставить доступ к современным технологиям бурения и сервиса.

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Вторая попытка

Международная компания уже второй раз пыталась войти в капитал EDC. В 2015 году Schlumberger договорилась о покупке 46% EDC за $1,7 млрд с ее основными владельцами во главе с Джапаридзе c возможностью увеличить долю до контрольного пакета. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) затянула согласование сделки и она сорвалась.

О возобновлении переговоров Schlumberger сообщила в июле 2017 года. Тогда речь шла о покупке 51% EDC. Но Минприроды сочло деятельность по геологоразведке и бурению стратегической, что привело к запрету продажи контрольного пакета подрядчика. 28 апреля 2018 года правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями предварительно решила, что Schlumberger может претендовать на долю в EDC от 25% плюс одна акция до 49%. Среди условий по покупке актива, которые выдвигали ФАС и другие профильные согласующие ведомства, — назначение российского топ-менеджера во главе подрядчика и продажа акций российскому юрлицу в случае усиления санкций США, которые могут привести к необходимости остановить работу EDC, перевод EDC с Каймановых островов в российскую юрисдикцию, а также передача технологий российскому подрядчику. На большинство требований Schlumberger согласилась. Но сделка так и не была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

«На нынешнем этапе движения [к покупке EDC], скорее всего, не будет. Это не значит, что кто-то отказался от сделки. Но тем не менее на правительственной комиссии по иностранным инвестициям не решен вопрос», — пояснил близкий к EDC источник РБК. По его словам, «есть сомнения, что в нынешних геополитических условиях Schlumberger сможет выполнить условия ФАС».

Танурков считает, что причиной срыва сроков возможной сделки по покупке акций EDC стало ужесточение санкционной политики со стороны США. «Американская юрисдикция покупателя делает проблематичной процесс передачи России технологий по бурению и сервису», — полагает эксперт. Танурков сомневается, что на актив найдутся другие претенденты — как российские, так и иностранные. «Европейским и американским покупателям контроль в EDC вряд ли продадут из-за санкций, которые вынуждены соблюдать такие компании: это может затруднить участие подрядчика, например в бурении на шельфе. А китайские инвесторы вряд ли проявят интерес к компании, считает он, напоминая, что им интереснее вкладываться в добычные активы.

Параллельно с Schlumberger еще 16,1% EDC планировал приобрести Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в консорциуме с инвестфондами из Китая и с Ближнего Востока. РФПИ обсуждал с американской компанией Schlumberger «совместную сделку» по покупке доли в Eurasia Drilling. Об этом 24 мая 2018 года рассказывал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. «Заинтересованы и Эмираты, и Саудовская Аравия в инвестиции в эту компанию. И мы обсуждаем со Schlumberger, как будет выглядеть совместная сделка», — отметил он. Консорциум инвесторов во главе с РФПИ по-прежнему сохраняет интерес к приобретению миноритарной доли в EDC, сказал РБК представитель РФПИ.

По мнению Тануркова, вложение РФПИ и партнеров в акции EDC окупятся в долгосрочном периоде: сделка остается прибыльной даже без Schlumberger.