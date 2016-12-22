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ФАС подтвердила согласие Schlumberger передать России технологии
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ФАС подтвердила согласие Schlumberger передать России технологии
Бизнес, 17:06
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ФАС подтвердила согласие Schlumberger передать России технологии

Американская нефтесервисная корпорация Schlumberger готова предоставить свои технологии российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, сообщает ТАСС.

По его словам, компания сама предложила России интегрировать технологии, что «может иметь существенное значение для одобрения или неодобрения сделки» по приобретению 49% в EDC. Артемьев отметил, что сделка будет рассмотрена на заседании правительственной комиссии по иностранным инвестициям на следующей неделе. Глава ФАС подчеркнул, что Schlumberger «собирается всерьез и надолго работать в России».

Ранее о готовности американцев предоставить свои технологии в обмен на приобретение доли в EDC сообщала газета «Ведомости». По словам источников издания, изначально Schlumberger намеревалась завладеть контрольным пакетом EDC, но затем в компании согласились снизить долю ниже 50%, при этом напрямую корпорация будет владеть менее 25%. Позднее в ФАС подтвердили согласие на выдвинутые условия.

«Ведомости» узнали о согласии Schlumberger передать России технологии
Бизнес

Schlumberger с 2015 года предпринимала попытки получить долю в EDC, первоначально речь шла о приобретении 46% с возможностью выкупа 54% спустя три года после реализации первого этапа сделки. Тогда российские власти выступили против, указав на стратегические риски сделки. В октябре 2017 года источники РБК сообщали, что ФАС согласится провести сделку при условии, что Schlumberger приобретет лишь миноритарный пакет, а в случае усиления санкций его необходимо будет продать российскому юрлицу.

Теги: УФАС , Schlumberger , EDC
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