Шохин предупредил о возможном срыве сделки Schlumberger и EDC

Если власти России до конца года не одобрят сделку по покупке американской Schlumberger доли в российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), она может быть отменена. Об этом журналистам в кулуарах форума «Россия зовет» сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и председатель совета директоров EDC Александр Шохин, сообщает «РИА Новости».

По словам Шохина, «нельзя говорить, что эта заявка Schlumberger вечная». «Я думаю, что если до конца года не состоится, есть риски, что это вообще не состоится. Раз в квартал совет директоров Schlumberger принимает решение о продлении мандата на три месяца, и каждый раз это тема для обсуждения», — заявил Шохин.

Глава РСПП отметил, что совет директоров хочет услышать от менеджмента, «в каком состоянии сделка, почему она не закрывается и так далее». «А совет директоров голосованием решает вопрос. Трудно сказать, какие там могут появиться настроения после введения какого-то очередного пакета санкций, например», — пояснил он.

Schlumberger пытается купить контрольный пакет в EDC с лета 2017 года. 28 апреля правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями предварительно решила, что американская компания может претендовать на пакет в границах от 25% плюс одна акция до 49%.

В октябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил о готовности Schlumberger предоставить свои технологии российской компании, что «может иметь существенное значение для одобрения или неодобрения сделки». Как заявляли источники РБК в 2017 году, ФАС согласится провести сделку при условии, что Schlumberger приобретет лишь миноритарный пакет.