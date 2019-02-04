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Севморпуть довел до новых инвестиций
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Газета
Севморпуть довел до новых инвестиций
Газета № 001 (2956) (0402) Бизнес, 01 фев, 12:31
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Севморпуть довел до новых инвестиций
Проект развития арктической инфраструктуры подорожал на 150 млрд руб.
В проект развития Северного морского пути вложат 734,9 млрд руб. за пять лет. Это почти на 150 млрд руб. больше изначального плана, утвержденного осенью. Финансирование увеличено в основном за счет средств компаний, а не бюджета
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Проект по развитию Северного морского пути (СМП) в 2019–2024 годах обойдется в 734,9 млрд руб. Это следует из паспорта федерального проекта, входящего в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (у РБК есть копия документа).

Паспорт проекта утвердили после заседания правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова, которое состоялось во вторник, 29 января. Об этом РБК рассказал представитель Акимова.

В комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденном в октябре 2018 года, на развитие Северного морского пути было заложено почти на 150 млрд руб. меньше — 587,5 млрд руб. Увеличение сметы в основном произошло за счет внебюджетного финансирования: из бюджета на проект выделят всего на 7,7 млрд руб. больше, чем планировалось (273,6 млрд против 265,9 млрд руб.).

Проект на 734,9 млрд руб. — это в три раза больше стоимости Крымского моста (238,3 млрд руб.), генподрядчиком которого выступила компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Ставка в принципе делается на внебюджетное финансирование проекта СМП — средства «Росатома», НОВАТЭК и других инвесторов, заинтересованных в транспортировке грузов по арктическому маршруту. Возможности субсидировать много проектов из бюджета нет, сказала РБК руководитель InfraONE Research Александра Галактионова.

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При этом данные паспорта проекта по развитию СМП не совпадают с утвержденным федеральным бюджетом. На 2019 год в бюджете на развитие этого маршрута заложено всего 9,6 млрд руб., а согласно паспорту предполагается выделить 37,6 млрд руб. Но, как сообщили РБК в пресс-службе Минфина, «финансирование федерального проекта СМП предусмотрено в полном объеме». Но в 2019 году предусмотрено увеличение финансирования проекта из бюджета лишь на 5,1 млрд руб., до 14,7 млрд руб., добавил представитель ведомства.

В пресс-службе второго профильного ведомства — Минтранса — РБК перенаправили в «Росатом» (инфраструктурный оператор СМП). Его представитель не ответил на запрос РБК.

Куратором проекта является гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, руководителем — его заместитель Вячеслав Рукша. Рукша, в частности, отвечает за увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т к 2024 году, хотя еще в конце 2018 года он сомневался в реалистичности этой цели. В течение 2019 года Рукша будет проводить мероприятия по подтверждению грузовой базы Севморпути и в конце июля подготовит отчет о целесообразности внесения изменения в федеральный проект, а к концу года предоставит прогноз грузовой базы, подтвержденный участниками проекта и Минприроды, Минэнерго и Минпромторга, следует из паспорта проекта.

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Цель в 80 млн т грузопотока по Севморпути поставил президент Владимир Путин в майском указе. По последним подсчетам Минприроды, наиболее вероятно, что к 2024 году по этому маршруту объем транспортировки грузов составит лишь 52 млн т в год.Такой прогноз ведомство сделало, исходя из планов компаний и экспертных оценок.

Согласно паспорту проекта СМП, грузопоток по этому маршруту в объеме 47,4 млн т к 2025 году в основном обеспечат уголь (23 млн т), сжиженный природный газ, газовый конденсат и нефть с проектов НОВАТЭКа и «Газпром нефти». В проекте также учтена отгрузка 5 млн т нефти «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова, 1,3 млн т редкоземельных, драгоценных и цветных металлов «Норникеля» и других компаний. Объем грузов для обеспечения освоения месторождений, северный завоз, транзит по СМП оценили в 5,2 млн т, следует из документа.

Крупнейший грузоотправитель СМП НОВАТЭК построит терминал сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний» в морском порту Сабетта. Представитель компании сказал РБК, что финансирование проекта развития портовой инфраструктуры всегда осуществляется совместно государством и инвестором. Государство финансирует и осуществляет создание акватории и защитных сооружений, а НОВАТЭК — строительство самого порта и отгрузочных терминалов. Расходы на этот проект представитель компании не раскрыл.

«Нефтегазхолдинг» планирует построить морской терминал в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений. Для реализации этого проекта Худайнатов в конце декабря 2018 года попросил у Минфина господдержку, в частности софинансировать транспортную инфраструктуру месторождения из федерального бюджета. А «Востокуголь» Дмитрия Босова занимается строительством угольного терминала «Чайка» в морском порту Диксон для перевалки угля.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Росатом
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