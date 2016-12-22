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Топ-менеджер «Росатома» предупредил о риске недозагрузки Севморпути
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Топ-менеджер «Росатома» предупредил о риске недозагрузки Севморпути
Бизнес, 17:10
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Топ-менеджер «Росатома» предупредил о риске недозагрузки Севморпути
Планка в 80 млн т грузовых перевозок по Северному морскому пути к 2024 году, установленная майским указом президента России, может быть не выполнена, заявил заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша
Вячеслав Рукша (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Для достижения установленной майским указом президента России цели в 80 млн т грузоперевозок по Северному морскому пути к 2024 году не хватает порядка 20 млн т. Об этом во время конференции «Судостроение. Освоение Арктики. Шельф» рассказал замглавы «Росатома», руководитель дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, передает корреспондент РБК.

По его словам, в частности, эти объемы могут оказаться не выполненными без 10 млн т таймырского угля и без развития Пайяхского месторождения Независимой нефтегазовой компании.

«Может, «Роснефть» займется его освоением?» — пошутил Рукша.

Пайяхское нефтяное месторождение принадлежит компании «Нефтегазхолдинг» (прежнее название — Независимая нефтегазовая компания), подконтрольной экс-президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.

Эдуард Худайнатов — РБК: «Продажу Пайяхи обсуждаем с Катаром»
Бизнес

Инвестиции ННК в освоение Пайяхской группы месторождений в 2015 году оценивались в 500 млрд руб. Тогда компания попросила у правительства на реализацию проекта 78,1 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, но получила отказ.

В июне 2016 года Худайнатов заявлял, что компания отложила проект на год из-за проблем с финансированием, а в августе 2017 года Худайнатов провел реорганизацию принадлежащих ему активов и создал новый управляющий центр на базе «Нефтегазхолдинга» из-за санкций, введенных США против ННК за поставки нефти в КНДР. (В компании эти обвинения отрицали.)

В интервью РБК Худайнатов говорил, что ведет поиск инвесторов для развития месторождения, в частности, обсуждает различные варианты сделок с Катаром. Объем необходимых инвестиций для развития проекта он оценил в $5 млрд. По его словам, «это сделает компанию крупным игроком».

Ранее ​«Роснефть» уже выкупила у своего экс-президента часть активов — в частности, в апреле 2017 года за 40 млрд руб. она приобрела 100% «Конданефти», ранее принадлежавшей Худайнатову.

Вячеслав Рукша был назначен главой дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации «Росатом» в июле 2018 года, когда Госдума в первом чтении приняла закон, определяющий полномочия корпорации в сфере развития и функционирования Севморпути и прилегающих территорий. По словам Рукши, Росатом планирует приступить к управлению СМП в начале 2019 года.

Создаваемая в структуре «Росатома» дирекция СМП будет заниматься реализацией государственной стратегии по развитию Северного морского пути и управлять атомным ледокольным флотом России «ФГУП «Атомфлот».

Авторы: Людмила Подобедова, Наталья Демченко.
Теги: Арктика , Северный морской путь
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