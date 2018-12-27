С Utair слетели гарантии

Из-за чего кредиторы авиакомпании лишились государственных обязательств

Реорганизация одного из кредиторов Utair — Ханты-Мансийского банка «Открытие» — привела к потере госгарантии, обеспечивавшей 50% кредита авиакомпании на 18,9 млрд руб. Недавно компания пропустила выплату процентов по этому долгу

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантий на 9,4 млрд руб. Об этом РБК рассказали источник, близкий к кредиторам, и другой собеседник, знакомый с условиями реструктуризации перевозчика. Это подтвердил РБК представитель Минфина: «Госгарантия Utair в размере 9,4 млрд руб. была прекращена по причине нарушений бенефициаром условий договора». За продлением госгарантии в министерство никто не обращался, сказал он.

В 2015 году Utair в рамках реструктуризации долгов заключил два соглашения с синдикатом, в который вошли 11 банков: один кредит на 18,9 млрд руб. на семь лет, второй — на 24,1 млрд руб. на 12 лет. Под первый правительство выдало​ госгарантии на 9,45 млрд руб., то есть на 50% задолженности.

Как пояснил РБК один из источников, в договоре о госгарантии есть пункт, что обязательства гаранта, которым выступает Минфин, прекращаются в случае перехода прав и обязанностей кредитора к другому лицу по любым основаниям, в том числе в случае реорганизации, без предварительного письменного согласия гаранта. В августе 2016 года завершилось присоединение Ханты-Мансийского банка «Открытие», одного из участников синдиката по семилетнему кредиту Utair, к банку «ФК Открытие». Однако во время реорганизации банк «Открытие» не получил согласия Минфина, в результате гарантия была прекращена по формальным признакам, отметил собеседник РБК. «Из-за этого все банки лишились 50% обеспечения по семилетнему кредиту, еще 50% были обеспечены залогами», — добавил он.

В пресс-службе «Открытия» запрос РБК переадресовали в «Траст», на базе которого сейчас создан Банк непрофильных активов. «ФК Открытие» передал на его баланс права требований по проблемным и непрофильным активам на 438 млрд руб., в том числе кредиты Utair. Представитель «Траста» отказался от комментариев. Представитель Utair не ответил на вопрос про госгарантии.

Именно «Траст», являющийся крупнейшим кредитором синдиката по семилетнему кредиту Utair на 18,9 млрд руб., выступил против переноса срока выплаты процентов по этому долгу, рассказал один из собеседников РБК. Очередная выплата должна была состояться 20 декабря, но на следующий день авиакомпания сообщила, что решила перенести расчеты на лето 2019 года, направив все имеющиеся ресурсы на операционную деятельность. Utair не дала кредиторам «удовлетворительные ответы на вопросы о причинах дефолта и возможности урегулировать ситуацию, диалог строится сложно», рассказывал представитель «Траста». «Авиакомпания же не может рисковать своей операционной деятельностью и потратить деньги на проценты под обещание «Траста» реструктурировать задолженность после оплаты [процентов]. При этом именно из-за «Открытия» возникли обстоятельства, по которым была прекращена госгарантия», — сказал собеседник РБК, знакомый с деталями реструктуризации. Если бы кредит находился под госгарантией, банки охотнее соглашались бы ​перенести выплату процентов на «высокий» сезон, добавил он.

«В целом госгарантия добавляет комфорта кредиторам. Отзыв госгарантии — негативный сигнал и может ухудшить переговорную позицию компании», — подтвердил старший аналитик АКРА Александр Гущин.