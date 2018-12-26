Алкогольного регулятора обвинили в злоупотреблении

Суд заочно арестовал Игоря Чуяна

Суд заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его объявили в розыск из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка. По данным силовиков, Чуян выехал из России в Латвию

Игорь Чуян (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Басманный суд Москвы 25 декабря заочно взял под стражу экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.

Перед заседанием суда стало известно, что Чуян объявлен в международный розыск. О заочном аресте Чуяна ходатайствовал следователь главного следственного управления СКР Роман Мухачев. Среди перечисленных в суде доказательств вины Чуяна — заявление о преступлении от потерпевшего, бывшего совладельца ОФК Банка Николая Егорова, и протоколы его допроса, документы ОФК Банка, показания специалистов Агентства по страхованию вкладов, а также допросы свидетелей и материалы службы экономической безопасности ФСБ. Ходатайство следователя поддержали прокурор и юрист, представляющий интересы Егорова.

С чем связано дело Чуяна

Преследование бывшего чиновника связано с выводом средств из ОФК Банка, который привел к его банкротству, сообщал ранее источник РБК, знакомый с ходом расследования. По его словам, следственные действия в отношении Чуяна проводились в рамках дела, по которому был взят под домашний арест бывший председатель правления ОФК Банка Николай Гордеев. ​Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года в отношении Гордеева по заявлению бывшего однокурсника президента Владимира Путина, соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК.

В марте Центробанк ввел в ОФК временную администрацию, а в апреле у банка была отозвана лицензия. Дыра в капитале ОФК Банка составляет более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.), сообщал Центробанк. К августу временная администрация выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Из них 8 млрд руб. были выведены путем кредитования компаний с «сомнительной платежеспособностью», некоторые из них были связаны с собственниками банка. Еще 3,3 млрд руб. ущерба составили гарантии и заключение факторинговых договоров с компаниями, связанными с сотрудниками или руководством ОФК Банка.

Гендиректор производителя водки «Кристалл Лефортово» и бывший партнер Чуяна Павел Сметана требовал возбудить уголовное дело против Чуяна и Гордеева. Сметана подал заявление в МВД, в котором утверждает, что глава Росалкогольрегулирования был бенефициаром «Статус групп», а также ОФК Банка, который кредитовал компанию. Из заявления Сметаны следует, что Чуян контролировал до 50% акций ОФК Банка, который возглавлял его знакомый Николай Гордеев.

Компания Сметаны весной 2017 года объединила продажи со «Статус групп», в том же году последняя подала на собственное банкротство. Кредиторы стали требовать долги компании с ее партнера, поручившегося по кредитам, и подавать банкротные иски к компаниям Сметаны, в результате «Кристалл Лефортово» пришлось остановить большинство заводов.

Сметана утверждает, что структуры Чуяна «мошенническим путем» переложили на партнера — «Кристалл Лефортово» — часть заведомо неисполнимых кредитных обязательств перед ОФК Банком, сумму которых Сметана оценил в 7,5 млрд руб.

Водочник № 1 Осенью 2015 года «Статус групп» стала лидером российского водочного рынка, всего за полтора года с момента создания она обошла по объему продаж компании Roust и «Синергия» (теперь — Beluga Group), выяснил тогда РБК. Причиной внезапного взлета стала самая низкая цена на рынке. Помогло установить такую цену решение Росалкогольрегулирования впервые снизить минимальную цену на крепкий алкоголь — с 220 до 185 руб. за 0,5 л. С момента введения новой цены в феврале к июлю того же года «Статус групп» увеличила свою долю на рынке в два с половиной раза. Кроме того, «Статус групп» получила статус эксклюзивного партнера госкомпании «Росспиртпром».

​Кто такой Игорь Чуян

Игорь Чуян возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) на протяжении почти десяти лет с момента создания организации в 2008 году. До этого он занимал различные должности во ФГУП «Росспиртпром», в 2006 году стал его генеральным директором.

В середине июля 2018 года Чуян был снят с поста главы Росалкогольрегулирования приказом премьера Дмитрия Медведева с формулировкой «по собственному желанию». Представитель ведомства тогда отмечал, что «решение об отставке связано с переходом на другую работу». Под руководством Игоря Чуяна Росалкогольрегулирование стало с 2011 года устанавливать минимальные розничные цены на алкоголь и внедрило систему ЕГАИС для розницы. В интервью РБК в 2015 году к основным достижениям своего ведомства Чуян отнес снижение потребления алкоголя.

В ноябре 2015 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала проверить связь руководства Росалкогольрегулирования и лично Чуяна с бизнесом. «Ходит много слухов о вашей аффилированности с алкогольным бизнесом, о 30 сотрудниках вашей охраны, каких-то машинах. Возможно, это слухи, возможно, ваши враги клевещут», — заявляла Матвиенко. Она отметила, что нужно либо публично опровергнуть эти слухи и обелить человека, которого незаслуженно оскорбляют, либо подтвердить и сделать соответствующие выводы.