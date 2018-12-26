Алкогольного регулятора обвинили в злоупотреблении

Басманный суд Москвы 25 декабря заочно взял под стражу экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК). По данным правоохранительных органов, Чуян выехал из России в Латвию, рассказал РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.
Перед заседанием суда стало известно, что Чуян объявлен в международный розыск. О заочном аресте Чуяна ходатайствовал следователь главного следственного управления СКР Роман Мухачев. Среди перечисленных в суде доказательств вины Чуяна — заявление о преступлении от потерпевшего, бывшего совладельца ОФК Банка Николая Егорова, и протоколы его допроса, документы ОФК Банка, показания специалистов Агентства по страхованию вкладов, а также допросы свидетелей и материалы службы экономической безопасности ФСБ. Ходатайство следователя поддержали прокурор и юрист, представляющий интересы Егорова.
С чем связано дело Чуяна
Преследование бывшего чиновника связано с выводом средств из ОФК Банка, который привел к его банкротству, сообщал ранее источник РБК, знакомый с ходом расследования. По его словам, следственные действия в отношении Чуяна проводились в рамках дела, по которому был взят под домашний арест бывший председатель правления ОФК Банка Николай Гордеев. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года в отношении Гордеева по заявлению бывшего однокурсника президента Владимира Путина, соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова в связи со злоупотреблением полномочиями, повлекшим банкротство банка ОФК.
В марте Центробанк ввел в ОФК временную администрацию, а в апреле у банка была отозвана лицензия. Дыра в капитале ОФК Банка составляет более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.), сообщал Центробанк. К августу временная администрация выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 млрд руб. Из них 8 млрд руб. были выведены путем кредитования компаний с «сомнительной платежеспособностью», некоторые из них были связаны с собственниками банка. Еще 3,3 млрд руб. ущерба составили гарантии и заключение факторинговых договоров с компаниями, связанными с сотрудниками или руководством ОФК Банка.
Гендиректор производителя водки «Кристалл Лефортово» и бывший партнер Чуяна Павел Сметана требовал возбудить уголовное дело против Чуяна и Гордеева. Сметана подал заявление в МВД, в котором утверждает, что глава Росалкогольрегулирования был бенефициаром «Статус групп», а также ОФК Банка, который кредитовал компанию. Из заявления Сметаны следует, что Чуян контролировал до 50% акций ОФК Банка, который возглавлял его знакомый Николай Гордеев.
Компания Сметаны весной 2017 года объединила продажи со «Статус групп», в том же году последняя подала на собственное банкротство. Кредиторы стали требовать долги компании с ее партнера, поручившегося по кредитам, и подавать банкротные иски к компаниям Сметаны, в результате «Кристалл Лефортово» пришлось остановить большинство заводов.
Сметана утверждает, что структуры Чуяна «мошенническим путем» переложили на партнера — «Кристалл Лефортово» — часть заведомо неисполнимых кредитных обязательств перед ОФК Банком, сумму которых Сметана оценил в 7,5 млрд руб.
Водочник № 1
Осенью 2015 года «Статус групп» стала лидером российского водочного рынка, всего за полтора года с момента создания она обошла по объему продаж компании Roust и «Синергия» (теперь — Beluga Group), выяснил тогда РБК. Причиной внезапного взлета стала самая низкая цена на рынке. Помогло установить такую цену решение Росалкогольрегулирования впервые снизить минимальную цену на крепкий алкоголь — с 220 до 185 руб. за 0,5 л. С момента введения новой цены в феврале к июлю того же года «Статус групп» увеличила свою долю на рынке в два с половиной раза. Кроме того, «Статус групп» получила статус эксклюзивного партнера госкомпании «Росспиртпром».
Кто такой Игорь Чуян
Игорь Чуян возглавлял Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) на протяжении почти десяти лет с момента создания организации в 2008 году. До этого он занимал различные должности во ФГУП «Росспиртпром», в 2006 году стал его генеральным директором.
В середине июля 2018 года Чуян был снят с поста главы Росалкогольрегулирования приказом премьера Дмитрия Медведева с формулировкой «по собственному желанию». Представитель ведомства тогда отмечал, что «решение об отставке связано с переходом на другую работу». Под руководством Игоря Чуяна Росалкогольрегулирование стало с 2011 года устанавливать минимальные розничные цены на алкоголь и внедрило систему ЕГАИС для розницы. В интервью РБК в 2015 году к основным достижениям своего ведомства Чуян отнес снижение потребления алкоголя.
В ноябре 2015 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала проверить связь руководства Росалкогольрегулирования и лично Чуяна с бизнесом. «Ходит много слухов о вашей аффилированности с алкогольным бизнесом, о 30 сотрудниках вашей охраны, каких-то машинах. Возможно, это слухи, возможно, ваши враги клевещут», — заявляла Матвиенко. Она отметила, что нужно либо публично опровергнуть эти слухи и обелить человека, которого незаслуженно оскорбляют, либо подтвердить и сделать соответствующие выводы.