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ЦБ нашел у двух московских банков признаки вывода активов на 15 млрд руб.
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ЦБ нашел у двух московских банков признаки вывода активов на 15 млрд руб.
Финансы, 15 авг, 23:18
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ЦБ нашел у двух московских банков признаки вывода активов на 15 млрд руб.
И РТБК, и ОФК Банк лишились лицензии в апреле. Последний заподозрили в выводе активов на 11,3 млрд руб.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Центральный банк отчитался о результатах проверки финансового состояния двух банков: КБ «РТБК» («Русский торговый банк») и ПАО «ОФК Банк». В совокупности в дух организациях обнаружены признаки вывода активов на общую сумму в 15,5 млрд руб.

В ОФК Банке временная администрация выявила операции по выводу активов на общую сумму в 11,3 млрд руб. Из них 8 млрд были выведены путем кредитования компаний с «сомнительной платежеспособностью», некоторые из них были связаны с собственниками кредитной организации, сообщил регулятор. Еще 3,3 млрд руб. ущерба банку причинили в виде предоставления гарантий и заключения факторинговых договоров с компаниями, связанными с сотрудниками или руководством ОФК Банка.

Временная администрация РТБК обнаружила операции по замене ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги, ущерб составил 2,5 млрд руб. Еще 1,7 млрд руб. могли быть выведены через кредиты клиентам с «неудовлетворительном финансовом положением» и через сделки с недвижимостью.

Временная администрация в ОФК Банке, акционером которого был однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, была введена в конце марта. Уже в апреле у кредитной организации отозвали лицензию. Центробанк оценил дыру в капитале организации в 17,5 млрд руб. 

РТБК лишился лицензии 20 апреля. В ЦБ заявили о «высокорискованном характере» бизнес-модели банка, а также о том, что он кредитовал компании, связанные с кредитной организацией. 10 августа суд признал банк банкротом.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Центробанк , вывод активов
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