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Экспорт застрял в долларовой зоне
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Газета
Экспорт застрял в долларовой зоне
Газета № 229 (2953) (2612) Экономика, 25 дек, 10:00
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Экспорт застрял в долларовой зоне
Почему власти настаивают на переводе внешнеторговых расчетов в альтернативные валюты
Российские компании сами стараются уходить от расчетов в долларах — до трети таких платежей происходит с задержками, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. Москва хочет нарастить расчеты в рублях и юанях с Китаем, добавил он
Фото: Morteza Nikoubazl / Zuma / ТАСС

Из-за санкций и чрезмерного комплаенса в отношении России доллары российским компаниям за поставленную экспортную продукцию часто приходят с задержками, особенно усердствуют в проверках азиатские компании, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Поэтому, по его словам, «компании корректируют свою расчетную политику, все больше и больше расчетов происходит в евро, юанях, рублях». У бизнеса нет директив от властей о сокращении сделок в долларах, но бизнес сам в этом заинтересован — расчеты в других валютах идут быстрее.

«Даже азиатские наши партнеры по бизнесу нередко задерживают платежи в долларах, поскольку запрашивают информацию у OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. — РБК)», — сказал Силуанов. Парадокс в том, что зачастую «с американских компаний проще получить расчет [в долларах], чем с азиатских», добавил он.

По оценке Силуанова, до трети долларовых платежей происходят с задержками, хотя он подчеркнул, что точных цифр у него нет. Больше всего от таких просрочек страдает оборонный сектор. Задержки с оплатой могут достигать месяца, рассказал Силуанов.

При этом сейчас российский закон о валютном контроле фактически наказывает за такие проволочки российских экспортеров: по закону компании под угрозой штрафа обязаны своевременно перечислить выручку на свои счета в российских банках. 12 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий период в 30 дней, в течение которых не наступает административная ответственность за невозврат экспортной выручки. Но бизнес предлагал увеличить период отсрочки до 90 либо даже до 180 дней.

Вынужденная дедолларизация

Доллар по-прежнему доминирует в структуре расчетов за российский экспорт: за первое полугодие 2018 года 69,5% платежей российские экспортеры получали в долларах, показывает статистика Банка России. Но доля снизилась с 80% в четвертом квартале досанкционного 2013 года. На расчеты в евро и других иностранных валютах при экспорте приходится около 17,5%. Осенью финансово-экономический блок правительства и Центробанк подготовили план по дедолларизации российской экономики под грифом ДСП (для служебного пользования).

В сентябре «Сургутнефтегаз», находящийся под секторальными санкциями, попросил своих зарубежных клиентов согласиться на дополнение к контрактам, позволяющее рассчитываться за нефть в евро, сообщало Reuters. Компания ссылалась на желание «избежать любых возможных проблем с платежами в долларах». Аналогичные требования, по данным Reuters, выставили «Газпром нефть» и «Роснефть». Любые долларовые транзакции в мире осуществляются через корсчета в американских банках, и финансовые санкции США делают такие платежи уязвимыми к блокировке, а Банк России не открывает корреспондентские счета в иностранных валютах российским банкам.

Компании действительно увеличили количество расчетов в национальных валютах, подтверждает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян: речь идет о рублях, евро, юанях и турецкой лире. Таким образом бизнес пытается упразднить риски, соглашается он. Сейчас, по словам Данилова-Данильяна, у малого и среднего бизнеса значительно выросло количество счетов в банках в вышеперечисленных валютах: с ними работают все крупные банки. Представитель Сбербанка отказался комментировать этот вопрос, ВТБ и Альфа-банк не ответили на запрос.

Китай не помогает

Ранее ЦБ рассказывал, что, например, китайские банки расширительно толкуют американские санкции против российских компаний — затягивают или вовсе отказывают в перечислениях, даже если санкции этого не запрещают. Региональные китайские банки нередко просто блокируют операцию, предпочитая не разбираться в тонкостях санкционного режима, отмечал «Коммерсантъ».

Тем не менее Россия может нарастить расчеты в национальных валютах с Китаем, рассказал Силуанов. Пока сделок в рублях почти в два раза меньше, чем в юанях. «В условиях [санкционных] ограничений мы заинтересованы [в увеличении] прямых расчетов в национальной валюте», — сказал он. По его словам, сегодня доля сделок с Китаем в юанях составляет 14%, а в рублях — лишь 7–8%.

Продолжится дедолларизация и в российских внешних заимствованиях. Минфин в 2019 году может разместить евробонды в евро и/или юанях, предположил Силуанов. При этом объем евробондов в следующем году может превысить уровень 2018 года. В марте Минфин продал еврооблигации в долларах на сумму $4 млрд, а в конце ноября впервые за пять лет разместил бумаги, номинированные в евро на €1 млрд. Могли и больше, но помешал инцидент в Керченском проливе, сказал министр. В долларовых облигациях Минфина есть оговорка, позволяющая выплатить инвесторам долг в альтернативных валютах (евро, фунт стерлингов, швейцарский франк), если платежи в долларах будут заблокированы.

Однако государство по-прежнему может обойтись и без новых еврооблигаций, отметил Силуанов. В случае необходимости Минфин может размещать больше ОФЗ для населения, заявил он.

Авторы: Иван Ткачёв, Анастасия Иванова.
Теги: Антон Силуанов
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