С угля на экологию

В шорт-лист кандидатов на пост главы Росприроднадзора включена Светлана Радионова

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин внес в правительство кандидатуру на пост рукодителя Росприроднадзора — Светлану Радионову из Ростехнадзора. Служба следит за охраной недр, а в случае нарушений взыскивает экологический ущерб

Светлана Радионова (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Новым руководителем Росприроднадзора может стать Светлана Радионова, которая сейчас курирует угольную промышленность в статусе заместителя главы Ростехнадзора. На прошлой неделе министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин внес ее кандидатуру в правительство, рассказал РБК источник, близкий к Минприроды. Это подтвердили РБК источник, близкий к Кремлю, и два федеральных чиновника.

«Она в шорт-листе», — сказал один из собеседников. По словам второго собеседника, другие кандидатуры в правительство на эту должность не вносились.

Прежний руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров ушел в отставку в июле 2018 года, с тех пор ведомством руководит в статусе врио 65-летний Амирхан Амирханов. В ноябре с ним продлили трудовой контракт на год в должности замглавы ведомства, врио он остается на неопределенный срок до назначения нового руководителя ведомства, рассказали РБК несколько собеседников в Минприроды.

Радионову называли кандидатом на пост главы Росприроднадзора еще в июне. Один из собеседников РБК сказал, что решение по ее кандидатуре может быть принято до конца года, то есть в течение недели. Но в этом сомневается источник в Росприроднадзоре, замечая, что «у этой идеи много противников». Назначение Амирханова врио на неопределенный срок дает время для принятия окончательного решения в первом квартале 2019 года, добавляет он.

Представитель Минприроды сообщила РБК, что официальной информации о внесении Радионовой на пост главы Росприроднадзора в правительство пока нет. Представитель Ростехнадзора не ответил на запрос РБК.

Один из источников РБК утверждает, что обсуждение кандидатур на пост главы Росприроднадзора продолжается. Назначение Радионовой не поддерживает вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий Минприроды, сказал он. Ранее источники РБК сообщали, что на пост главы Росприроднадзора рассматривали кандидатуру бывшего исполняющего обязанности губернатора Хакасии Михаила Развожаева.

Но Развожаев 17 декабря возглавил исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщала пресс-служба движения. РБК направил запрос официальному представителю Гордеева.

В функции главы Росприроднадзора входит надзор в области охраны и рационального использования недр, животного мира, лесного фонда и водных объектов. Эта служба проводит экологические проверки работы промышленных предприятий и компаний, добывающих полезные ископаемые. Она может штрафовать компании за нарушение экологического законодательства и взыскивать ущерб, причиненный окружающей среде. Ведомство также отвечает за ведение Красной книги России и кадастра особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Радионова в начале карьеры работала в органах прокуратуры, в 2009 года пришла в Ростехнадзор, сразу заняв должность начальника управления, а уже через год стала замглавы службы. Долгое время она курировала в Ростехнадзоре нефтегазовую промышленность и ТЭК. Она входит в состав президентской комиссии по ТЭК и хорошо знакома с главой СОГАЗа Антоном Устиновым, ранее занимавшим пост замруководителя секретариата Игоря Сечина во время его работы вице-премьером, писал Ъ.