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С Крыма — на балл
Газета № 227 (2951) (2412) Экономика, 00:03
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С Крыма — на балл
Минэкономразвития вводит оценку эффективности проектов СЭЗ присоединенного полуострова
Минэкономразвития подготовило изменения в условия работы свободной экономической зоны в Крыму. Теперь ее участникам будет сложнее доказывать эффективность своих проектов
Бухта Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости )

Минэкономразвития определилось с тем, как ужесточить регулирование свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Пять различных инициатив об изменении нормативной документации обнародованы на портале regulation.gov.ru.

Речь идет об изменениях формы ведения реестра участников, договора об условиях работы компаний в СЭЗ, инвестиционной декларации, критериев и методики ее оценки, а также контроля за реализацией проектов, следует из размещенных документов.

Эти положения прорабатывались с 2016 года в качестве уточнений в закон о развитии региона и СЭЗ на его территории, напоминает представитель минэкономразвития Крыма. По его словам, они помогут эффективнее использовать возможности СЭЗ. Указанные нормы должны сбалансировать интересы государства и предпринимателей, добавляет представитель федерального Минэкономразвития: государство дает бизнесу льготы, но взамен рассчитывает на инвестиции и эффективность. 21 декабря 2018 года одобрен федеральный закон, принятый для совершенствования работы свободной экономической зоны, продолжает он: органы управления обязаны оценивать эффективность реализации проектов.

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Ранее власти признавали, что закон устанавливал лишь формальные критерии для предоставления статуса участника СЭЗ — компания должна быть зарегистрирована на территории Крыма или Севастополя, состоять на учете в налоговом органе, иметь инвестиционную декларацию.

Как помогает бизнесу крымская СЭЗ

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе появилась в 2015 году. Срок ее существования — 25 лет, но он может быть продлен по решению государства. Участники СЭЗ получают льготы по уплате налогов, страховых взносов и другие преференции. Например, в течение первых трех лет компании платят налог на прибыль по ставке 2% против базовых 20%. Затем ставка возрастает до 6% с четвертого по восьмой год, далее она не превышает 13,5%. Кроме того, все участники зоны выплачивают страховые взносы в три раза ниже: 7,6% с зарплаты каждого сотрудника против базовых 30%.

Сейчас в СЭЗ уже 1706 участников, сообщил представитель Минэкономразвития. Это в разы больше, чем в других российских особых экономических зонах. Например, в особой экономической зоне в Калининграде 273 участника, в Дубне — 141, в Липецке — 61 участник, в Санкт-Петербурге — 49, согласно их сайтам.

Баллы, налоговая и бизнес

Теперь компаниям СЭЗ придется проходить регулярные проверки, отчитываясь о достигнутых результатах. Также участникам придется предоставлять отчеты, а проверяющие органы будут следить за выполнением договора, при необходимости привлекая для проверки налоговые органы.​ Для этого Минэкономразвития предлагает ввести институт мониторинга, который будет оценивать эффективность проектов в том числе по балльной системе. Баллы будут начисляться за соответствие проекта целям и правильному использованию земли, рост рабочих мест, скорость окупаемости проекта (до 5 лет, 5–15 лет и более), наличие инфраструктуры для его реализации, финансирования, необходимого количества квалифицированных кадров, локализации иностранных предприятий и ее глубины.

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Максимальное количество баллов, которые может набрать компания, — 21. Если у проекта менее 12 баллов, то он признается неэффективным. Пока у минэкономразвития Крыма нет окончательного решения о том, что будет с компаниями, не набравшими минимум. «Вероятно, каждый случай будет рассматриваться в отдельности», — отметил представитель крымского министерства.

Подобные нововведения, конечно, окажут дополнительное давление на бизнес, говорит председатель Ассоциации участников СЭЗ Крыма Алексей Воробьев: сократится приток новых инвесторов, а также может произойти отток старых — на 15–20%. Главным оппонентом инвесторов стала налоговая инспекция, именно поэтому она будет вмешиваться в проверки, уверен он. По мнению Воробьева, подобные меры лишь должны нарастить собираемость налогов, а не повлиять на комфортное существование бизнеса. СЭЗ должна была обелить рынок, и она это делала, но не ясно, продолжится ли такая тенденция, указывает Воробьев.

Налоговые органы обеспечат финансовую и бухгалтерскую оценку документации участника СЭЗ, настаивает представитель федерального МЭР, а также поспособствуют объективности результатов.

Кому на самом деле нужна СЭЗ

Подавляющее большинство участников СЭЗ в Крыму и Севастополе — это непосредственно предприниматели полуострова, признает Воробьев. Так называемые континентальные инвесторы опасаются в нее вступать из-за рисков попадания в санкционные списки, продолжает он; впрочем, исключение в последнее время составляют сельскохозяйственные проекты.

СЭЗ в Крыму — это в первую очередь политический проект, поэтому просто ее созданием невозможно обеспечить ее эффективность, поясняет Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Конечно, инициатива Минэкономразвития понятна, но она вряд ли к чему-то приведет, ведь опасение санкций и отсутствие первоначальной инфраструктуры в регионе не дают привлечь в нее бизнес, продолжает она. Кроме того, Минэкономразвития стоило бы внимательнее посмотреть и на другие зоны — в частности, те, в которых, например, Счетная палата регулярно выявляет нарушения в работе, полагает эксперт.

Тем не менее ​даже если СЭЗ в Крыму была ориентирована на рост местного бизнеса, пока заметных плодов она не принесла, резюмирует Александра​ Суслина.

Автор: Анастасия Иванова.
Теги: «Крым» , Минэкономразвития , Санкции
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