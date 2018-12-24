Налетели на дефолт

Почему Utair просрочила выплату процентов по кредиту

Пятая по размеру российская авиакомпания Utair допустила дефолт по кредиту на 18,9 млрд руб. Возобновить его погашение авиакомпания обещает только летом 2019 года, но крупные кредиторы не готовы ждать

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Что случилось с Utair

Utair, пятая по пассажиропотоку российская авиакомпания, в рамках реструктуризации кредитов приостановила выплаты по части долговых обязательств. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в РБК.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре [2018 года] и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде [2019 года]. По 12-летним обязательствам Utair произвела платежи без задержек и в полном объеме», — говорится в сообщении.

Платеж по семилетнему кредиту должен был состояться 20 декабря, рассказал РБК источник в одном из банков — кредиторов Utair: авиакомпания его не провела. Это подтвердил представитель крупнейшего кредитора Utair — банка «Траст». «Мы находимся в диалоге с компанией и остальными кредиторами, однако не получили удовлетворительных ответов на поставленные вопросы о причинах дефолта и возможностях компании урегулировать ситуацию», — сказал он. По его словам, компания и кредиторы продолжают «обсуждение и поиск решений, которые могли бы устроить всех».

Финансовые показатели Utair Выручка Utair по МСФО в 2017 году составила 75,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб. Из-за роста расходов на топливо компания ожидает убытков по итогам 2018 года, говорил один из ее топ-менеджеров. Согласно отчету компании по РСБУ за девять месяцев 2018 года, ее выручка составила 45,4 млрд руб., убыток — 1,9 млрд руб. ​

Почему компания пропустила платеж

О том, что Utair начала процедуру реструктуризации долгов, стало известно в начале декабря. Тогда компания указывала, что заблаговременно приступила к реструктуризации долговых обязательств в условиях нестабильной ситуации на авиарынке из-за роста цен на топливо и падения курса рубля. В 2018 году средняя стоимость тонны керосина для компании возросла на 35%, а на топливо приходилось 30% расходов Utair.

В 2015 году авиакомпания заключила два соглашения с банками о синдицированных кредитах. Первый кредит сроком на семь лет на сумму 18,9 млрд руб., второй — на 24,1 млрд руб. на 12 лет. Под первый правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. Как следует из отчета Utair по МСФО за первое полугодие 2018 года, у нее есть банковские кредиты на общую сумму 38,66 млрд руб. со сроком погашения в 2020–2027 годах.

По словам гендиректора Utair Андрея Мартиросова, которые приводятся в сообщении компании, она учла неблагоприятный экономический прогноз для отрасли и приняла решение в первую очередь осуществлять платежи по операционной деятельности и обеспечению безопасности полетов. «Это расходы на топливо, аэропортовые сборы, техническое обслуживание самолетов и зарплата экипажей», — пояснил он, отметив, что приоритетом для компании остается непрерывность работы и пунктуальность перевозок.

В начале декабря Мартиросов утверждал, что компания не задерживает выплату процентов и у нее нет просроченной задолженности перед кредиторами: «Своевременное исполнение долговых обязательств — приоритет финансовой модели компании, но экономические факторы диктуют необходимость пересмотра существующих графиков платежей».

Что думают кредиторы

В синдикат кредиторов Utair входят 11 банков, принимать решение об отсрочке платежей по кредиту они могут только при положительном голосовании 66% кредиторов, пояснил источник РБК в одном из банков. По его сведениям, большинство кредиторов выступили против отсрочки платежа. «Требования, которые предъявлял банк «Траст» к компании, выполнены не были. Сейчас диалог строится сложно. Мы ждем от авиакомпании более кооперативного поведения, готовности к принятию компромиссного решения, особенно в отношении крупных кредиторов», — добавил представитель «Траста».

Представитель Райффайзенбанка, который выступает консультантом по реструктуризации долга Utair, и представитель самой авиакомпании отказались от комментариев.

«Минтранс постоянно отслеживает финансовое состояние авиакомпаний. Более месяца назад в министерстве была создана рабочая группа по деятельности Utair. Ее последнее заседание состоялось 18 декабря. С основными банками-кредиторами достигнуто соглашение о переносе выплат по кредиту Utair на полгода. Финансовое положение авиакомпании стабильно. Все текущие операционные платежи она осуществляет своевременно», — сообщили РБК в субботу, 22 декабря, в пресс-службе Минтранса.

На базе крупнейшего кредитора Utair — банка «Траст» — сейчас создан банк непрофильных активов. Банк «ФК Открытие» передал на его баланс права требований по проблемным и непрофильным активам на 438 млрд руб., рассказывал РБК председатель правления «Траста» Александр Соколов в середине ноября. Среди основных проблемных заемщиков он называл как раз Utair.

Два источника, близких к еще одному кредитору компании — Сбербанку, в начале декабря говорили РБК, что кредит Utair находится под наблюдением, но для банка этот долг не является проблемным. 21 декабря представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Все зависит от хода переговоров компании с банками, отметил аналитик ING Егор Федоров: если приостановка процентных выплат не будет согласована, банки получат возможность взыскать задолженность через суд.

Что будет с Utair

Действия менеджмента Utair говорят о крайне сложном финансовом положении компании, отметил Федоров. Если в первом полугодии 2018 года чистого денежного потока от операционной деятельности хватило на капитальные расходы и обслуживание процентных платежей по займам (2,9 млрд руб.), то во втором полугодии ситуация ухудшилась. Компания направляет около 5,5–6,5 млрд руб. в год на процентные платежи. На конец первой половины 2018 года объем денежных средств на балансе Utair составил лишь около 807 млн руб. Однако структура выплат не предполагает существенных погашений основного долга до 2022 года, рассказал Федоров.

В сложившейся ситуации может быть два варианта развития событий, считает старший аналитик АКРА Александр Гущин: если авиакомпания не согласовала процентные каникулы с кредиторами и не достигнет с ними компромисса, то результат может быть печальным — они начнут забирать залоги (самолеты и двигатели) и операционная деятельность перевозчика может оказаться под угрозой. Если же кредиторы согласуют отсрочку по выплате процентов, то ситуация будет схожа с той, что сложилась в конце 2015 года, когда Utair в прошлый раз проводила реструктуризацию кредитов.

Тогда на помощь авиакомпании пришел «Сургутнефтегаз», НПФ которого контролирует Utair. «Если бы «Сургутнефтегаз» не поддерживал их, они бы обанкротились», — говорил летом 2015 года гендиректор нефтяной компании Владимир Богданов. Один из кредиторов Utair ранее сообщал РБК, что и сейчас ее заем Utair находится под гарантией «Сургутнефтегаза». РБК направил запрос представителю «Сургутнефтегаза».

Незадолго до начала очередной реструктуризации кредитов Utair объявила о планах увеличить пассажиропоток за счет снижения минимальной стоимости билета более чем вдвое. Компания назвала себя «гибридным лоукост-перевозчиком». «Utair прямо заявила, что она лишь перенимает частично лоукост-модель, поэтому понятно, что она не будет столь эффективной, как «дочка» «Аэрофлота» «Победа», — отметил руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

В случае отсутствия компромисса с банками и без поддержки со стороны «Сургутнефтегаза» уже в феврале—марте могут начаться разговоры о подаче иска о банкротстве компании со стороны кредиторов, предполагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Utair станет сложно рассчитываться с поставщиками горючего, сервисными аэропортовыми службами, возможно, начнутся задержки рейсов, поставщики будут требовать предоплату, описал возможное развитие событий Егор Федоров. В случае подачи иска на признание Utair банкротом может уйти несколько месяцев, добавил он.

Но учитывая, что компания является пятым по размеру российским авиаперевозчиком, в ситуацию может вмешаться государство, указывает Жарский.