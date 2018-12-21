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Смена в кресле Росимущества
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Газета
Смена в кресле Росимущества
Газета № 226 (2950) (2112) Бизнес, 20 дек, 17:44
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Смена в кресле Росимущества
Дмитрий Пристансков уйдет в отставку
Дмитрий Пристансков, который руководит Росимуществом с апреля 2016 года, уходит в отставку. Его пост может занять экс-глава ГСУ Следственного комитета по Москве Вадим Яковенко, работающий сейчас в полпредстве президента в ЦФО
Дмитрий Пристансков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

О готовящейся отставке руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) Дмитрия Пристанскова РБК рассказали двое его знакомых и подтвердил источник, близкий к правительству. Соответствующий документ уже подписал премьер Дмитрий Медведев, рассказал один из собеседников РБК.

Представители Росимущества и Минэкономразвития (которому подчиняется Росимущество) отказались от комментариев, РБК направил запрос пресс-секретарю Медведева.

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По словам знакомого Пристанскова, основной кандидат на пост нового руководителя Росимущества — Вадим Яковенко, который с мая 2011 года по февраль 2015-го возглавлял главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета по Москве, а с декабря 2016 года работает главным федеральным инспектором по Московской области аппарата полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Его кандидатура обсуждается, подтвердил источник РБК, близкий к правительству. С самим Яковенко связаться не удалось.

Пристансков сам выражал намерение уйти в отставку с поста руководителя Росимущества, утверждают двое его знакомых. Один из источников объясняет решение чиновника усталостью от «бесконечной нервной работы», уточняя, что у него «здоровье начало пошаливать». После отставки Пристансков может вернуться в «Норникель», где возглавлял федеральные и региональные программы в 2014–2016 годах, говорит другой собеседник РБК. Представитель «Норникеля» отказался это комментировать.

В середине ноября международная правозащитная организация Transparency International обратилась в Генпрокуратуру с заявлением о возможном конфликте интересов Пристанскова в связи с его членством в попечительском совете Фонда кино. Этот фонд распределил субсидии в пользу продюсерской компании супруги и друзей чиновника «2Д Целлулоид» для съемок нескольких фильмов. Однако глава Фонда кино Вячеслав Тельнов опровергал предполагаемый конфликт интересов Пристанскова, указывая, что тот не участвовал в обсуждении проектов супруги. Предстоящая отставка никак не связана с этой жалобой, Пристансков решил покинуть Росимущество несколько месяцев назад, утверждают собеседники РБК.

Дмитрию Пристанскову 42 года, он возглавил Росимущество в апреле 2016 года, сменив на этом посту Ольгу Дергунову.

Росимущество владеет и занимается управлением государственным имуществом (акциями и долями госкомпаний и ФГУПов и т.д.) и организацией продажи государственных активов. Это ведомство по указанию правительства и отраслевых министерств готовит директивы, по которым голосуют члены советов директоров, представляющие государство.  Но подписывает директивы председатель правительства или курирующие вице-премьеры. Пристансков входит в набсовет Россельхозбанка, совет директоров аэропорта Шереметьево, он также возглавлял совет директоров Новороссийского морского торгового порта. 

При Пристанскове прошла приватизация госпакета «Башнефти», которую приобрела «Роснефть», и 19,5% самой «Роснефти». Подготовку этих сделок курировал занимавший тогда пост первого вице-премьера Игорь Шувалов.

Приватизация «Башнефти» сопровождалась скандалом: занимавшего пост министра экономического развития Алексея Улюкаева обвинили в вымогательстве взятки в $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Пристансков был подчиненным Улюкаева и давал показания на суде. В декабре 2017 года экс-министра приговорили к восьми годам колонии строго режима.

В апреле 2018 года Пристансков заявил, что сейчас приватизация в России проходит по «остаточному принципу», так как у государства осталось не так много активов. «Поэтому цифры [по приватизации] действительно кажутся скромными. Но все-таки надо продавать, я часто об этом говорю, не ради продажи. Приватизация — это механизм инфраструктурных преобразований в экономике», — указывал он, выступая на коллегии ведомства.

Министр экономического развития Максим Орешкин (сменил на этом посту Улюкаева) также признавал, что количество крупных приватизационных сделок сократилось. «Поэтому мы сейчас гораздо более аккуратно подходим к сделкам, аккуратно подбираем партнеров, для того чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству», — объяснял он.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Мария Истомина, Антон Фейнберг.
Теги: Дмитрий Пристансков , Росимущество , Минэкономразвития
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