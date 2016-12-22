Пристансков возглавит совет директоров НМТП после ареста Магомедова

После ареста совладельца НМТП Зиявудина Магомедова совет директоров компании впервые возглавит представитель государства. Им станет руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков, рассказали источники РБК

Дмитрий Пристансков (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова выберут председателем совета директоров НМТП, за него будут голосовать члены нового совета директоров компании. Об этом РБК рассказали два источника, близких к акционерам компании.

13 апреля в Новороссийске пройдет внеочередное собрание акционеров НМТП, на котором планируется досрочно переизбрать совет директоров порта. В новом составе не будет представителей группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, но усилятся позиции «Транснефти».

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных условиях владеют Novoport Holding, которому принадлежит 50,1% НМТП. «Дочка» «Транснефти» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании.

Сроки проведения заседания совета директоров, на котором будет избираться председатель, пока не определены.

Представители «Транснефти» и Росимущества отказались от официальных комментариев до решения собрания акционеров НМТП.

В совете директоров НМТП всего семь человек. Шестеро выбираются акционерами, один назначается государством на правах «золотой акции». Сейчас в совет входят три представителя «Транснефти», включая вице-президента компании Рашида Шарипова, который является председателем совета, два представителя «Суммы» и два представителя государства — Пристансков и помощник президента Игорь Левитин (по «золотой акции»).

В новый состав совета правительство выдвинуло двух кандидатов — Пристанскова и директора департамента Минтранса Александра Тихонова, а «Транснефть-Сервис» — сразу пять представителей. С учетом кандидата по «золотой акции» у государства должно быть три места в совете, а у «Транснефти» — оставшиеся четыре.

«Сумма» не выдвинула ни одного кандидата. Сначала представитель группы объяснял это формальными причинами — подготовкой акционерного соглашения Novoport Holding. Затем стало известно, что «Сумма» продает долю в этом холдинге «Транснефти», а 30 марта основного акционера «Суммы» Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в хищении госсредств и создании преступного сообщества и сделку отложили на неопределенный срок. «Транснефть» заявляла, что сейчас видит «свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта» на фоне ареста Магомедова, и выступила с инициативой «об избрании на должность председателя совета директоров предста­вителя государства».

Изначально собрание акционеров НМТП должно было пройти 5 марта, но из-за отсутствия кворума оно не состоялось — его перенесли на 13 апреля.