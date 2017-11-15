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Санкции для своих
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Санкции для своих
Газета № 196 (2693) (1511) Экономика, 14 ноя, 07:00
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Санкции для своих
Минфин представил условия реструктуризации бюджетных кредитов регионам
Регионы, которые вовремя не погасят платежи по реструктурированным бюджетным кредитам, должны будут единовременно выплатить всю задолженность, указал Минфин. Но ведомство постарается избежать дефолта регионов, считают аналитики
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

Дефолт за задержку

Минфин разработал проект правил реструктуризации бюджетных кредитов регионам (выдаются из федерального бюджета под символические 0,1% годовых, формируют половину всего госдолга регионов). Согласно документу, опубликованному на портале нормативных правовых актов, если регион-должник просрочит процентную выплату или погашение реструктурированного кредита, а также не заключит дополнительного соглашения, ему придется единовременно выплатить весь долг, который был реструктурирован. Формально речь идет о дефолте, объясняет старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков. Минфин выделяет два основных фактора, оправдывающих срывы сроков по погашению долга региона, — «обстоятельства непреодолимой силы» и смену губернатора в регионе, допустившем просрочку.

Несвоевременное исполнение обязательств по основной сумме долга и процентам — одно из определений дефолта, говорит и ведущий аналитик рейтингового агентства Moody's Владлен Кузнецов, исключение — погашение просроченного долга в течение короткого периода, оговоренного в соглашении, а также технические и административные проблемы, из-за которых платеж был совершен на один-два дня позже. Но технические причины в конечном итоге также могут привести к дефолту, предупреждает аналитик.

Однако, ожидает Кузнецов, Минфин, «скорее всего, будет занимать достаточно гибкую позицию в данных случаях с целью недопущения дефолтов регионов». Дело в том, что случаи с дефолтами, особенно если они стали следствием позиции ведомства, «могут очень негативно повлиять на доступ сектора к фондированию из-за переоценки рисков финансовыми игроками, так как игроки ожидают предоставления поддержки от вышестоящего бюджета», указывает эксперт. Поэтому такой механизм вряд ли будет применяться автоматически, а проблемы будут решаться индивидуально с каждым конкретным регионом, полагает Кузнецов. «Возможны дополнительные межбюджетные трансферты, реструктуризация, рефинансирование и последующий контроль расходов региона», — говорит он.

«Этот механизм присутствовал и раньше. Также регионы обязаны досрочно погашать бюджетные кредиты, если не выполняют условия соглашений с федеральным центром (по дефициту и долгу). Такие прецеденты уже были. В большинстве случаев центр, после того как кредит досрочно погашался, снова предоставлял его региону», — говорит директор группы суверенных рейтингов S&P Карен Вартапетов.

Озабоченность долгами

Запуск программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов в сентябре анонсировал президент Владимир Путин. Она рассчитана на семь лет, а для некоторых субъектов и на 12. Регионам предстоит «выплачивать всего по 5% долга ежегодно», что позволит им сэкономить 428 млрд руб. в 2018–2019 годах, объяснил Путин. Фактически это дополнительные деньги, которые позволят субъектам создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни, решать транспортные проблемы, оздоровлять региональные финансы, рассуждал президент.

Позднее власти объявили и о помощи в коммерческих кредитах, которые берутся под более высокие ставки. Задолженность по рыночным займам (кредиты в банках и облигации) «у некоторых регионов существенно превышает весь годовой доход», а «еще у 11 половину собственных доходов», констатировал глава государства. Субъекты должны снизить этот показатель до уровня не более половины собственных доходов, а тем, кто его превышает, дадут целевой кредит из федерального бюджета. Это исключительная мера, в следующие три года планируется отказаться от длинных бюджетных кредитов для тех регионов, которые участвуют в программе реструктуризации. По словам министра финансов Антона Силуанова, государство потратит на такую поддержку 60 млрд руб. в этом году.

Ослабление, а не ужесточение

Схема, прописанная в новых правилах Минфина, — «облегченная» модификация механизма, который работал ранее, отмечает Шураков. В Бюджетном кодексе прописаны две меры бюджетного принуждения за нарушение графика платежей по бюджетному кредиту, напоминает он: помимо взыскания соответствующей суммы это приостановка предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) нарушителю на сумму нарушения. А в новых правилах второй вид наказания отсутствует.

Субъекты «вряд ли будут нарушать график погашения»: правила Минфина дают им 11 месяцев (в срок до 1 декабря каждого года) на то, чтобы аккумулировать необходимый объем средств, полагает Шураков. «В крайнем случае регион может попросить крупнейших налогоплательщиков о помощи — например, авансом перечислить налог на имущество», — говорит он.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Регионы и сами заинтересованы в том, чтобы избегать ситуаций с просрочками, добавляет Кузнецов, так как дефолт — это «нарушение бюджетной дисциплины», которое может повлечь негативные последствия для администрации и правительства региона. По мнению аналитика, власти субъектов скорее прибегнут к сокращению расходов и рефинансированию долга с помощью коммерческих займов и краткосрочных казначейских кредитов, а также будут заранее вести переговоры с Минфином в критических ситуациях.

Требование посерьезнее

«Более серьезными требованиями [в опубликованном проекте Минфина], вероятность нарушения которых отдельными регионами достаточно высока, являются ограничения на уровень дефицита, требования по снижению долга и ограничения ставок по новым банковским кредитам (ключевая ставка +1%)», — рассуждает Шураков. Это новое условие, которого раньше не было, указывает он, и регионы не всегда вписывались в такой диапазон: например, Мордовия в сентябре брала кредит под 11,5%, хотя ключевая ставка была на уровне 8,5%. Аналогичные нормы региональные власти должны распространить и на муниципалитеты. Впрочем, наказание за нарушение, связанное с высокой ставкой кредита, более мягкое — всего лишь меры дисциплинарного воздействия, говорится в проекте Минфина.

Правила Минфина также устанавливают темпы сокращения задолженности субъектов, которые воспользуются программой реструктуризации. Те из них, у кого госдолг на начало года превысил 140% дохода (без учета безвозмездных поступлений от федерального центра), к началу 2019-го должны сократить его до 120%, а к 2020-му — до 100% и в дальнейшем сокращать его на 2% в год.

Регионы с долгом в 100–140% своих доходов должны сокращать его не такими стремительными темпами — он должен достичь 100% к 2020 году; более низкие темпы долговой разгрузки вменяются и субъектам с долгом от 50 до 100% (их Минфин разделяет на две группы — более и менее 70%). А регионам с задолженностью менее 50% необходимо к 2020 году довести долг до среднероссийского уровня без учета регионов с уровнем бюджетной обеспеченности больше 2 (чем он выше, тем лучше; среднероссийский показатель — 1, выше 2 он находится у таких устойчивых регионов, как Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ) и удерживать его в этих пределах.

Также регионы должны удерживать размер дефицита на уровне не более 10% от своих доходов. Наказание за нарушение этих требований — тоже досрочное погашение задолженности, однако не полностью, а в размере не более 20%. Это более мягкое наказание, и подобные нарушения «нельзя назвать дефолтом региона», отмечает Шураков. Федеральный центр «пытается использовать бюджетные кредиты как дополнительный инструмент стимулирования развития на местах», объясняет эксперт. Он отмечает, что еще в этом году регионы должны были досрочно погашать не 20% долга при нарушении условия по дефициту, а весь, так что в этом плане опубликованные правила Минфина также можно счесть более мягкими.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , бюджетные кредиты
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