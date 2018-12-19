В «Дом-2» проведут RuTube

Зачем Александр Карманов покупает долю в видеоплатформе «Руформ»

Владелец «Муз ТВ» Иван Таврин нашел покупателя на «Руформ» — совместный проект с «Газпром-Медиа», управляющий, в частности, сервисом RuTube. Этим бизнесом заинтересовался производитель шоу «Дом-2»

Иван Таврин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бизнесмен Александр Карманов покупает около 66% видеоплатформы «Руформ», управляющей видеосервисом RuTube и системой дистрибуции видео Pladform (позволяет, например, пользователям «ВКонтакте» размещать лицензионный контент).

О готовящейся сделке РБК сообщил сам Карманов. По его словам, сейчас он ждет от холдинга «Газпром-Медиа» отказа от преимущественного права по приобретению доли в «Руформе», после чего — ориентировочно в феврале — сделка будет закрыта. Продавцами выступят Иван Таврин и его партнер, уточнил Карманов.

Таврин подтвердил факт переговоров с Кармановым, отказавшись от дальнейших пояснений. Директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая от комментариев отказалась.

Что такое «Руформ»

Платформа «Руформа» была создана весной 2016 года. Тогда холдинг «Газпром-Медиа» объявил о приобретении 33,3% в системе дистрибуции видеоконтента Pladform. При этом «Газпром-Медиа» передал компании свой видеосервис RuTube.

Сейчас учредителями ООО «Руформ», согласно информации ЕГРЮЛ, являются «Газпром-Медиа», кипрская Relidor Developments Ltd и гендиректор компании Армен Гулинян (около 0,1%).

Иван Таврин является бенефициаром Relidor Developments Ltd. Он инвестировал в Pladform еще до создания СП с «Газпром-Медиа». В 2015 году в интервью РБК Таврин, на тот момент гендиректор «МегаФона», отвечая на вопрос про свою долю в Pladform, подтверждал: «Я действительно инвестировал и инвестирую в какие-то бизнесы. Но у меня нет ни одного бизнеса, где я имею контрольную долю». Вложение в Pladform Таврин расценивал как финансовую инвестицию.

Партнером Таврина по инвестициям в Pladform, как указывали «Ведомости», является его знакомый Георгий Чумбуридзе, один из основателей компании Innova, занимающейся локализацией глобальных многопользовательских онлайн-игр. Связаться с Чумбуридзе не удалось.

Текущую стоимость «Руформа» Александр Карманов оценивает в 3 млрд руб., подчеркивая, что в будущем она может увеличиться на порядок. В 2017 году выручка по РСБУ ООО «Руформ» достигла, согласно данным базы СПАРК, почти 1,3 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 96,3 млн руб., чистая прибыль — почти 97 млн руб.

Главная ценность — Pladform

Аудитория RuTube, задумывавшегося при создании как отечественный аналог YouTube, сейчас невелика. В октябре 2018 года хотя бы раз в день видеосервисом на десктопах пользовались, по данным Mediascope, не более 293 тыс. россиян в возрасте 12–64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. На мобильных устройствах в тех же городах это были 189 тыс. человек. Для сравнения: аналогичные показатели YouTube — 7,7 млн и 3 млн россиян.

Пять лет назад, в октябре 2013 года, ежедневная аудитория роликов RuTube только на десктопах в городах с населением от 100 тыс. человек превышала 2 млн человек (эти ролики пользователи смотрели на разных сайтах через плеер RuTube). Аналогичный показатель YouTube в октябре 2013-го — 6 млн. Аудитория на мобильных устройствах тогда еще не измерялась.

Система дистрибуции Pladform, как указано на ее сайте, сотрудничает с сетями «ВКонтакте», «Одноклассники», порталом Mail.Ru (все входят в Mail.Ru Group), принадлежащим «Яндексу» сервисом «Кинопоиск», а также RuTube. Зарегистрировавшийся в системе правообладатель загружает свой контент, который потом может быть размещен на этих площадках. Такое видео монетизируется за счет рекламы, отчисления от которой получит и правообладатель.

Иными словами, Pladform является видеоплеером, который показывает исключительно лицензионный контент. Партнерство с такой системой, к примеру, упростило «ВКонтакте» переговоры с правообладателями по размещению их видеоконтета внутри сети и позволило говорить о борьбе с пиратством.

Чем известен Александр Карманов

Основной бизнес Александра Карманова — Евразийский трубопроводный консорциум: в его головной компании бизнесмену принадлежит 95%, Дмитрию Дзюбе — 5%. Карманов также известен как телепродюсер, тесно связанный с «Газпром-Медиа». Принадлежащая Евразийскому трубопроводному консорциуму студия «Солярис Промо Продакшн» производит для входящего в «Газпром-Медиа» канала ТНТ знаменитое реалити-шоу «Дом-2».

Вместе с «Газпром-Медиа» Александр Карманов владеет и телеканалом «ТНТ Music». До декабря 2017 года Карманову и его партнерам принадлежали и 25% Comedy Club Production, еще одного ключевого поставщика контента для ТНТ.

В конце прошлого года «Газпром-Медиа» выкупил 25% Comedy Club Production, доведя свою долю до 100%. За этот и другие активы, связанные с продюсерской студией Александра Карманова, «Газпром-Медиа» заплатил 7 млрд руб.

Среди основателей Pladform были создатели продюсерской студии Yellow, Black and White (YBW), производившей для канала СТС сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы-Ивановы» и др. Но в прошлом году создатели YBW ушли в «Газпром-Медиа» делать новый канал «Супер», а библиотеку YBW, которая должна была стать основой программной сетки для «Супера», купила в интересах «Газпром-Медиа» структура Карманова. Однако затем Карманов был вынужден отдать эту библиотеку СТС.

Чем известен Иван Таврин

Ивану Таврину принадлежит телевизионный холдинг ЮТВ, который управляет каналами «Муз ТВ», «Ю» и Disney. Кроме того, ЮТВ выступает собственником 75% «СТС Медиа», в который входят СТС, «Домашний», «Че», CTC Love и CTC Kids. Но, как сообщали «Ведомости», сейчас Таврин продает свою долю в «СТС Медиа» банку ВТБ и Национальной медиа группе (среди активов — РЕН ТВ, «Пятый канал», газета «Известия»).

Таврин — основной владелец холдинга «Выбери радио», управляющего региональными радиостанциями. В ноябре Таврин закрыл сделку по покупке группы Gallery, второго после Russ Outdoor оператора наружной рекламы в России. Бизнесмен обсуждает консолидацию этого рынка и изучает возможность покупки Russ Outdoor, сообщал РБК.

Таврин — бывший партнер Алишера Усманова. В конце прошлого года Таврин стал единоличным владельцем ЮТВ, лишившись миноритарной доли в USM Holdings Ltd, управлявшей на тот момент активами Усманова.