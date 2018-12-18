Рынок прокатит сталь

Аналитики АКРА прогнозируют падение цен на металлургическую продукцию

В ближайшие пять лет черную металлургию ожидает падение цен на сталь и сырье для ее производства на фоне ввода новых производств. Но российских производителей поддержит ослабление рубля, считают эксперты агентства АКРА

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Почему упадут цены

Рейтинговое агентство АКРА в ближайшие пять лет ждет падения цен на сталь и сырье для ее производства на фоне ввода новых мировых мощностей, говорится в отчете компании, имеющемся у РБК.

«В 2018 году рынок испытал эффект торговых войн и шоков предложения в связи с природными катаклизмами», — пишут аналитики АКРА. В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных тарифов на ввоз стали и 10-процентных — на импорт алюминия. На сырьевых рынках предложение снизили дожди и штормовой ветер в Австралии и сильные дожди в Индонезии, следует из отчета. Кроме того, Китай сократил мощности в сталелитейном секторе, выполнив свои обещания по снижению выбросов в атмосферу. В результате ​цены на сталь, уголь и железную руду оказались на пиковых уровнях последних лет.

Но аналитики АКРА предупреждают, что в ближайшие годы Индия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут вводить в эксплуатацию новые сталелитейные комплексы, а рост спроса на стальной прокат замедлится. По их прогнозу, к 2023 году загрузка сталелитейных мощностей в мире снизится с текущих 76 до 72%, а горячекатаный прокат российских производителей на экспорте подешевеет со средней цены в этом году $550 за тонну (на условиях поставки на борт судна (FOB) в Черном море) до $350–400 за тонну, прогнозирует АКРА. На внутреннем рынке цены на эту продукцию упадут с 36,7 тыс. до 25–26 тыс. руб. за тонну.

На рынке коксующегося угля аналитики агентства ждут профицита из-за увеличения предложения со стороны США, Монголии, Мозамбика и России. Цены, по их мнению, начнут снижаться и достигнут $140–150 за тонну по сравнению со средней ценой $194 в 2018 году. Энергетический уголь также подешевеет с $100–110 за тонну в ноябре 2018 года до $60–70 к 2023 году на фоне развития альтернативной энергетики и роста предложения угля из США, Индонезии, России и Австралии.

Железорудное сырье будет дешеветь под влиянием растущего предложения из Бразилии и Австралии, но более низкими темпами: АКРА прогнозирует, что цены на концентрат, который сегодня стоит $68 за тонну, снизятся до $62.

Однако аналитики АКРА полагают, что российских экспортеров стали и сырья поддержит ожидаемое внешнеполитическое давление на российскую валюту. Они ожидают роста экспорта коксующегося угля в 2023 году из России на 15% по сравнению с 2017 годом — до 27–28 млн т. Экспорт слябов и заготовок, по их прогнозу, увеличится на 19%, до 18–19 млн т.

«Северсталь» и ММК ждут роста

Представители крупнейших российских производителей стали признают снижение цен на металл с июля 2018 года, но надеются на их восстановление в следующем году. Так, «Северсталь» Алексея Мордашова считает, что новых мощностей в мире вводится немного и глобальный рынок останется сбалансированным. Представитель компании сообщил РБК, что ключевые риски она видит в росте протекционизма на ряде рынков и угрозе торговой войны между Китаем и США. В настоящее время, по его словам, на цены негативно влияют Турция, где тяжелая ситуация со спросом, и США, в которых на фоне введенных пошлин на импорт стали происходит рост собственного производства. Но в целом «Северсталь» ждет роста спроса на сталь в 2019 году, заключил собеседник РБК.

Мировой рынок стали в настоящее время переживает коррекцию после периода существенного роста цен с середины 2017 года до середины 2018-го, сообщил РБК представитель Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Он ждет, что ситуация на рынках стали стабилизируется в первом квартале следующего года. «Вероятно, тогда же мы увидим начало частичного восстановления рыночных котировок», — заявил представитель ММК.

Представители НЛМК Владимира Лисина, Evraz Романа Абрамовича и его партнеров, а также «Мечела» Игоря Зюзина отказались прогнозировать спрос и цены на сталь и сырье.