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Азиатско-Тихоокеанский уйдет по-голландски
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Газета
Азиатско-Тихоокеанский уйдет по-голландски
Газета № 223 (2947) (1812) Финансы, 17 дек, 12:44
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Азиатско-Тихоокеанский уйдет по-голландски
ЦБ выставил на аукцион санированный через ФКБС банк
Центробанк готов продать Азиатско-Тихоокеанский банк. Интерес к нему проявили три структуры, в том числе один иностранный инвестор. Для ЦБ сделка заведомо убыточна, но запрашиваемая цена в 6–9 млрд руб. адекватна
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

​Банк России продаст на аукционе Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), сообщил регулятор. Это будет ​первая продажа банка из числа тех, что проходили процедуру санации по новому механизму — через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Центробанк начал санацию АТБ в апреле 2018 года. После сентябрьской докапитализации на 9 млрд руб. 99,9% капитала банка перешли под контроль регулятора. Капитал АТБ разбит на огромное число акций, на продажу выставлено более 30,9 септиллионов акций (номинальная стоимость одной бумаги составляет мизерные 1/5155290941638853 руб.).

«Есть как минимум три письма, которые были направлены в Банк России об интересе к участию в конкурсе, также были устные заявления, которые на различных совещаниях с нами высказывают различные группы, но формально заинтересованность проявили только три группы», — рассказал журналистам заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. Он не раскрыл, кто претендует на банк, уточнив, что среди интересантов нет госбанков, но есть один иностранный инвестор.

От 6 млрд до 9 млрд

Аукцион по продаже АТБ намечен на 14 марта 2019 года. Он пройдет в форме так называемого голландского аукциона — то есть продавец объявляет самую высокую цену, после чего начинается ее снижение до тех пор, пока один из участников аукциона не согласится на покупку. В случае если найдутся два претендента за одну цену, предусмотрен аукцион на повышение с шагом 100 млн руб.

Стартовая цена — 9,857 млрд руб., ее планируется опускать на 1,285 млрд руб. за шаг. Минимум, за который ЦБ готов продать актив, — 6 млрд руб.

По словам Поздышева, оценку стоимости банка проводил независимый оценщик сравнительным методом. «Оценка... показала сумму немногим меньше 6 млрд руб. — 5,9 млрд руб. Но совет директоров принял решение поставить минимальную цену отсечки, ниже которой мы не готовы продавать, в 6 млрд», — пояснил он, напомнив, что банки сейчас продаются с дисконтом и 0,6 от капитала — дост​​аточно распространенная цена. Шансы окупить затраты в истории ​с финансовым оздоровлением АТБ есть, полагает Поздышев, но «все-таки сейчас банки за капитал покупаются в довольно редких случаях». Очень неплохим результатом будет, если удастся вернуть больше половины затрат, отметил зампред ЦБ.​

За время санации банк вернул себе практически всех потерянных клиентов, которые стали уходить из него в начале года, сообщил также Поздышев. Сейчас АТБ занимает 62-е место среди российских банков, он присутствует в 19 регионах и 109 населенных пунктах. По данным зампреда ЦБ, у АТБ теперь 12,8 млрд руб. средств юрлиц (в первой половине 2018 года — 4,8 млрд руб.), вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей на 1 декабря достигли примерно 55 млрд руб. (против минимума в 42,7 млрд руб. до прихода в банк временной администрации). АТБ получает около 200–300 млн руб. прибыли в месяц, чистый операционный доход за 11 месяцев 2018 года составил 8,6 млрд руб.

Выкуп векселей

Кроме расходов на докапитализацию АТБ, ЦБ взял на себя решение проблем с вексельными и другими обязательствами компании ФТК, связанными с финансированием проектов одного из бывших совладельцев банка — Андрея Вдовина. Именно продажа населению этих векселей послужила поводом к началу санации АТБ в апреле текущего года, сообщал ЦБ. Чтобы эти вопросы не пришлось решать новому собственнику банка, регулятор создаст закрытый паевой инвестиционный фонд «Специальный», которым будет управлять ФКБС.

За счет средств ФКБС Центробанк выкупит: требования АТБ к ФТК (банк выдал компании кредитов на 1,2 млрд руб., по данным Поздышева), кредит ФТК будет выкуплен за символический один рубль; векселя ФТК у векселедержателей (то есть у населения), их стоимость оценивается примерно в 4 млрд руб.; требования АТБ к векселедержателям, если сделки купли-продажи векселей, заключенные до санации банка, будут признаны судом недействительными.​

Все остальные активы будут отрабатываться самим банком. Их качество самое разное, но докапитализация на 9 млрд руб. является компенсацией банку за проблемные активы, которые находятся на его балансе, подчеркнул Поздышев.

Убыточная история

Очевидно, что для ЦБ продажа АТБ — это убыточная история, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. Запрошенной им суммы явно недостаточно, чтобы покрыть все затраты на санацию, включая докапитализацию и планируемое погашение векселей ФТК. «Но это и ожидаемо, иначе ЦБ просто не нужно было бы его санировать», — отмечает Данилов.

Запрашиваемая цена вполне адекватна, считает он. Согласно отчетности по МСФО, капитал АТБ на 30 сентября составляет около 16 млрд руб., то есть за банк ЦБ просит от 0,4 до 0,6 капитала. И хотя к настоящему моменту все проблемы решены, ЦБ вряд ли может просить больше, учитывая низкую прибыльность АТБ, а также тот факт, что сейчас с мультипликатором 1 и выше торгуются всего два банка — Сбербанк и «Тинькофф», полагает Данилов.​

Поскольку регулятору известен потенциальный круг инвесторов, то, вероятно, минимальная стоимость продажи устанавливалась в том числе с учетом их возможностей, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михлина.

В качестве инвестора АТБ может выступить крупная структура, заинтересованная в расширении физического присутствия на Дальнем Востоке и в Сибири, так как в этих регионах бренд АТБ хорошо узнаваем, предполагает Михлина. Среди частных российских банков теоретическими претендентами могут быть либо немногочисленные активные участники рынка M&A (например, Совкомбанк), либо банки, бизнес которых по географическому признаку пересекается — для усиления позиций в «домашних» регионах (например, банк «Восточный»), полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В банке «Восточный» на момент публикации на запрос РБК не ответили, в Совкомбанке отказались от комментариев.

Акционеры до санации

Проблемы у АТБ начались в декабре 2016 года, когда ЦБ отозвал лицензию у его «дочки» «М2М Прайвет Банк». Это потребовало как смены акционерного состава АТБ (владельцы банка с отозванной лицензией не могут управлять здоровым банком), так и создания 100-процентных резервов на межбанковские кредиты и вложения в акции «М2М Прайвет Банк» (8,9 млрд руб.). Изначально совладельцами АТБ (контролировали 67,58% банка) были миноритарий сети супермаркетов «Азбука вкуса» Андрей Вдовин, основатель золотодобытчика Petropavlovsk Питер Хамбро и сын бывшего сенатора Павла Масловского Алексей. Затем акционерная структура АТБ изменилась: суммарная доля Вдовина, Масловского и Хамбро уменьшились до 8,24%, а основным акционером стал Максим Чернавин. Но ЦБ считал, что Вдовин выполнил предписание регулятора формально, и продолжал требовать изменения структуры акционеров.

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Литова.
Теги: Азиатско-Тихоокеанский банк , санация
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