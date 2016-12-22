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ЦБ снизил сумму докапитализации АТБ на 1 млрд руб.
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ЦБ снизил сумму докапитализации АТБ на 1 млрд руб.
Санация «по списку», 02:34
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ЦБ снизил сумму докапитализации АТБ на 1 млрд руб.

Центральный банк России объявил о решении докапитализировать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) на 9 млрд руб., что на 1 млрд руб. меньше той суммы, о которой ранее заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций банка», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

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В ЦБ отметили, что после приобретения Банком России дополнительного выпуска акций АТБ будет обеспечено соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала. В дальнейшем, как уточняется в сообщении, предполагается продажа АТБ новому инвестору.

В августе заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев заявил, что в сентябре руководство банка объявит конкурс на покупку АТБ. ​ «Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в таком банке, где ЦБ и ФКБС полностью проверили все активы», — сказал он.

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​Тогда Поздышев заявлял, что регулятор докапитализирует Азиатско-Тихоокеанский банк на 10 млрд руб., выкупив его допэмиссию. После этого, как отмечал зампред, капитал банка составит 8–9 млрд руб.

​ЦБ ввел временную администрацию в Азиатско-Тихоокеанский банк в конце апреля. Тогда регулятор сообщал, что принял решение взять банк на санацию после того, как обнаружил, что через АТБ ведется организованная продажа населению векселей ООО «ФТК», связанного с финансированием проектов одного из совладельцев банка — Андрея Вдовина. 25 апреля Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Вдовина по делу о хищении $13 млн.

Теги: Азиатско-Тихоокеанский банк , ЦБ , докапитализация
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