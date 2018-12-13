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Газета
Сетевое неуважение подводят под арест
Газета № 220 (2944) (1312) Политика, 12 дек, 15:13
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Сетевое неуважение подводят под арест
Законодатели предложили ужесточить наказание за распространение недостоверной информации в интернете
В Думу внесли закон, по которому за неуважительные материалы о власти в интернете будет грозить штраф или 15 суток. Генпрокурор получит право блокировать такие ресурсы. Эксперты увидели в документе новые ограничения для СМИ
Андрей Клишас (Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»)

Антифейк и помощь СМИ

В среду, 12 декабря, в Госдуму были внесены два законопроекта об ужесточении наказания за распространение информации в интернете. Их авторами стали члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

Законопроекты, сказали РБК два источника в верхней палате, с большой вероятностью, они будут приняты. «Все работы Клишаса — проходные, через него власть реализует свои задумки, так что непроходных законов у него нет», — уточнил один из собеседников РБК.

Проекты направлены «на предупреждение и пресечение распространения в интернете недостоверной информации, а также материалов, содержащих в неприличной форме явное неуважение к Конституции, обществу, государству, официальным государственным символам и государственным органам», сказал Клишас журналистам.

Первый законопроект его авторы назвали «антифейком». Он предполагает поправки в ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). В нее предлагается добавить запрет на распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Наказание последует, если подобная информация «создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». Штраф для физлиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн руб.

В пояснительной записке говорится, что указанные меры предотвратят угрозы общественному порядку в России и помогут СМИ выполнять их основную функцию — предоставления обществу достоверной информации. По словам Клишаса, «фейки могут создать реальную опасность жизни и здоровью граждан, привести к массовым беспорядкам, создать угрозу безопасности».

Ограничения для СМИ

За последний год по инициативе парламентариев были приняты несколько законопроектов, вводящих различные ограничения для СМИ, в том числе в интернете. Осенью 2018 года был принят закон депутатов Сергея Боярского и Андрея Альшевских, который обязал ограничивать доступ или удалять контент «по заявлению пользователя публичной сети распространяемой в ней информации, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды и иной информации, за распространение которой предусматривается уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления». Одновременно с этим документом были приняты поправки, вводящие штрафы за распространение подобной информации в размере до 50 млн руб.

В начале года Госдума поддержала поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые ввели наказание для нарушителей закона о СМИ, имеющих статус иноагента. Эти поправки подготовили сенатор Клишас и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

К правонарушениям авторы поправок отнесли, напримеру, нарушения порядка регистрации СМИ-иноагентов. За грубое нарушение поправок предусмотрены штрафы до 5 млн руб. В реестре СМИ-иноагентов, созданном Минюстом, сейчас «Голос Америки», «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время» и др.

Первый пакет поправок о СМИ-иноагентах был принят Госдумой в ноябре 2017 года. В тексте закона указано, что «СМИ, выполняющими функции иностранного агента», могут быть признаны как зарегистрированные за рубежом юрлица, так и иностранные структуры без образования юридического лица, «распространяющие для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Критерием попадания в список является получение «денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц».

Авторы законопроекта предлагают признать распространение недостоверной информации злоупотреблением свободой массовой информации. И применять тот же механизм, что и в отношении распространения призывов к массовым беспорядкам и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В пояснительной записке Клишас ссылается на опыт разработки Еврокомиссией общеевропейской стратегии противостояния онлайн-дезинформации.

Цензура для синоптиков

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РБК, что считает предложенные изменения нарушением свободы слова. «Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь — в прогнозе погоды, — пояснил Федотов. — Так может, закроем прогнозы погоды?»

Цензурой законопроекты назвал журналист Владимир Познер. «Я считаю предложение господина Клишаса репрессивным и антидемократическим», — заявил он РБК. «За набором «правильных» слов заложена возможность наказать любое СМИ по существу за любую не понравившуюся власти информацию, — добавил журналист. — А кто, собственно, должен решить, что та или иная информация «заведомо недостоверна», «общественно значима»?»

Неясно, и что имеется в виду под формулировкой «в неприличной форме выражать явное неуважение», отметил Познер. «Например, если я скажу: «Государственная дура», как однажды я оговорился. Это и есть выраженное мной явное неуважение? А если я скажу: «Глуповатая Государственная дума», это как, явно и неявное неуважение? Если кто-то скажет: «Правительство жуликов и воров», это как следует квалифицировать? А если скажет: «Честность и порядочность правительства вызывают у меня сомнения», это как, проходит?» — добавил он.

Предполагается, что решать, что именно является «явным неуважением», а что нет, будет суд, говорит соавтор законопроекта депутат Вяткин. «В действующей статье Административного кодекса «Мелкое хулиганство» тоже употребляется оценочное суждение «явное неуважение», для этого судебное рассмотрение и нужно», — подчеркнул он.

Хотя идею пресекать распространение заведомо недостоверной информации можно только приветствовать, есть опасение, что закон будет в реальности использоваться для преследования любых критических высказываний о власти, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Если кто-то пишет, что чиновник Х не соответствует должности, то бесспорных доказательств у автора может и не оказаться, соответственно, автор будет подлежать ответственности», — предположил он.

Сейчас государство стремится контролировать процесс распространения негативной информации, напомнил РБК политолог Николай Миронов. Он предположил, что нынешние законопроекты могут привести к «волне административных арестов и штрафов, причем в отношении не столько разработчиков контента, сколько простых граждан, делающих посты в интернете». Получается, что, смягчая уголовные статьи за экстремизм, государство одновременно создает новую проблему, посчитал эксперт.

На страже чести власти

Другим законопроектом парламентарии предлагают поправки в ст. 15 федерального закона «Об информации». Документ наделяет генпрокурора и его заместителей новыми полномочиями по обращению в Роскомнадзор. Им позволят требовать ограничение доступа к ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальной символике, Конституции и органам госвласти. Любой человек сможет направить обращение руководству прокуратуры, оно будет рассмотрено в процессуальном порядке. Затем генпрокурор или его заместители вносят представление в Роскомнадор, а тот проводит предусмотренные законом действия, — говорит Вяткин.

«Если в общественной жизни мы хулиганов наказываем и видим, то и интернет в этом отношении нужно регулировать», — пояснила РБК соавтор законопроекта сенатор Бокова. Определять, что является неуважением к власти, по ее словам, будет Генпрокуратура, добавила сенатор.

В пояснительной записке парламентарии пишут, что российские законы предусматривают административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над государственными символами и оскорбление представителей власти. У них «не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».

За распространение подобных материалов авторы законопроекта предложили наказывать штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующие поправки вносятся в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Главная проблема предлагаемого законопроекта в том, что в нем нет определения того, что является «неуважением к власти», считает юрист Клеточкин. «Достоверного определения закон не дает, что такое явное неуважение и чем оно отличается от недостаточно явного, критериев нет», — подчеркнул он. При этом под действие закона могут попасть «и блогеры, и лидеры общественного мнения, и рядовые граждане», отмечает он.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Андрей Клишас , Совфед , законопроект , блокировка , Генпрокуратура , Роскомнадзор
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