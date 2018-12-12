Anas завязла на пути к кольцу

Проект строительства ЦКАД может быть реализован без итальянского инвестора

Итальянская Anas не успеет до конца года войти в проект строительства четвертого участка ЦКАД. Компания может отказаться из-за валютных рисков. Это уже не первая попытка привлечь в проект иностранного инвестора

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Без итальянцев

Итальянская компания Anas не успевает до конца 2018 года войти в проект строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и может отказаться. Об этом РБК рассказали источник​, близкий к одному из участников проекта, и собеседник, знакомый с ходом переговоров.​

Четвертый участок ЦКАД должен пройти по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Заказчиком выступает госкомпания «Автодор», концессионером — компания «Юго-Восточная магистраль» (консорциум ДСК «Автобан» и РФПИ). Стоимость проекта составляет 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд руб. вносит государство, 35,7 млрд руб. — инвесторы.

«Состав акционеров «Юго-Восточной магистрали», специальной проектной компании, которая является концессионером строительства ЦКАД-4, сегодня ДСК «Автобан» и РФПИ. Также идет процедура оформления продажи доли (в проекте) акционеров третьему — итальянской Anas», — заявил в ноябре глава «Автодора» Сергей Кельбах, добавив, что завершить процедуру возможно до нового года.

Он тогда рассказывал, что «Автодор» уже одобрил вхождение в проект нового акционера, который должен был получить 33,3%, и это снижает риски необеспечения строительства внебюджетным финансированием.

Anas интересовалась ЦКАД, но до сделки дело не дошло и сейчас компании нет в проекте, сказал РБК источник, близкий к одному из его участников. Действительно велись серьезные переговоры, но финального решения о вхождении итальянской компании в проект не принималось, добавил другой собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Причина может быть в том, что итальянский инвестор решил, что не сможет покрыть валютные риски, говорит один из собеседников РБК: инвестиции запланированы в евро, а доходы — в рублях. Задержка связана с происходящей реструктуризацией самой Anas — компания находится в процессе слияния с Ferrovie dello Stato, уточняет другой источник, знакомый с ходом переговоров. Итальянцы сохраняют интерес к проекту, стороны продолжают работать над закрытием сделки, утверждает он.

Представитель «Автодора» переадресовал вопросы РБК к концессионеру — ДСК «Автобан». Его представитель пока не ответил на запрос. Представитель РФПИ опроверг РБК информацию о том, что валютные риски стали причиной задержки. По его словам, процесс вхождения Anas в проект четвертого участка ЦКАД продолжается, стороны прорабатывают детали, проводится due diligence. Фонд ожидает закрытия сделки в начале 2019 года, добавил он. Он также сообщил, что итальянская компания уже инвестировала в Россию совместно с РФПИ. В мае 2017 года Anas стала партнером фонда по реконструкции дороги М-4 «Дон» (участок 1091,6–1319 км, Ростов — Краснодар), а затем она даже купила 51% оператора этого участка — Дорожно-инвестиционной компании.

«Интерес Anas к участию в четвертом участке ЦКАД остается неизменным», — говорится в ответе пресс-службы итальянской компании, поступившем в РБК уже после публикации статьи на сайте. Компания договорилась с потенциальными партнерами перенести с декабря 2018 года на февраль 2019 года сроки завершения анализа и оценки проекта, отметил представитель Anas.

Если итальянская компания все-таки не войдет в проект четвертого участка, то ЦКАД останется без иностранных инвесторов. В 2016 году стало известно, что испанская Sacyr отказалась от участия в строительстве третьего участка. В итоге в проекте остался только «Автобан». Первый участок ЦКАД строит «Крокус интернешнл» («дочка» Crocus Group Араза Агаларова), пятый — «Кольцевая магистраль» (входит в группу АРКС), а второй еще не разыгран.

«Освоение аванса»

Решение о вхождении итальянской компании в число инвесторов четвертого участка ЦКАД принято относительно недавно, поэтому у сторон не было достаточно времени проработать существенные условия, предполагает управляющий партнер «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова: «В связи с новыми финансовыми условиями в 2019 году (нестабильность курса рубля относительно евро) стороны, вероятно, перенесут подписание сделки на весну 2019 года».

Несмотря на то что вопрос с иностранным акционером еще не решился, деньги в проект уже пошли. В апреле Сбербанк и «Юго-Восточная магистраль» заключили кредитное соглашение о предоставлении финансирования в объеме 31,6 млрд руб. сроком на 16 лет, позднее кредит был синдицирован, передала РБК вице-президент Сбербанка Ольга Харламова. «Сбербанк играет ключевую роль в поддержке реализации федерального проекта строительства и эксплуатации на платной основе ЦКАД. В соответствии с графиком реализации проекта на данном этапе финансирование работ осуществляется за счет аванса, полученного от концедента — госкомпании «Автодор». Начало выборки кредитных средств ожидается в 2019 году», — отмечала она. Идет освоение аванса, полученного от концедента, — около 6 млрд руб., передал РБК через пресс-службу зампредседателя правления ЕАБР (вошел в синдикат банков) Андрей Крайний. Крайний сказал, что ему неизвестно о том, что Anas может не войти в проект.