«Автодор» назвал сроки строительства платной трассы Москва — Казань

Государственная компания «Автодор» планирует к 2024 году построить платную трассу, которая соединит Москву и Казань. Об этом заявил глава компании Сергей Кельбах, передает «РИА Новости».
По словам Кельбаха, проектирование трассы начнется в октябре, тогда же будут объявлены конкурсные процедуры. «В плане закупок на этот год предпроектные работы и планировочные решения уже стоят», — заметил глава «Автодора». Он добавил, что новая трасса станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.
Кельбах рассказал, что на данный момент реализуется участок скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Его длина — 729 км. Глава «Автодора» отметил, что источник финансирования участка — концессионные соглашения и внебюджетные инвестиции. Их доля составит минимум 30%, сообщил глава «Автодора».
В 2016 году в «Автодоре» заявили, что планируют к 2020 году увеличить в стране количество платных дорог с 500 до 2 тыс. км. В компании отметили, что в российской транспортной стратегии прописано, что до 2020 года необходимо построить 12 тыс. км дорог. В «Автодоре» отметили, что пока трудно сказать, сколько из них станут платными.