«Автодор» назвал сроки строительства платной трассы Москва — Казань

Государственная компания «Автодор» планирует к 2024 году построить платную трассу, которая соединит Москву и Казань. Об этом заявил глава компании Сергей Кельбах, передает «РИА Новости».



По словам Кельбаха, проектирование трассы начнется в октябре, тогда же будут объявлены конкурсные процедуры. «В плане закупок на этот год предпроектные работы и планировочные решения уже стоят», — заметил глава «Автодора». Он добавил, что новая трасса станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

Кельбах рассказал, что на данный момент реализуется участок скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань. Его длина — 729 км. Глава «Автодора» отметил, что источник финансирования участка — концессионные соглашения и ​внебюджетные инвестиции. Их доля составит минимум 30%, сообщил глава «Автодора».