«Автодор» предложил компаниям из «списка Белоусова» три дорожных проекта

«Автодор» предложила компаниям из так называемого «списка Белоусова» три проекта: строительство трассы М-4 «Дон», реконструкция участка трассы М-1 «Беларусь» и строительство дорог транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Об этом председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах заявил на заседании проектного комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

Строительство трасс М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь» запланировано на 2019–2021 годы, стоимость первого проекта — 37 млрд руб., из которых 32% являются внебюджетным финансированием. На второй проект, предполагающий реконструкцию участка с 33 по 84 км, потратят 47,6 млрд руб.

Маршрут Европа — Западный Китай предполагает соединение скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги с выходом в сторону Казани. Впоследствии эта трасса будет соединена с частями транзитного пути на территории Китая и Казахстана.

В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы у ряда российских компаний, таких как «Норникель» и «Сибур», на 500 млрд руб. Средства пойдут на выполнение майских указов президента.

После этого в РСПП прошла встреча с представителями бизнеса, по итогам которой глава союза Александр Шохин заявил о создании спецгруппы для отбора проектов по инвестициям для бизнеса. Кроме того, власти будут помогать реализовывать «интересные проекты» как для государства, так и для бизнеса. В октябре Белоусов сообщил, что первый пул приоритетных инвестиционных проектов будет создан в конце ноября.